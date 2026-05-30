นรา ยูไนเต็ด ถล่ม พีที สตูล 5-1 คว้าตั๋วเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก 2

นรา ยูไนเต็ด เปิดบ้านเอาชนะ พีที สตูล เอฟซี 5-1 ในศึกไทยลีก 3 รอบแชมเปียนส์ลีก เลกสอง พร้อมคว้าตั๋วเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก 2 ได้สำเร็จ และผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศ
ศึกฟุตบอล ไทยลีก 3 ฤดูกาล 2025/26 รอบแชมเปี้ยนส์ลีก รอบรองชนะเลิศ นัดที่สอง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ที่สนาม กีฬา จังหวัดนราธิวาส ทีม นรา ยูไนเต็ด เปิดบ้านรับการมาเยือนของ พีที สตูล เอฟซี ท่ามกลางแฟนบอลกว่า 5,000 คนที่เข้ามาให้กำลังใจทีมรักอย่างคับคั่ง ความกดดันตกเป็นของเจ้าถิ่นที่ต้องการชัยชนะเพื่อคว้าตั๋ว เลื่อนชั้น สู่ไทยลีก 2 ให้ได้ในฤดูกาลหน้า ขณะที่ทีมเยือนก็หวังพลิกสถานการณ์หลังจากพ่ายแพ้ในนัดแรกที่บ้านของตัวเอง เริ่มเกมมาเพียง 3 นาที เจ้าถิ่นก็ออกอาวุธหนักทันทีเมื่อ เปโดร ลูคัส กองหน้าตัวเก่งโหม่งลูกเตะมุมเข้าไปอย่างเฉียบขาดให้ นรา ยูไนเต็ด ขึ้นนำ 1-0 จากนั้นเกมเป็นของเจ้าถิ่นที่ครองบอลได้มากกว่าและกดดันแนวรับของทีมเยือนอย่างต่อเนื่อง ในนาทีที่ 19 เปโดร ลูคัส คนเดิมมาบวกประตูที่สองของตัวเองในเกมนี้ด้วยการยิงไกลด้วยซ้ายบอลโค้งเสียบมุมบน ทำให้ นรา ยูไนเต็ด หนีห่างเป็น 2-0 ก่อนที่นาทีที่ 41 ลูคัส กรอสซี กองหน้าอีกคนของเจ้าถิ่นจะซัดลูกโหม่งจากลูกฟรีคิกเข้าไปให้ทีมนำห่างในครึ่งแรกถึง 3-0 จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ เข้าสู่ครึ่งหลัง นาทีที่ 48 ลูคัส กรอสซี ก็ทำประตูที่สองของตัวเองในเกมนี้ได้สำเร็จ หลังซัดลูกวอลเลย์จากนอกเขตโทษเข้าไปอย่างสวยงามช่วยให้ นรา ยูไนเต็ด ทิ้งห่างเป็น 4-0 ทำให้เกมแทบจะจบลงตั้งแต่ตอนนี้ ถึงนาทีที่ 74 ทีมเยือน พีที สตูล เอฟซี ได้ประตูตีไข่แตกไล่มาเป็น 1-4 จาก ชัยสิทธิ์ เพาะพูล ที่ยิงด้วยซ้ายเสียบเสาแรก สร้างความหวังให้ทีมเยือนเล็กน้อย แต่สุดท้ายในช่วงท้ายเกมนาทีที่ 90 ลูคัส กรอสซี มาทำประตูปิดกล่องและเป็นแฮตทริกของเจ้าตัวในเกมนี้ด้วยการยิงด้วยซ้ายจากจังหวะสวนกลับ ทำให้จบเกม นรา ยูไนเต็ด เอาชนะ พีที สตูล เอฟซี ไปด้วยสกอร์ 5-1 จากผลการแข่งขันนัดนี้ส่งผลให้ นรา ยูไนเต็ด คว้าตั๋ว เลื่อนชั้น ขึ้นสู่ศึก ไทยลีก 2 ในฤดูกาลหน้าได้สำเร็จ พร้อมผ่านเข้ารอบไปยืนรอในรอบชิงแชมป์ประเทศ โดยจะรอพบผู้ชนะระหว่าง อุตรดิตถ์ เอฟซี หรือ เมืองเลย ยูไนเต็ด ซึ่งจะแข่งขันกันในวันรุ่งขึ้น ส่วนทางด้านผู้แพ้อย่าง พีที สตูล เอฟซี ยังคงมีลุ้นตั๋ว เลื่อนชั้น ใบสุดท้าย โดยจะต้องไปเล่นในรอบชิงอันดับที่สามต่อไป นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของสโมสร นรา ยูไนเต็ด ที่สามารถ เลื่อนชั้น สู่ลีกอาชีพระดับสูงขึ้นได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร โดยมีเป้าหมายในการเสริมทีมเพื่อลุ้นในไทยลีก 2 ฤดูกาลหน้า ขณะเดียวกันแฟนบอลชาวนราธิวาสต่างดีใจและตั้งตารอชมการแข่งขันของทีมในระดับที่สูงขึ้นต่อไ.
นรา ยูไนเต็ด พีที สตูล เอฟซี ไทยลีก 3 เลื่อนชั้น ลูคัส กรอสซี
