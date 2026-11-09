นักท่องเที่ยวขี่รถสาธารณะซ้อนตะกร้า กลายเป็นไวรัลบานปลาย
คลิปนักท่องเที่ยวซ้อนตะกร้ารถจักรยานสาธารณะกลายเป็นไวรัล引发บทวิจารณ์อย่างหนัก regarding safety and public property damage. ผู้ใช้ TikTok @jamiemitra เผยพบพฤติกรรมนี้กว่า 20 คู่ต่อชั่วโมง.
คลิปวิดีโอปรากฏการณ์การปั่นจักรยานสาธารณะยามค่ำคืนได้กลายเป็นกระแส ไวรัล อย่างรุนแรงในสังคมออนไลน์ หลังจากมีการเปิดเผยพฤติกรรมเสี่ยงของ นักท่องเที่ยว กลุ่มหนึ่งที่นำความสนุกส่วนตัวมาก่อน ความปลอดภัย และระเบียบสาธารณะ โดยพฤติกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากสาธารณชน
ผู้ใช้บัญชี TikTok ชื่อ @jamiemitra ซึ่งเป็นพลเมืองดีได้เป็นผู้ถ่ายทำคลิปดังกล่าวและออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องหลังจากคลิปของเธอได้รับยอดรับชมและยอดไลก์อย่างมหาศาล เธอได้ระบุว่ารู้สึกดีใจที่คลิปกลายเป็นไวรัลเพราะตั้งใจอยากให้คนที่เห็นคลิปนั่งตะกร้าแล้วอย่าทำตามกัน และระบุว่าแอบหงุดหงิดในใจแต่พูดไม่ได้อาศัยให้สังคมตัดสินช่วย โดยเธอระบุว่าแค่อันหนึ่งเจอ 20 กว่าคู่และมีอีกหลายคู่ที่ไม่ได้ถ่ายไว้Also readTikTok เปิดศูนย์-คู่มือความปลอดภัย พร้อมฟีเจอร์ควบคุมเนื้อหาอัตโนมัติ
พฤติกรรมการซ้อนตะกร้าที่ผิดข้อกำหนด
ปรากฏการณ์นี้เกิดจากนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่มีพฤติกรรมคึกคะนองและขาดจิตสำนึก โดยเน้นความสนุกสนานเป็นสำคัญจนละเลยกฎระเบียบพื้นฐาน ของจักรยานสาธารณะที่ถูกออกแบบมาให้นั่งได้เพียงคนเดียวเท่านั้น พฤติกรรมที่ได้รับความนิยมคือการให้เพื่อนลงไปนั่งซ้อนอยู่ในตะกร้าหน้ารถ ทั้งที่ตะกร้าส่วนนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักของผู้โดยสารเพิ่ม
การกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพทรัพย์สินสาธารณะ โดยเสี่ยงทำให้จักรยานชำรุดเสียหายได้ง่ายเนื่องจากโครงสร้างตะกร้าและระบบกันสะเทือนไม่สามารถรับแรงกดทับจากน้ำหนักตัวมนุษย์เพิ่มเติมได้ การปั่นจักรยานในลักษณะนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการเบียดเบียนพื้นที่ แต่เป็นการทำลายอุปกรณ์ที่ให้บริการสาธารณะ
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและทรัพย์สินสาธารณะ
ชาวเน็ตและผู้ใช้รถจักรยานสาธารณะต่างแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่ มองว่าเป็นพฤติกรรมที่มักง่ายและเอาความสุขส่วนตนเป็นที่ตั้ง โดยตั้งคำถามถึงความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดอุบัติเหตุระหว่างปั่น เนื่องจากตะกร้าหน้ารถไม่ได้ผ่านการทดสอบแรงรับน้ำหนักมนุษย์ หากตะกร้าหักหรือพังลงมาระหว่างทางอาจเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บรุนแรงตามมาได้ด้วย
นอกจากความเสี่ยงต่อตัวผู้กระทำแล้ว ยังมีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือหน่วยงานที่ให้บริการจักรยานสาธารณะอีกด้วย การใช้งานอุปกรณ์ในลักษณะที่ผิดวัตถุประสงค์อาจนำไปสู่ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงที่สูงขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้บริการของประชาชนกลุ่มอื่นในอนาคต
ผลกระทบทางสังคมและบทเรียนจากกระแสออนไลน์
กระแสไวรัลที่เกิดขึ้นจากบัญชี @jamiemitra ถือเป็นเครื่องเตือนสติที่สำคัญต่อสังคมไทยในการรักษาความเป็นระเบียบและมารยาทในการใช้สาธารณูปโภค แม้ว่าจะไม่ได้ระบุวันที่ชัดเจนในคลิป แต่ปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่อาจละเลยกฎเกณฑ์เมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ
การที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่และกลายเป็น话题ร้อนแสดงให้เห็นว่าสังคมไทยมีความตื่นตัวและพร้อมที่จะตรวจสอบพฤติกรรมที่ละเมิดกฎระเบียบ การออกมาแสดงความคิดเห็นของประชาชนจำนวนมากช่วยสร้างแรงกดดันทางสังคมให้ผู้กระทำผิดหรือผู้สังเกตการณ์ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อส่วนรวม
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