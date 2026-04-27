นพ.ยง ภู่วรวรรณ เผยผลการศึกษาภูมิต้านทานต่อไวรัสตับอักเสบเอในประชากรไทย และวิธีป้องกันโรค

นพ.ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เผยผลการศึกษาภูมิต้านทานต่อไวรัสตับอักเสบเอในประชากรไทย พบว่าประชากรไทยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะที่อายุต่ำกว่า 40 ปี ไม่มีภูมิต้านทานต่อไวรัสตับอักเสบเอโดยธรรมชาติ และภูมิต้านทานจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นหลังอายุ 40 ปีขึ้นไป และอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปจะมีภูมิต้านทานแล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงอาการของโรคตับอักเสบเอว่า มีอาการที่เด่นชัดคือตัวเหลืองตาเหลือง หรือที่เรียกว่าดีซ่าน ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ในวันแรกแต่ไข้มักจะไม่สูง มีคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง บางรายอาจจะมีท้องเสียได้ อาการจะเป็นในวันแรกๆเท่านั้น แล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มเห็นตัวและตาเหลือง โรคนี้มีอัตราตายที่ค่อนข้างต่ำ ผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่จะมีอายุเกิน 40 ปี และมีโรคตับอยู่ก่อนแล้ว หรือมีโรคประจำตัวที่มีร่างกายอ่อนแอ นพ.ยง ภู่วรวรรณ ยังได้กล่าวถึงการป้องกันโรคตับอักเสบเอว่า สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน แต่ปัจจุบันวัคซีนยังราคาค่อนข้างแพง ยังไม่ได้อยู่ในภาคบังคับ การจะรับวัคซีนจึงต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายเอง และเมื่อประชากรส่วนใหญ่ไม่มีภูมิต้านทาน เมื่อมีการหลุดรอดของเชื้อไวรัสตับอักเสบเอเข้ามาในกลุ่มประชากร ก็อาจจะเกิดการระบาดได้ ในอดีตประเทศไทยมีการระบาดน้อยมาก จึงยังไม่ได้มีการจัดให้วัคซีนในกลุ่มประชากรไทยที่ไม่มีภูมิต้านทาน อย่างไรก็ตาม วัคซีนมีประสิทธิภาพสูงมากในการป้องกันโรค และสามารถอยู่ระยะยาวมาก วัคซีนจึงเป็นทางเลือก การป้องกันในปัจจุบัน จึงมุ่งเน้นในการดูแลเรื่องสุขอนามัย เรื่องความสะอาดของน้ำดื่มและอาหารที่รับประทาน การล้างมือให้สะอาด รวมทั้งการควบคุมการระบาดอย่างรวดเร็วไม่ให้แพร่กระจายออกไป
วันที่ 27 เมษายน 2569 นพ.
ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคตับอักเสบเอ ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ โดยระบุว่าในปัจจุบัน การมีสุขอนามัยที่ดี ทั้งในเรื่องน้ำดื่มและอาหารที่รับประทาน ทำให้ไม่พบการระบาดของโรคตับอักเสบเอมานานแล้ว โดยพบเพียงรายๆ ในอดีตเมื่อกว่า 20 ปีที่แล้ว มีการระบาดใหญ่หลายครั้ง เช่น การระบาดที่จังหวัดเชียงรายในปี 2548 ซึ่งมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากและมีผู้เสียชีวิต 2 คน และการระบาดที่จังหวัดบึงกาฬในปี 2555
ยง ภู่วรวรรณ ได้ทำการศึกษาภูมิต้านทานต่อไวรัสตับอักเสบเอในประชากรไทย พบว่าประชากรไทยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะที่อายุต่ำกว่า 40 ปี ไม่มีภูมิต้านทานต่อไวรัสตับอักเสบเอโดยธรรมชาติ และภูมิต้านทานจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นหลังอายุ 40 ปีขึ้นไป และอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปจะมีภูมิต้านทานแล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ โรคตับอักเสบเอมีอาการที่เด่นชัดคือตัวเหลืองตาเหลือง หรือที่เรียกว่าดีซ่าน ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ในวันแรกแต่ไข้มักจะไม่สูง มีคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง บางรายอาจจะมีท้องเสียได้ อาการจะเป็นในวันแรกๆเท่านั้น แล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มเห็นตัวและตาเหลือง โรคนี้มีอัตราตายที่ค่อนข้างต่ำ ผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่จะมีอายุเกิน 40 ปี และมีโรคตับอยู่ก่อนแล้ว หรือมีโรคประจำตัวที่มีร่างกายอ่อนแอ ตับอักเสบเอสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน แต่ปัจจุบันวัคซีนยังราคาค่อนข้างแพง ยังไม่ได้อยู่ในภาคบังคับ การจะรับวัคซีนจึงต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายเอง และเมื่อประชากรส่วนใหญ่ไม่มีภูมิต้านทาน เมื่อมีการหลุดรอดของเชื้อไวรัสตับอักเสบเอเข้ามาในกลุ่มประชากร ก็อาจจะเกิดการระบาดได้ ในอดีตประเทศไทยมีการระบาดน้อยมาก จึงยังไม่ได้มีการจัดให้วัคซีนในกลุ่มประชากรไทยที่ไม่มีภูมิต้านทาน อย่างไรก็ตาม วัคซีนมีประสิทธิภาพสูงมากในการป้องกันโรค และสามารถอยู่ระยะยาวมาก วัคซีนจึงเป็นทางเลือก การป้องกันในปัจจุบัน จึงมุ่งเน้นในการดูแลเรื่องสุขอนามัย เรื่องความสะอาดของน้ำดื่มและอาหารที่รับประทาน การล้างมือให้สะอาด รวมทั้งการควบคุมการระบาดอย่างรวดเร็วไม่ให้แพร่กระจายออกไป นพ.
ยง ภู่วรวรรณ ยังได้กล่าวถึงการศึกษาภูมิต้านทานต่อไวรัสตับอักเสบเอในประชากรไทยว่า ในปัจจุบันประชากรไทยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะที่อายุต่ำกว่า 40 ปี ไม่มีภูมิต้านทานต่อไวรัสตับอักเสบเอโดยธรรมชาติ และภูมิต้านทานจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นหลังอายุ 40 ปีขึ้นไป และอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปจะมีภูมิต้านทานแล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงอาการของโรคตับอักเสบเอว่า มีอาการที่เด่นชัดคือตัวเหลืองตาเหลือง หรือที่เรียกว่าดีซ่าน ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ในวันแรกแต่ไข้มักจะไม่สูง มีคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง บางรายอาจจะมีท้องเสียได้ อาการจะเป็นในวันแรกๆเท่านั้น แล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มเห็นตัวและตาเหลือง โรคนี้มีอัตราตายที่ค่อนข้างต่ำ ผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่จะมีอายุเกิน 40 ปี และมีโรคตับอยู่ก่อนแล้ว หรือมีโรคประจำตัวที่มีร่างกายอ่อนแอ นพ.
ยง ภู่วรวรรณ ยังได้กล่าวถึงการป้องกันโรคตับอักเสบเอว่า สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน แต่ปัจจุบันวัคซีนยังราคาค่อนข้างแพง ยังไม่ได้อยู่ในภาคบังคับ การจะรับวัคซีนจึงต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายเอง และเมื่อประชากรส่วนใหญ่ไม่มีภูมิต้านทาน เมื่อมีการหลุดรอดของเชื้อไวรัสตับอักเสบเอเข้ามาในกลุ่มประชากร ก็อาจจะเกิดการระบาดได้ ในอดีตประเทศไทยมีการระบาดน้อยมาก จึงยังไม่ได้มีการจัดให้วัคซีนในกลุ่มประชากรไทยที่ไม่มีภูมิต้านทาน อย่างไรก็ตาม วัคซีนมีประสิทธิภาพสูงมากในการป้องกันโรค และสามารถอยู่ระยะยาวมาก วัคซีนจึงเป็นทางเลือก การป้องกันในปัจจุบัน จึงมุ่งเน้นในการดูแลเรื่องสุขอนามัย เรื่องความสะอาดของน้ำดื่มและอาหารที่รับประทาน การล้างมือให้สะอาด รวมทั้งการควบคุมการระบาดอย่างรวดเร็วไม่ให้แพร่กระจายออกไ
