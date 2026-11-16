นักทอท. ค้านบอร์ดลดโบนัส ขอทบทวนมติคืนสิทธิโหวตผู้อำนวยการ
กลุ่มพนักงานท่าอากาศยานไทย (ทอท.) คัดค้านมติบอร์ดลดโบนัสเหลือ 3 เดือน ชี้ขัดสัญญาเดิม ยื่นหนังสือขอทบทวนเป็น 5 เดือน และเรียกร้องสิทธิในการโหวตความไว้วางใจผู้บริหารสูงสุด
กลุ่มพนักงานผู้ปฏิบัติงานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารภายในผ่านกลุ่มไลน์ พนักงานทอท. ในลักษณะแบ่งปันข้อมูลต่อกันไป โดยไม่มีการเปิดเผยตัวตนที่ชัดเจนว่าใครเป็นแกนนำหลัก เพื่อเรียกร้องให้คณะกรรมการ บริษัท ทอท. ทบทวนมติการจ่าย เงินโบนัส พนักงานที่เพิ่งประกาศออกไป
สาเหตุสำคัญ来自于การที่พนักงานมองว่าอัตราโบนัสควรอยู่ที่ระดับไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการแยกเงินช่วยเหลือพิเศษอีก 1.8 เท่า ออกจากเงินโบนัสหลัก ล่าสุดในวันนี้มีการแชร์ฉบับที่ 2 ซึ่งเป็นการคัดค้านและทบทวนมติการจ่ายเงินโบนัสประจำปีงบประมาณ 2569 และการแบ่งจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ พร้อมเรียกร้องให้บอร์ดเปิดโอกาสและคืนสิทธิให้พนักงาน ทอท. ทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการลงมติประเมินความไว้วางใจ (โหวต) ว่าพนักงานยังคงต้องการให้ผู้อำนวยการใหญ่บริหารงานในบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ต่อไปหรือไม่Also readโรนัลดินโญ่ไม่ปิดโอกาสคืนสนาม! เผยพร้อมเล่นให้ราเวนนาอีก หากประธานสโมสรเรียกตัว
รายละเอียดข้อเท็จจริงและประวัติการจ่ายโบนัส
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีทั้งกลุ่มพนักงานที่มองว่าการได้โบนัส 3 เดือน และเงินช่วยเหลือพิเศษอีก 1.8 เท่า รวมแล้วพนักงานก็จะได้รับเงิน 4.8 เดือน ซึ่งก็หายไปราว 1.2 เดือน เมื่อเทียบกับโบนัสในปีก่อนหน้าที่อยู่ที่ 6 เดือน แม้จะรู้สึกเสียใจอยู่ แต่ก็ยอมทำใจ ไม่ได้ออกมาต่อต้าน แต่กลับมองว่าถ้ามีการทบทวนโบนัสเพิ่มได้อีกก็เป็นเรื่องที่ดี กับอีกกลุ่มคือกลุ่มที่ออกมาต่อต้านเรียกร้องให้ทบทวนใหม่ เพราะไม่ยอมรับต่อค่าตอบแทนที่เกิดขึ้น
สำหรับหนังสือร้องเรียนล่าสุด ซึ่ง являетсяฉบับที่ 2 ของกลุ่มพนักงานผู้ปฏิบัติงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่า กลุ่มพนักงานผู้ปฏิบัติงานขอคัดค้านมติดังกล่าว และขอให้คณะกรรมการบริษัท ทอท. ทบทวนการพิจารณาใหม่ รวมถึงขอเรียกร้องความเป็นธรรมในเรื่องค่าตอบแทนประจำปี โดยมีรายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบว่า ก่อนการแปรสภาพจากท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย มาเป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 องค์กรได้ให้คำมั่นสัญญาและทำข้อตกลงกับพนักงานไว้อย่างชัดเจนว่า สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของพนักงานจะไม่ลดน้อยถอยลงหลังจากแปรรูป
แต่ในวันนี้ ฝ่ายบริหารกลับอ้างเหตุผลเรื่องการสร้างตัวเลขผลกำไรให้ผู้ถือหุ้นพึงพอใจ รวมถึงอ้างความจำเป็นในการกันเงินเพื่อการลงทุนพัฒนาท่าอากาศยาน แล้วนำมาเป็นข้ออ้างในการปรับลดเงินโบนัสและค่าตอบแทนของพนักงาน ซึ่งถือเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์และพันธสัญญาที่ได้ไว้กับคนทำงานตั้งแต่ต้น จากข้อมูลผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2569 ทอท. มีรายได้รวมสูงถึง 50,205 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 14,812.33 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขผลกำไรที่สูงมาก แต่กลับมีการปรับลดอัตราเงินโบนัสลงอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2567 ที่จ่ายในอัตรา 8 เท่า และปีงบประมาณ 2568 ที่จ่ายในอัตรา 6 เท่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พนักงานทุกคนพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีความเข้าใจและรักองค์กรอย่างแท้จริง ในยามที่องค์กรประสบภาวะวิกฤต ไม่ว่าจะเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่บริษัทขาดทุนจนไม่ได้รับเงินโบนัสเลย หรือในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองในอดีตที่เงินโบนัสถูกปรับลดลงเหลือเพียง 3 เดือน พนักงานทุกคนต่างอดทน ยอมรับ และร่วมฝ่าฟันวิกฤตมาโดยตลอดไม่เคยเรียกร้องเกินเหตุ
ข้อเรียกร้องอัตราโบนัสและเงินช่วยเหลือพิเศษ
เมื่อองค์กรฟื้นตัวและมีผลกำไรมหาศาล พนักงานจึงควรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม โดยมีการระบุข้อเรียกร้องสำคัญ 2 ประการ ประการแรกคืออัตราเงินโบนัส ขอให้พิจารณากำหนดอัตราเงินโบนัสรวม ไม่ต่ำกว่า 5 เท่า เพื่อให้สอดคล้องกับผลกำไรที่เกิดขึ้นจริง ประการที่สองคืออัตรابำเหน็จประจำปี (การปรับขึ้นเงินเดือน) พนักงานควรได้รับพิจารณาปรับขึ้นบำเหน็จประจำปีในอัตราน้อยกว่า 8% ตามมาตรฐานที่เคยปฏิบัติมาทุกปี เพื่อรักษาฐานรายได้และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานระยะยาว
พนักงานไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการจ่ายเงินเป็น "เงินช่วยเหลือพิเศษ 1.8 เท่า" และไม่เห็นด้วยกับการใช้คำว่า "เงินช่วยเหลือ" แทนคำว่า "ค่าตอบแทนพิเศษ" หรือ "เงินโบนัส" หากพิจารณาแนวทางปฏิบัติของรัฐวิสาหกิจชั้นนำระดับ A+ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกัน เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) แม้จะมีการแบ่งจ่ายผลตอบแทนออกเป็น 2 ส่วน แต่จะเรียกว่า "เงินโบนัส" และ "เงินค่าตอบแทนพิเศษ" หรือ "เงินผลตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Performance Score)" ซึ่งเป็นให้เกียรติและยอมรับในผลงานของพนักงาน
ไม่เคยมีหน่วยงานใดลดทอนคุณค่าด้วยการเรียกชื่อว่าเป็น "เงินช่วยเหลือพนักงาน" นอกจากนี้ ในทางกฎหมายแรงงานและหลักการบริหารจัดการ เงินทั้งสองประเภทมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้ เงินโบนัส / เงินผลตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Performance Score) คือเงินรางวัลที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเพื่อตอบแทนผลงานและผลกำไรที่ร่วมกันสร้างขึ้น มีลักษณะผูกพันกับผลประกอบการ และเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่สะท้อนถึงคุณค่าและความสำเร็จของพนักงาน
ในขณะที่เงินช่วยเหลือ (เงินสวัสดิการ/เงินสงเคราะห์) ในทางกฎหมายถือเป็นเงินที่นายจ้างจัดให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน หรือเป็นสวัสดิการที่อยู่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาฝ่ายเดียวของนายจ้าง การเปลี่ยนสถานะจากเงินโบนัสมาเป็นเงินช่วยเหลือ นอกจากจะเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีและคุณค่าของพนักงานให้กลายเป็นผู้รับเงินสงเคราะห์แล้ว ยังเปิดช่องให้ฝ่ายบริหารสามารถกำหนดเงื่อนไข ตัดลด หรือเปลี่ยนแปลงหลักการภายหลังได้根据你的อำเภอใจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้พนักงานระดับปฏิบัติการเสียสิทธิและไม่ได้รับความเป็นธรรม
คำชี้แจงเรื่องภาระหนี้สินและเจตนา
พนักงานขอชี้แจงให้ชัดเจนว่า การออกมาคัดค้านและเรียกร้องความเป็นธรรมในครั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องที่ว่าพนักงานมีภาระหนี้สินส่วนตัวแล้วจะขอทอท. โดยตรง แต่เป็นการเรียกร้องสิทธิพื้นฐานที่เคยได้รับและสัญญาไว้ตามกระบวนการแปรรูปองค์กร ดังนั้น การทบทวนมติในครั้งนี้จึงเป็นไปเพื่อความยุติธรรมและสอดคล้องกับหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี เพื่อให้พนักงานและผู้ประกอบการสามารถเดินหน้าไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
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