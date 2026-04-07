นักขุดรายย่อยคว้าโชค! ขุด Bitcoin เจอ สร้างแรงบันดาลใจในตลาดคริปโต

ข่าวดีสำหรับนักขุดรายย่อย! นักขุด Solo miner ขุด Bitcoin ได้สำเร็จ รับรางวัลมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท แม้ตลาดโดยรวมยังถูกกดดันจากการเทขายของบริษัทขุดขนาดใหญ่
แม้ข่าว การขุด เจอของนักขุดรายย่อยจะสร้างความตื่นเต้นและเป็นแรงบันดาลใจให้กับชุมชน คริปโตเคอร์เรนซี แต่ในภาพรวมของตลาดระดับมหภาคยังคงได้รับแรงกดดันจากการเทขายของบริษัทขุดเหมืองขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนและการอัปเกรดเครื่องขุดรุ่นใหม่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเทขายนี้ แม้ว่า การขุด พบโดยนักขุดรายย่อยจะเป็นเรื่องน่ายินดี แต่ผลกระทบต่อความยากใน การขุด หรือปริมาณหมุนเวียนในตลาดโดยรวมนั้นมีนัยสำคัญน้อยมาก ราคาของ Bitcoin
จึงมีแนวโน้มที่จะทรงตัวเพื่อรอประเมินทิศทางแรงขายจากกลุ่มนักลงทุนสถาบันเป็นหลัก สัปดาห์ที่ผ่านมามีการรายงานว่าบริษัทขุดคริปโตยักษ์ใหญ่อย่าง Riot Platforms และ Marathon Digital Holdings (MARA) ได้ทำการเทขาย Bitcoin รวมกันกว่า 19,000 BTC ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่บริษัทขุดเหมืองขนาดใหญ่กำลังเผชิญอยู่\อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสถานการณ์ที่ตลาดคริปโตฯ ยังคงผันผวน ก็ได้เกิดเรื่องราวที่น่าสนใจขึ้น เมื่อนักขุดแบบ Solo miner รายหนึ่งสามารถขุดพบบล็อก Bitcoin ได้สำเร็จที่ระดับความสูง 943,411 ผ่านพูล solo.ckpool.org โดยได้รับรางวัล Bitcoin จำนวน 3.139 BTC ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 7.3 ล้านบาท ($210,000) สำหรับนักขุดรายนี้ใช้กำลังขุดเพียง 230 TH/s เท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับกำลังขุดมหาศาลของเครือข่าย Bitcoin ทั้งหมด ในทางสถิติ นักขุดที่มีเครื่องขุดขนาดเล็กในบ้านแบบนี้มีโอกาสที่จะขุดพบบล็อกเพียง 1 ใน 28,000 ต่อวัน เมื่อเทียบกับบริษัทขุดขนาดใหญ่อย่าง Riot Platforms ที่มีกำลังขุดมากกว่านักขุดรายนี้ถึง 130,000 เท่า แต่ท้ายที่สุด โชคชะตาก็เข้าข้างนักขุดรายนี้ ทำให้เขาได้รับรางวัลก้อนโต หลังจากที่พูล solo.ckpool.org เงียบเหงามานานถึง 33 วัน\เรื่องราวเช่นนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในวงการ Bitcoin Mining ก่อนหน้านี้เคยมีนักขุด Solo miner ที่มีกำลังขุดเพียง 6 TH/s ซึ่งตามปกติแล้วอาจต้องใช้เวลาขุดเป็นร้อยปีกว่าจะเจอ สามารถเอาชนะโอกาส 1 ใน 180 ล้าน และคว้าเงินรางวัลมูลค่า $265,000 ไปได้ รวมถึงกรณีที่มีการเช่ากำลังขุดเพียง 2,700 บาท แต่กลับได้รับเงินรางวัลถึง 7 ล้านบาท เรื่องราวเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า Bitcoin Mining ยังคงเปิดโอกาสให้รายย่อยได้ลุ้นรางวัลแจ็คพอตอยู่เสมอ จากมุมมองของผู้เขียน แม้ว่าบริษัทขุดขนาดใหญ่จะเผชิญกับความท้าทายในเรื่องสภาพคล่องและต้นทุนการขุดที่สูงขึ้น แต่นักขุดรายย่อยยังคงมีความหวัง และได้รับรางวัลที่คุ้มค่ากับการรอคอย ปรากฏการณ์เช่นนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าระบบ Bitcoin ไม่ได้เลือกปฏิบัติ หรือผูกขาดความมั่งคั่งไว้กับบริษัทที่มีเงินทุนจำนวนมากเท่านั้
