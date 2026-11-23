นพ.ยง ระบุโรคคอตีบยังคุกคามไทย ชี้ผู้ใหญ่ขาดวัคซีนเสี่ยงป่วยสูง
นพ.ยง โพสต์เตือนโรคคอตีบยังพบในไทย ผู้ใหญ่ขาดการกระตุ้นวัคซีนเสี่ยงป่วย อัตราตาย 50% หากกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ แนะควรฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี
นพ.ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Yong Poovorawan เพื่อเตือนประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ โรคคอตีบ ที่ยังคงเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพในประเทศไทย พร้อมอธิบายกลไกการป้องกันตัวเองผ่านการฉีด วัคซีนคอตีบ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่เพียงพอ
ประสบการณ์รักษาโรคคอตีบในอดีต
เมื่อครั้งยังเป็นนักเรียนแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และอาจารย์ในช่วงราวปี พ.ศ. 2514 เป็นต้นมา และการเป็นแพทย์ประจำบ้านในราวปี พ.ศ. 2518 การฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบนับว่ามีน้อยมาก โดยจะมีผู้ป่วยโรคคอตีบมา admit โรงพยาบาลปีละร่วม 50 รายAlso readแดงไม่เดือดเพราะหงส์ยำฝ่ายเดียว
ผู้ป่วยเด็กในสมัยก่อนมีอาการชัดเจนหากมาพบแพทย์เร็วจะพบรอยปูสีขาวบริเวณคอและจมูก ซึ่งเรียกว่า patch แต่ถ้าปล่อยไว้จะมีสีเหลืองดำเนื่องจากเลือดออกผสม ทำให้หายใจลำบากจนต้องทำการเจาะคอด้วยตนเองเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย
การรักษาต้องประกอบไปด้วย antitoxin ของเชื้อและให้เพนนิซิลินฆ่าเชื้อคอตีบให้หมดไป เมื่ออาการดีขึ้นรอยขาวในคอจะค่อยๆ ดีขึ้น เด็กจะสามารถหายใจได้ดีขึ้นตามลำดับ
ภาวะแทรกซ้อนและอัตราการเสียชีวิต
แม้ว่าผู้ป่วยจะดีขึ้นเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 แต่ภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงที่สุดคือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ซึ่งนพ.ยงระบุว่าเคยเห็นผู้ป่วยโรคคอตีบมีอาการ heart block ที่น่ากลัวมากและสามารถเป็นสาเหตุการตายได้
หากพ้นระยะอันตรายไปได้ในช่วง 4-6 สัปดาห์ต่อมา จะพบอาการผิดปกติทางระบบประสาทเนื่องจากท็อกซินของคอตีบไปบล็อก nerve ทำให้เด็กพูดเสียงขึ้นจมูก จนกว่าจะผ่านระยะนี้ไปได้จึงจะเข้าสู่ภาวะปกติ
อัตราการเสียชีวิตในอดีตอยู่ที่ประมาณ 50% โดยแพทย์ในสมัยนั้นเชื่อว่าเป็นโรคของเด็ก จึงต้องคอยป้องกันตัวด้วยการใส่หน้ากากอนามัยเท่านั้น ไม่ได้ใช้ชุด PPE เนื่องจากผู้ใหญ่น่าจะมีภูมิต้านทานจากธรรมชาติ
ความสำคัญของภูมิคุ้มกันกลุ่ม
โรคคอตีบป้องกันด้วยวัคซีนทอกซอยซึ่งป้องกันการท็อกซินไม่ให้ทำลายร่างกายได้ แต่ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ อย่างไรก็ตามวัคซีนนี้มีประสิทธิภาพมากและช่วยควบคุมโรคได้เมื่อเริ่มใช้กันอย่างกว้างขวาง
อำนาจการกระจายโรคของโรคนี้ประมาณ 8 หมายถึงคนเป็นคอตีบ 1 คนสามารถกระจายโรคไปได้อีก 8 คน ที่สำคัญผู้ที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการแต่มีเชื้ออยู่ก็สามารถแพร่กระจายเชื้อได้
การสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มสำหรับคอตีบต้องการให้ประชากรส่วนใหญ่มีภูมิแล้วอย่างน้อย 85% และอัตราการควบคุมของวัคซีนควรให้สูงเข้าไว้ โดยหากเป็นไปได้ควรให้วัคซีนได้เกินร้อยละ 90 ของประชากร
ข้อแนะนำการกระตุ้นวัคซีน
วัคซีนคอตีบกระตุ้นภูมิต้านทานได้ดีแต่ภูมิต้านทานจะลดลงตามระยะเวลา จึงแนะนำให้มีการกระตุ้นวัคซีนทุก 10 ปี โดยกลุ่มที่มีภูมิต้านทานต่ำคือเด็กที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนก่อน และกลุ่มที่ฉีดแต่ไม่ได้รับการกระตุ้น
ปัญหาระบบภูมิคุ้มกันมักเกิดหลังอายุ 20 ถึง 50 ปี ส่วนใหญ่ผู้ที่มีอายุมากๆ ในอดีตเคยติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวหรือมีภูมิต้านทานธรรมชาติสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับวัคซีนเท่านั้น
การศึกษาชี้ว่าผู้ฉีดวัคซีนในตอนเด็กเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วควรกระตุ้น โดยเฉพาะวัย 20-50 ปี กรณีที่ต้องฉีดบาดทะยักควรแถมคอตีบไปด้วย หรือสตรีตั้งครรภ์การให้บาดทะยักก็แถมคอตีบไปด้วยเช่นกัน
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