นรเศรษฐ์ ร้องผบ.ตร. ตรวจสอบปมตำรวจ สภ.บางกรวยไม่จับณัฐวุฒิ
นรเศรษฐ์ มั่นคง ร้องเรียนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ สภ.บางกรวย หลังไม่เข้าจับกุมณัฐวุฒิ ไชยพงษ์ แม้มีหมายจับชัดเจน พร้อมเตรียมยื่นเรื่องต่อ กมธ.สภาผู้แทนราษฎร
นรเศรษฐ์ มั่นคง เปิดเผยถึงการรอคอยในพื้นที่นานกว่า 2 ชั่วโมงครึ่ง พร้อมติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างต่อเนื่อง แต่กลับไม่มีการดำเนินการจับกุม ณัฐวุฒิ ไชยพงษ์ ตามหมายจับ โดยระบุว่านี่คือครั้งที่สองที่ตนแจ้งเบาะแสให้ สภ.บางกรวย ทราบแต่ไม่สามารถจับกุมได้
กระบวนการจับกุมและบทบาทตำรวจทั้งสองสถานี
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณหน้า สน.ทองหล่อ ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้จับกุมตัวณัฐวุฒิ ไชยพงษ์ ไว้ได้แล้ว แต่ต่อมาผู้ต้องหาได้ผิดสัญญาประกันและไม่ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกหลายครั้ง จนนำไปสู่การที่ศาลออกหมายจับนรเศรษฐ์ระบุว่ามีช่องว่างทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกันตัวAlso readเนเน่ รอยัล เปิดใจครั้งแรก พากย์เสียง Disney's Hexed พร้อมเปิดใจความฝันวัยเด็ก
นรเศรษฐ์ตั้งข้อสังเกตว่า นับตั้งแต่มีการออกหมายจับจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนแล้ว แต่ยังไม่มีการจับกุมตัวผู้ต้องหาเกิดขึ้นเลย แม้แต่ครั้งเดียว ซึ่งแตกต่างจากคดีอื่นที่ตำรวจสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
คำถามถึงการปฏิบัติหน้าที่และแรงจูงใจแฝง
นรเศรษฐ์ มั่นคง ตั้งคำถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้ง สน.ทองหล่อ ในฐานะเจ้าของคดี และ สภ.บางกรวย ในฐานะเจ้าของพื้นที่ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าข่ายการใส่เกียร์ว่างหรือไม่ คือการจงใจไม่ดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับหรือไม่
ผู้ร้องยังตั้งข้อสงสัยว่ามีบุคคลใดเข้ามาแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในคดีนี้หรือไม่ และเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับที่มาของคดีอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อคลี่คลายความสงสัยของสาธารณชน
แนวทางการต่อสู้ทางกฎหมายและขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ ในสัปดาห์หน้า นรเศรษฐ์ มั่นคง เตรียมพา สมชัย ในฐานะผู้เสียหายในคดี เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ ผบ.ตร. เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองสถานีที่เกี่ยวข้องในคดีนี้โดยเฉพาะ
หากยังไม่มีความคืบหน้าหรือผลตรวจสอบที่น่าพอใจ นรเศรษฐ์ระบุว่า จะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องต่อไปในขั้นสูงสุด
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่Read the full story at thestandardth
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics