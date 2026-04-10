นักขุดสายเดี่ยวคว้าแจ็คพอต Bitcoin มูลค่า 7.2 ล้านบาท โอกาส 1 ใน 300 ปี

📆4/10/2026 3:28 AM
นักขุดรายย่อยผู้โชคดี สามารถคว้า Bitcoin รางวัลใหญ่จากการขุดบล็อกสำเร็จเพียงลำพัง แม้จะมีพลังขุดเพียงเล็กน้อย สร้างความฮือฮาในวงการคริปโต

วงการ Bitcoin ต้องตะลึงอีกครั้งเมื่อ นักขุด สายเดี่ยวผู้มีพลังขุดเพียงเล็กน้อย สามารถคว้าชัยชนะครั้งใหญ่จากการขุดบล็อก Bitcoin สำเร็จเพียงลำพัง รับรางวัลมูลค่ามหาศาลกว่า 7.2 ล้านบาท เหตุการณ์สุดเหลือเชื่อนี้สร้างความฮือฮาและเป็นแรงบันดาลใจให้กับ นักขุด รายย่อยทั่วโลก ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดย นักขุด ผู้โชคดีรายนี้สามารถขุดพบบล็อก Bitcoin ได้สำเร็จ ทำให้ได้รับรางวัลรวมมูลค่าประมาณ 225,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 7.

2 ล้านบาท ความน่าสนใจอยู่ที่พลังขุดของนักขุดรายนี้มีเพียง 0.00000667% ของเครือข่ายทั้งหมด ซึ่งตามหลักความน่าจะเป็นแล้ว โอกาสในการขุดบล็อกสำเร็จในแต่ละวันมีเพียง 1 ใน 100,000 หรือเทียบเท่ากับโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในรอบ 300 ปี เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นผ่าน Solo CKPool ซึ่งเป็นกลุ่มนักขุดที่ต้องการขุด Bitcoin แบบเดี่ยวๆ ไม่ต้องการแบ่งรางวัลกับใคร ความสำเร็จครั้งนี้ตอกย้ำถึงความโปร่งใสและความยุติธรรมของระบบ Bitcoin แม้ว่าตลาดจะยังคงให้ความสำคัญกับปัจจัยมหภาคและแนวรับแนวต้านทางเทคนิคมากกว่า แต่เหตุการณ์นี้อาจส่งผลให้ความคึกคักในหมู่นักขุดรายย่อยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย\เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางสภาวะที่ Hashrate หรือพลังการขุดของเครือข่าย Bitcoin กำลังเพิ่มสูงขึ้นถึง 15% ซึ่งหมายความว่าการแข่งขันในการขุด Bitcoin นั้นเข้มข้นขึ้นอย่างมาก การที่นักขุดรายย่อยสามารถเอาชนะความท้าทายนี้ได้ ยิ่งทำให้เรื่องราวนี้น่าสนใจและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นไปอีก ในสัปดาห์ก่อนหน้าเหตุการณ์นี้ ก็เพิ่งมีนักขุดรายอื่นได้รับรางวัลใหญ่จากการขุด Bitcoin สำเร็จเช่นกัน ทำให้เห็นว่าระบบ Bitcoin ยังคงเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมและมีโอกาสได้รับรางวัลได้อย่างเท่าเทียมกัน แม้ว่าพลังขุดของพวกเขาจะไม่ได้สูงมากนัก ข่าวนี้ได้กลายเป็นกระแสในชุมชนคริปโต และได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวาง ทั้งในแง่ของความโชคดีของผู้ขุด และในแง่ของความน่าเชื่อถือของระบบ Bitcoin ที่ยังคงทำงานได้อย่างโปร่งใสและยุติธรรม แม้จะมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก\รายละเอียดเกี่ยวกับนักขุดผู้โชคดีรายนี้ระบุว่า เขาใช้เครื่องขุดที่มีพลังประมวลผลเพียง 70 TH/s ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับเครื่องขุดของฟาร์มขุดขนาดใหญ่ที่มีพลังขุดมหาศาล ตัวเลขนี้ทำให้โอกาสในการขุดบล็อก Bitcoin สำเร็จของเขานั้นน้อยกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเสียอีก แต่แล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นจริง แสดงให้เห็นว่าระบบ Bitcoin ยังคงเปิดกว้างสำหรับทุกคน และไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีรายต่อไป เหตุการณ์นี้จึงเป็นเสมือนแรงบันดาลใจให้กับนักขุดรายย่อยทั่วโลก ให้มีความหวังและไม่ย่อท้อต่อการแข่งขัน แม้ว่าโอกาสในการประสบความสำเร็จอาจดูริบหรี่ก็ตาม นอกจากนี้ การขุด Bitcoin แบบโซโล่ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับนักขุดที่ต้องการควบคุมรางวัลที่ได้รับทั้งหมดด้วยตัวเอง และไม่ต้องการแบ่งส่วนกับกลุ่มขุดอื่น

