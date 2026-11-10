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นปผ. แถลงวัน 3 ตั้งเงื่อนไขลดราคาน้ำมัน 10 บาท ก่อนเผชิญสถานการณ์วิกฤต

nnanews#64 in ประเทศไทย
นปผ. แถลงวัน 3 ตั้งเงื่อนไขลดราคาน้ำมัน 10 บาท ก่อนเผชิญสถานการณ์วิกฤต
นายมะโน เครือแก้ว · กลุ่ม นปผ. · ทำเนียบรัฐบาล
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กลุ่ม นปผ. แถลงการณ์วันชุมนุมที่ 3 หน้าทำเนียบรัฐบาล ยืนยันจะยกระดับการชุมนุมหากงบประมาณหมดลง พร้อมระบุเงื่อนไขชัดเจนในการเปิดโต๊ะเจรจาเพื่อลดราคาน้ำมันดีเซล

นายมะโน เครือแก้ว หรือกำนันมะโน แกนนำกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติประชาชนปกป้องแผ่นดิน (นปผ.) ได้ประกาศจุดยืนในการชุมนุมรอบที่ 3 บริเวณสะพานชมัยมรุเชฐ หน้า ทำเนียบรัฐบาล อย่างชัดเจน โดยกำหนดเงื่อนไขว่ารัฐบาลจำเป็นต้องส่งสัญญาณลด ราคาน้ำมันดีเซล ลง 10 บาท จึงจะยอมเปิดโต๊ะเจรจาในช่วงเวลา 16.00 น. ของวันดังกล่าว พร้อมยืนยันแน่วแน่ว่าจะไม่ยื่นหนังสือใดๆ ต่อรัฐบาลอีก เนื่องจากได้สื่อสารผ่านสื่อมวลชนไปอย่างชัดเจนแล้ว

กำหนดการและกลไกการเจรจาในวันชุมนุมที่ 3

กิจกรรมในการชุมนุมวัน ketigaนี้มีการจัดเวทีปราศรัยเช่นเดิม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเข้าร่วมให้ข้อมูลแก่ประชาชน ได้แก่ นายปานเทพ พัวพงศพันธุ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ซึ่งเดินทางมาก่อนหน้านี้แล้วและคาดว่าจะเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดยอยู่ในช่วงประสานงานเตรียมการ

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สำหรับพื้นที่เวทีปราศรัยยังคงใช้สถานที่เดิมคือพื้นถนนบริเวณสะพานชมัยมรุเชฐ โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ใช้พื้นที่ได้ 2 ช่องการจราจร แต่อาจมีการจำกัดขอบเขตทิศทางของการเคลื่อนขบวนในอนาคตขึ้นอยู่กับมาตรการความปลอดภัย

เงื่อนไขราคาน้ำมันและจุดยืนกลุ่มผู้ชุมนุม

กำนันมะโนระบุอย่างชัดเจนว่า เงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการเจรจาคือการลดราคาน้ำมันดีเซลลงเหลือ 10 บาทต่อลิตร ส่วนกรณีน้ำมันเบนซิน 95 หรือ 91 อาจพิจารณาอยู่ที่ระดับ 8.50 ถึง 9.50 บาท หากไม่เป็นไปตามนี้จะไม่มีการเจรจาใดๆ เพิ่มเติม

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ก่อนหน้านี้ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เคยให้สัมภาษณ์ว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องราคาพลังงาน แต่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมยังคงยืนยันว่าม็อบนี้คือม็อบประชาชนที่มีประชาชนเป็นเบื้องหลัง และต้องการมาตรการที่จับต้องได้จริง

สถานการณ์งบประมาณและแผนยกระดับการต่อสู้

ปัจจุบันกลุ่มผู้ชุมนุมสามารถระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมได้มากกว่า 2 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ลดลงจากการสนับสนุนด้านอาหารโดยนายสนธิ ลิ้มทองกุล ที่นำข้าวกล่องมาบริจาคให้ รวมถึงมีประชาชนเริ่มบริจาคอาหารเพื่อเตรียมประกอบเลี้ยงในโรงครัวของม็อบ

กำนันมะโนเตือนว่า หากงบประมาณที่ระดมมาได้หมดลง จะถือเป็นการตัดสินใจขั้นสุดท้ายที่จะยกระดับการชุมนุม โดยใช้หลักการ "ทับหม้อข้าว" ตามแนวทางของพระเจ้าตากสิน โดยตนเองจะเป็นผู้เดินนำหน้าสู้ในการต่อสู้ครั้งสุดท้าย และมั่นใจว่าสามารถชนะได้เนื่องจาก "เส้นตายของรัฐบาลคืองบประมาณของเรา"

ผลกระทบต่อการปฏิบัติและทิศทางในอนาคต

การชุมนุมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของภาคประชาชนที่สามารถบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรในเบื้องต้นได้ แต่ความยั่งยืนของการชุมนุมจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการระดมทุนและระยะเวลานานเท่าที่งบประมาณจะยังรองรับได้

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รัฐบาลจึงอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วระหว่างการจัดหาเงินสนับสนุนเพื่อรักษาความสงบ หรือยอมรับเงื่อนไขลดราคาน้ำมันตามที่กลุ่ม นปผ. เรียกร้อง เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายไปสู่การยกระดับการชุมนุมในรูปแบบที่รุนแรงขึ้น

nnanews#64 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

นายมะโน เครือแก้ว กลุ่ม นปผ. ทำเนียบรัฐบาล นายเอกนัฏ พร่วมพันธุ์ สะพานชมัยมรุเชษฐ ราคาน้ำมันดีเซล นายปานเทพ พัวพงศพันธุ์

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