นักจิตวิทยาชี้ 'ทรัมป์' มีอาการสมองเสื่อม-จิตใจย่ำแย่ หวั่นกระทบการตัดสินใจ

นักจิตวิทยาชื่อดังออกมาเปิดเผยว่า โดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ กำลังแสดงอาการของภาวะสมองเสื่อมและมีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในอนาคต
ดร. จอห์น การ์ตเนอร์ นักจิตวิทยาและอดีตศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์ ได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ข่าว The Daily Beast โดยระบุว่า โดนัลด์ ทรัมป์ กำลังแสดงอาการของภาวะสมองส่วนหน้าเสื่อม และมีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ลงอย่างเห็นได้ชัด จนทำให้เขาดูเหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเริ่มต้นสงคราม
ดร. การ์ตเนอร์อธิบายว่า บุคคลที่มีอาการสมองส่วนหน้าเสื่อมมักจะสูญเสียความสามารถในการตัดสินใจ การยับยั้งชั่งใจ และการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งมักจะแสดงออกในรูปแบบของความก้าวร้าวและความรุนแรงในคำพูดและการกระทำ สิ่งเหล่านี้สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียส่วนตัวของทรัมป์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโพสต์ข้อความบน Truth Social ที่มักใช้ถ้อยคำหยาบคาย รุนแรง และมีการข่มขู่ฝ่ายตรงข้ามอย่างอิหร่าน
นอกจากนี้ ดร. วิน คุปตะ นักวิเคราะห์ทางการแพทย์ ก็ได้แสดงความคิดเห็นผ่านทาง X (เดิมคือ Twitter) '@VinGuptaMD' โดยระบุว่า โดนัลด์ ทรัมป์ อาจมีอาการของภาวะสมองเสื่อม เนื่องจากเริ่มมีอาการพูดจาไม่ต่อเนื่อง พูดไม่จบประโยค สับสน และมีความคิดที่ไม่สมเหตุสมผล รวมทั้งพบปัญหาในการหาคำพูดที่เหมาะสมมาใช้ในการสื่อสาร
การวิเคราะห์และข้อสังเกตเหล่านี้ได้สร้างความกังวลอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับสุขภาพของทรัมป์ นอกเหนือจากประเด็นทางจิตเวชแล้ว ประวัติสุขภาพของทรัมป์ก็ยังเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิด ภาพที่ปรากฏออกมาในช่วงที่ผ่านมาพบว่าเขามีอาการเส้นเลือดฝอยแตกและรอยฟกช้ำบนหลังมือ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงปัญหาสุขภาพอื่นๆ ได้
การที่ผู้นำระดับโลกต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตเช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบอย่างมากต่อการตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นด้านความมั่นคงและนโยบายต่างประเทศ ในมุมมองของบางคน สถานการณ์เช่นนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่ง เนื่องจากอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดและส่งผลกระทบในวงกว้าง มีการเปรียบเทียบสถานการณ์นี้กับสถานการณ์ในประเทศไทย โดยยกตัวอย่างถึงความแตกต่างในการตอบสนองของประชาชนต่อปัญหาสุขภาพของผู้นำ
แม้ว่าความเห็นเหล่านี้อาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แต่ประเด็นหลักที่ต้องการสื่อสารคือความสำคัญของสุขภาพจิตและความพร้อมของผู้นำในการบริหารประเทศ การตั้งคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของผู้นำประเทศไม่ใช่เรื่องใหม่ มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอเมื่อผู้บริหารประเทศมีอายุมากขึ้น หรือมีพฤติกรรมที่น่าสงสัย
อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์และข้อสังเกตเกี่ยวกับสุขภาพของทรัมป์นั้นได้จุดประกายให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวาง ทั้งในแวดวงวิชาการ สื่อมวลชน และในหมู่ประชาชนทั่วไป ประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาคือ ความรับผิดชอบของสื่อในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับสุขภาพของผู้นำ บทบาทของนักวิชาการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และสิทธิในการรับรู้ข้อมูลของประชาชน
ข้อถกเถียงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของประเด็นนี้ และการที่ไม่มีคำตอบที่ง่ายๆ สถานการณ์ปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การที่สื่อต่างๆ ยังคงให้ความสนใจและติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพของทรัมป์อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของประเด็นนี้ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและโลกโดยรวม
