นักกฎหมายชื่อดังเรียกร้องรัฐบาลใหม่แก้ปัญหาน้ำมันแพงด่วน ชี้ช่องใช้กฎหมายพิเศษก่อนแถลงนโยบาย

ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม นักกฎหมายมหาชนชื่อดัง ออกโรงเรียกร้องให้รัฐบาลใหม่เร่งแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพงที่พุ่งสูงเกิน 50 บาทต่อลิตร ชี้เป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อประชาชนและภาคอุตสาหกรรม พร้อมเสนอให้ใช้กลไกพิเศษทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาก่อนการแถลงนโยบาย
เรียกร้องให้ รัฐบาลใหม่ เร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วน โดยอ้างข้อ กฎหมาย ที่อนุญาตให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการในเรื่องจำเป็นเร่งด่วนได้ก่อนการแถลงนโยบาย เสนอให้รัฐบาลใช้กลไกบริหาร เช่น การออกพระราชกำหนดเพื่อควบคุม ราคาน้ำมัน ป้องกันผลกระทบต่อราคาสินค้าและเสถียรภาพของรัฐบาล\ดร.
ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม นักกฎหมายมหาชนชื่อดัง ได้แสดงความเห็นต่อสถานการณ์เศรษฐกิจภายหลัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตน โดยระบุว่า ปัญหา 'น้ำมันแพง' ที่พุ่งสูงเกิน 50 บาทต่อลิตร ถือเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคที่กระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนและภาคอุตสาหกรรมอย่างรุนแรงทั่วประเทศ และเป็นกรณีสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขทันที โดยอ้างอิงถึงข้อกฎหมายที่เปิดช่องให้รัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาได้ก่อนการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ดร.ณัฐวุฒิ อธิบายว่า ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 161 กำหนดให้การถวายสัตย์ฯ เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนการปฏิบัติหน้าที่ และมาตรา 162 วรรคหนึ่ง กำหนดให้ต้องมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพื่อให้มีอำนาจบริหารเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม มาตรา 162 วรรคสอง เปิดช่องให้ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและหากปล่อยเนิ่นช้าจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีสามารถดำเนินการไปพลางก่อนได้โดยไม่ต้องรอการแถลงนโยบาย ซึ่งเป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้\ดร.ณัฐวุฒิ ได้เสนอแนะให้รัฐบาลชุดใหม่พิจารณาใช้กลไกบริหารต่างๆ เพื่อควบคุมราคาน้ำมันอย่างเร่งด่วน อาทิ การตราพระราชกำหนดเพื่ออุ้มราคาน้ำมัน หรือการเข้ากำกับควบคุมราคา แทนการปล่อยให้ราคาน้ำมันลอยตัวตามภาวะตลาดโลกและผลกระทบจากสงคราม เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนโดยรวม นอกจากนี้ ดร.ณัฐวุฒิ ยังเตือนว่า หากปล่อยให้ปัญหาราคาน้ำมันสูงขึ้นยืดเยื้อ อาจส่งผลกระทบทางอ้อมต่อเสถียรภาพทางการเมืองและอาจสั่นคลอนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ แม้ว่ารัฐบาลเพิ่งเริ่มเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินก็ตาม การแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจต่างๆ\ทั้งนี้ ดร.ณัฐวุฒิ เน้นย้ำว่า การแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพงเป็นวาระเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และการดำเนินมาตรการที่เหมาะสมและรวดเร็วจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภา
ราคาน้ำมัน รัฐบาลใหม่ ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม เศรษฐกิจ กฎหมาย
