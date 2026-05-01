นวัตกรรม Digital Twin ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ชลบุรี ก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีคู่เสมือนจริง

การนำเทคโนโลยีคู่เสมือนจริง (Digital Twin) มาใช้ในการจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่เทศบาลเมืองชลบุรี เป็นการจำลองเมืองในโลกดิจิทัลเพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมต่อข้อมูลจากดาวเทียม กล้อง CCTV และ IoT เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้บริหารเมืองสามารถวางแผนและประเมินผลกระทบในโลกเสมือนก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งช่วยประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณแผ่นดินอย่างมาก
ในยุคที่ เทคโนโลยี ดิจิทัลกำลังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนเราอย่างรวดเร็ว การนำ เทคโนโลยี คู่เสมือนจริง ( Digital Twin ) มาใช้ในการจัดการ เมืองอัจฉริยะ ( Smart City ) ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่เริ่มมีการนำร่องใช้งานร่วมกับเทศบาลเมือง ชลบุรี ซึ่งเป็นการจำลองเมืองในโลกดิจิทัลเพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้เชื่อมต่อข้อมูลจากดาวเทียม กล้อง CCTV และ IoT เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้บริหารเมืองสามารถวางแผนและประเมินผลกระทบในโลกเสมือนก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งช่วยประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณแผ่นดินอย่างมาก หนึ่งในฟังก์ชันที่น่าสนใจของระบบนี้คือการจัดการมลพิษทางอากาศ โดยใช้กล้อง CCTV กว่า 200 จุดในการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 และคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากยานพาหนะบริเวณทางแยก เพื่อช่วยในการจัดการจราจรและมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์การกระจุกตัวของอาชญากรรม และจำลองมุมมองของกล้อง CCTV ในระบบ 3 มิติ เพื่อวางแผนติดตั้งกล้องเพิ่มเติมโดยไม่ต้องลงพื้นที่จริง ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยของเมือง นอกจากนี้ระบบยังมีฟีเจอร์แนว CSR ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบ 3 มิติประเมินศักยภาพการรับแสงอาทิตย์ของอาคารตนเอง เพื่อคำนวณความคุ้มทุนก่อนตัดสินใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและลดการใช้พลังงานฟอสซิล นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย รวมถึงจัดทำแผนที่เส้นทางอพยพ โดยสามารถดึงภาพจากกล้อง CCTV ย้อนหลังเพื่อยืนยันสถานการณ์จริงได้ทันที อีกทั้งยังเก็บพิกัดสถานที่สำคัญและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุอย่างละเอียด เพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนเดินทางและใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียม สิ่งที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมเหล่านี้ ไม่ได้เกิดจาก เทคโนโลยี เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากปรัชญาการทำงานที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ดร.
ฌานิกา สุขวัฒนวิจิตร ได้กล่าวเน้นย้ำถึงจุดยืนของ GISTDA ไว้อย่างลึกซึ้งว่า การที่ GISTDA ดูแลเรื่องข้อมูลของประเทศ ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นผู้ที่มีอำนาจสั่งการใคร ไม่ใช่เลยค่ะ เราแค่เป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆ เราอยากจะช่วยท้องถิ่นเมืองต่างๆ ในการขับเคลื่อน เราอยากเป็นผู้สนับสนุนที่ดี...
เราอยากให้นำเทคโนโลยีที่เรามี ไปใช้ได้จริงและส่งต่อถึงมือประชาชน คำกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความถ่อมตนและความตั้งใจจริงของทีมนักวิจัย ที่พร้อมจะนำองค์ความรู้ระดับอวกาศลงมารับใช้สังคมและชุมชนอย่างแท้จริง การผนวกรวมข้อมูลจากอวกาศเข้ากับแอปพลิเคชัน LifeDee และเทคโนโลยี Digital Twin ไม่เพียงแต่ช่วยให้ประชาชนสามารถรับมือกับมลภาวะและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศได้ดียิ่งขึ้น แต่ยังเป็นการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เคารพในความหลากหลายของผู้คน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง การก้าวเดินของนวัตกรรมนี้จึงเป็นข้อพิสูจน์ว่า เทคโนโลยีที่ดีที่สุด คือเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตได้จริง และไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลั
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
