Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

นรา ยูไนเต็ด ถล่ม พีที สตูล 5-1 คว้าตั๋วเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก 2

กีฬา News

นรา ยูไนเต็ด ถล่ม พีที สตูล 5-1 คว้าตั๋วเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก 2
นรา ยูไนเต็ดพีที สตูล เอฟซีไทยลีก 3
📆5/30/2026 3:09 PM
📰siamsport_news
105 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 62% · Publisher: 63%

นรา ยูไนเต็ด เปิดบ้านเอาชนะ พีที สตูล เอฟซี 5-1 ในศึกไทยลีก 3 รอบแชมเปียนส์ลีก เลกสอง พร้อมคว้าตั๋วเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก 2 ได้สำเร็จ และผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศ

ศึกฟุตบอล ไทยลีก 3 ฤดูกาล 2025/26 รอบแชมเปี้ยนส์ลีก รอบรองชนะเลิศ นัดที่สอง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ที่สนาม กีฬา จังหวัดนราธิวาส ทีม นรา ยูไนเต็ด เปิดบ้านรับการมาเยือนของ พีที สตูล เอฟซี ท่ามกลางแฟนบอลกว่า 5,000 คนที่เข้ามาให้กำลังใจทีมรักอย่างคับคั่ง ความกดดันตกเป็นของเจ้าถิ่นที่ต้องการชัยชนะเพื่อคว้าตั๋ว เลื่อนชั้น สู่ไทยลีก 2 ให้ได้ในฤดูกาลหน้า ขณะที่ทีมเยือนก็หวังพลิกสถานการณ์หลังจากพ่ายแพ้ในนัดแรกที่บ้านของตัวเอง เริ่มเกมมาเพียง 3 นาที เจ้าถิ่นก็ออกอาวุธหนักทันทีเมื่อ เปโดร ลูคัส กองหน้าตัวเก่งโหม่งลูกเตะมุมเข้าไปอย่างเฉียบขาดให้ นรา ยูไนเต็ด ขึ้นนำ 1-0 จากนั้นเกมเป็นของเจ้าถิ่นที่ครองบอลได้มากกว่าและกดดันแนวรับของทีมเยือนอย่างต่อเนื่อง ในนาทีที่ 19 เปโดร ลูคัส คนเดิมมาบวกประตูที่สองของตัวเองในเกมนี้ด้วยการยิงไกลด้วยซ้ายบอลโค้งเสียบมุมบน ทำให้ นรา ยูไนเต็ด หนีห่างเป็น 2-0 ก่อนที่นาทีที่ 41 ลูคัส กรอสซี กองหน้าอีกคนของเจ้าถิ่นจะซัดลูกโหม่งจากลูกฟรีคิกเข้าไปให้ทีมนำห่างในครึ่งแรกถึง 3-0 จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ เข้าสู่ครึ่งหลัง นาทีที่ 48 ลูคัส กรอสซี ก็ทำประตูที่สองของตัวเองในเกมนี้ได้สำเร็จ หลังซัดลูกวอลเลย์จากนอกเขตโทษเข้าไปอย่างสวยงามช่วยให้ นรา ยูไนเต็ด ทิ้งห่างเป็น 4-0 ทำให้เกมแทบจะจบลงตั้งแต่ตอนนี้ ถึงนาทีที่ 74 ทีมเยือน พีที สตูล เอฟซี ได้ประตูตีไข่แตกไล่มาเป็น 1-4 จาก ชัยสิทธิ์ เพาะพูล ที่ยิงด้วยซ้ายเสียบเสาแรก สร้างความหวังให้ทีมเยือนเล็กน้อย แต่สุดท้ายในช่วงท้ายเกมนาทีที่ 90 ลูคัส กรอสซี มาทำประตูปิดกล่องและเป็นแฮตทริกของเจ้าตัวในเกมนี้ด้วยการยิงด้วยซ้ายจากจังหวะสวนกลับ ทำให้จบเกม นรา ยูไนเต็ด เอาชนะ พีที สตูล เอฟซี ไปด้วยสกอร์ 5-1 จากผลการแข่งขันนัดนี้ส่งผลให้ นรา ยูไนเต็ด คว้าตั๋ว เลื่อนชั้น ขึ้นสู่ศึก ไทยลีก 2 ในฤดูกาลหน้าได้สำเร็จ พร้อมผ่านเข้ารอบไปยืนรอในรอบชิงแชมป์ประเทศ โดยจะรอพบผู้ชนะระหว่าง อุตรดิตถ์ เอฟซี หรือ เมืองเลย ยูไนเต็ด ซึ่งจะแข่งขันกันในวันรุ่งขึ้น ส่วนทางด้านผู้แพ้อย่าง พีที สตูล เอฟซี ยังคงมีลุ้นตั๋ว เลื่อนชั้น ใบสุดท้าย โดยจะต้องไปเล่นในรอบชิงอันดับที่สามต่อไป นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของสโมสร นรา ยูไนเต็ด ที่สามารถ เลื่อนชั้น สู่ลีกอาชีพระดับสูงขึ้นได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร โดยมีเป้าหมายในการเสริมทีมเพื่อลุ้นในไทยลีก 2 ฤดูกาลหน้า ขณะเดียวกันแฟนบอลชาวนราธิวาสต่างดีใจและตั้งตารอชมการแข่งขันของทีมในระดับที่สูงขึ้นต่อไ.

ศึกฟุตบอลไทยลีก 3 ฤดูกาล 2025/26 รอบแชมเปี้ยนส์ลีก รอบรองชนะเลิศ นัดที่สอง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ที่สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส ทีม นรา ยูไนเต็ด เปิดบ้านรับการมาเยือนของ พีที สตูล เอฟซี ท่ามกลางแฟนบอลกว่า 5,000 คนที่เข้ามาให้กำลังใจทีมรักอย่างคับคั่ง ความกดดันตกเป็นของเจ้าถิ่นที่ต้องการชัยชนะเพื่อคว้าตั๋วเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก 2 ให้ได้ในฤดูกาลหน้า ขณะที่ทีมเยือนก็หวังพลิกสถานการณ์หลังจากพ่ายแพ้ในนัดแรกที่บ้านของตัวเอง เริ่มเกมมาเพียง 3 นาที เจ้าถิ่นก็ออกอาวุธหนักทันทีเมื่อ เปโดร ลูคัส กองหน้าตัวเก่งโหม่งลูกเตะมุมเข้าไปอย่างเฉียบขาดให้ นรา ยูไนเต็ด ขึ้นนำ 1-0 จากนั้นเกมเป็นของเจ้าถิ่นที่ครองบอลได้มากกว่าและกดดันแนวรับของทีมเยือนอย่างต่อเนื่อง ในนาทีที่ 19 เปโดร ลูคัส คนเดิมมาบวกประตูที่สองของตัวเองในเกมนี้ด้วยการยิงไกลด้วยซ้ายบอลโค้งเสียบมุมบน ทำให้ นรา ยูไนเต็ด หนีห่างเป็น 2-0 ก่อนที่นาทีที่ 41 ลูคัส กรอสซี กองหน้าอีกคนของเจ้าถิ่นจะซัดลูกโหม่งจากลูกฟรีคิกเข้าไปให้ทีมนำห่างในครึ่งแรกถึง 3-0 จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ เข้าสู่ครึ่งหลัง นาทีที่ 48 ลูคัส กรอสซี ก็ทำประตูที่สองของตัวเองในเกมนี้ได้สำเร็จ หลังซัดลูกวอลเลย์จากนอกเขตโทษเข้าไปอย่างสวยงามช่วยให้ นรา ยูไนเต็ด ทิ้งห่างเป็น 4-0 ทำให้เกมแทบจะจบลงตั้งแต่ตอนนี้ ถึงนาทีที่ 74 ทีมเยือน พีที สตูล เอฟซี ได้ประตูตีไข่แตกไล่มาเป็น 1-4 จาก ชัยสิทธิ์ เพาะพูล ที่ยิงด้วยซ้ายเสียบเสาแรก สร้างความหวังให้ทีมเยือนเล็กน้อย แต่สุดท้ายในช่วงท้ายเกมนาทีที่ 90 ลูคัส กรอสซี มาทำประตูปิดกล่องและเป็นแฮตทริกของเจ้าตัวในเกมนี้ด้วยการยิงด้วยซ้ายจากจังหวะสวนกลับ ทำให้จบเกม นรา ยูไนเต็ด เอาชนะ พีที สตูล เอฟซี ไปด้วยสกอร์ 5-1 จากผลการแข่งขันนัดนี้ส่งผลให้ นรา ยูไนเต็ด คว้าตั๋วเลื่อนชั้นขึ้นสู่ศึก ไทยลีก 2 ในฤดูกาลหน้าได้สำเร็จ พร้อมผ่านเข้ารอบไปยืนรอในรอบชิงแชมป์ประเทศ โดยจะรอพบผู้ชนะระหว่าง อุตรดิตถ์ เอฟซี หรือ เมืองเลย ยูไนเต็ด ซึ่งจะแข่งขันกันในวันรุ่งขึ้น ส่วนทางด้านผู้แพ้อย่าง พีที สตูล เอฟซี ยังคงมีลุ้นตั๋วเลื่อนชั้นใบสุดท้าย โดยจะต้องไปเล่นในรอบชิงอันดับที่สามต่อไป นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของสโมสร นรา ยูไนเต็ด ที่สามารถเลื่อนชั้นสู่ลีกอาชีพระดับสูงขึ้นได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร โดยมีเป้าหมายในการเสริมทีมเพื่อลุ้นในไทยลีก 2 ฤดูกาลหน้า ขณะเดียวกันแฟนบอลชาวนราธิวาสต่างดีใจและตั้งตารอชมการแข่งขันของทีมในระดับที่สูงขึ้นต่อไ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

siamsport_news /  🏆 26. in TH

นรา ยูไนเต็ด พีที สตูล เอฟซี ไทยลีก 3 เลื่อนชั้น ลูคัส กรอสซี

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'บียาร์เรอัล' ไล่ยำ'เรอัล เบติส' 5-1 ขึ้นที่ 5 ลา ลีกา'บียาร์เรอัล' ไล่ยำ'เรอัล เบติส' 5-1 ขึ้นที่ 5 ลา ลีกา'เรือดำน้ำสีเหลือง' บียาร์เรอัล เปิดบ้านถล่มเอาชนะ เรอัล เบติส ไป 5-1 ในศึก ลา ลีกา สเปน..
Read more »

'แมนฯซิตี้' รัวถล่มอตาลันตา 5-1 สเปอร์สยิงยับ สรุปผล ชปล.'แมนฯซิตี้' รัวถล่มอตาลันตา 5-1 สเปอร์สยิงยับ สรุปผล ชปล.'เรือใบสีฟ้า' แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ระเบิดฟอร์มโหดเปิดบ้านแซงเอาชนะ อตาลันตา ไป 5-1 ในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก พร้อมสรุปผลคู่อื่น...
Read more »

'ไมนซ์' 10 คนฟอร์มหรู บุกถลุง 'ฮอฟเฟนไฮม์' ยับคาบ้าน 5-1'ไมนซ์' 10 คนฟอร์มหรู บุกถลุง 'ฮอฟเฟนไฮม์' ยับคาบ้าน 5-1'ไมนซ์' ที่เหลือ 10 คนตั้งแต่ครึ่งแรก เค้นฟอร์มเก่งด้วยการบุกมาเอาชนะ ฮอฟเฟนไฮม์ ไปแบบขาดลอย 5-1 เก็บสามแต้มสำคัญขยับหนีโซนสีแดงได้สำเร็จ
Read more »

ฮาแลนด์กดสอง 'ดอร์ทมุนด์' ไล่ถล่ม 'โคโลญจน์' 5-1ฮาแลนด์กดสอง 'ดอร์ทมุนด์' ไล่ถล่ม 'โคโลญจน์' 5-1'เสือเหลือง' โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ระเบิดฟอร์มโหด เปิดบ้านถล่ม เอฟซี โคโลญจน์ 5-1 ในศึกบุนเดสลีกา เยอรมนี
Read more »

'สิงโตคำราม' ดุจัดถล่มแหลก 'อิหร่าน' 6-2 ประเดิมสวยหรูบอลโลก'สิงโตคำราม' ดุจัดถล่มแหลก 'อิหร่าน' 6-2 ประเดิมสวยหรูบอลโลก'สิงโตคำราม' ดุจัดถล่มแหลก 'อิหร่าน' 5-1 ประเดิมสวยหรูบอลโลก 'สิงโตคำราม' ดุจัดถล่มแหลก 'อิหร่าน' 5-1 ประเดิมสวยหรูบอลโลก
Read more »

โต๊ะเล็กไทย ฟอร์มแจ่มซิวชัยได้เข้าชิงดวล เช็ก 13 ส.ค.นี้โต๊ะเล็กไทย ฟอร์มแจ่มซิวชัยได้เข้าชิงดวล เช็ก 13 ส.ค.นี้โต๊ะเล็กไทย ฟอร์มแจ่มซิวชัยได้เข้าชิงดวล เช็ก 13 ส.ค.นี้ SMMSPORT สุทินบัวตูม ฟุตซอลทีมชาติไทย โต๊ะเล็กช้างศึก บางกอกอารีน่า CONTINENTALFUTSALCHAMPIONSHIPTHAILAND2023 ฟุตซอลไทย บอลไทย 🇹🇭
Read more »



Render Time: 2026-05-30 18:09:17