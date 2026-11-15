นบมส. อนุมัติ 6 มาตรการตรึงราคาหมั่นโซ้ป วงเงิน 360.435 ล้านบาท รองรับการกระจุกตัวผลผลิต ม.ค.-มี.ค. 2570
คณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลัง (นบมส.) อนุมัติ 6 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร วงเงิน 360.435 ล้านบาท เพื่อตรึงราคาและดูดซับผลผลิตช่วงมกราคมถึงมีนาคม 2570 พร้อมเสนอของบกลางแก้ปัญหาโรคใบด่างเพิ่มเติม
นาย ศุภชัย ไซ้สมบูรณ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการ มันสำปะหลัง ( นบมส.) ได้นำเสนอผลสรุปจากการประชุม นบมส. ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวงเงินรวม 360.435 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนิน 6 มาตรการสำคัญในการรักษาเสถียรภาพราคาและช่วยบรรเทาภาระต้นทุนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก มันสำปะหลัง ทั่วประเทศ
มาตรการตรึงราคาและดูดซับผลผลิตวงเงิน 360.435 ล้านบาท
คณะกรรมการ นบมส. อนุมัติ 6 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ด้วยวงเงินรวม 360.435 ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ผลผลิตมันสำปะหลังปีการผลิต 2569/70 ที่มีปริมาณมหาศาลจะทยอยออกสู่ตลาด โดยเฉพาะช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2570 ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตจะกระจุกตัวสูงถึง 56% ของผลผลิตทั้งปี เพื่อป้องกันไม่ให้ราคาตกต่ำจนส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังโดยตรงAlso readSCB EIC ชี้ภาคเกษตรไทยปี 2570 เผชิญศึก Super El Niño ฉุดผลผลิตวูบ ส่อง 5 พืชเศรษฐกิจหลัก น้ำตาล-ยาง-มันสำปะหลังโต สวนทางข้าวและปาล์มน้ำมัน
มาตรการแรกคือโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ด้วยวงเงิน 187.50 ล้านบาท มีเป้าหมายในการรักษาปริมาณสต็อกไว้ให้ได้ 5 ล้านตัน โดยรัฐจะชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ให้กับลานมันและโรงแป้ง starch ที่ทำการเก็บสต็อกมันสำปะหลังไว้เป็นระยะเวลาระหว่าง 60 ถึง 180 วัน เพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้และสร้างสภาพคล่องในห่วงโซ่การผลิต
ต่อมาคือโครงการดูดซับผลผลิตมันสำปะหลังเข้าสู่ภาคพลังงาน ด้วยวงเงิน 37.50 ล้านบาท มีเป้าหมายในการดูดซับผลผลิตจำนวน 1 ล้านตัน โดยรัฐจะชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ให้กับโรงงานเอทานอลที่รับซื้อมันสำปะหลังไปแปรรูปเป็นเอทานอลเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมพลังงาน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน ซึ่งจะช่วยยกระดับมูลค่ามันสำปะหลังและสร้างตลาดรองรับผลผลิตเพิ่มเติมได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังมีการอนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังโดยสถาบันเกษตรกร ด้วยวงเงิน 17.50 ล้านบาท มีเป้าหมายรวบรวมผลผลิตจำนวน 0.2 ล้านตัน โดยรัฐจะชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.5 ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน ในขณะที่สถาบันเกษตรกรจะต้องแบกรับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี เพื่อสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรมีอำนาจต่อรองในการรวบรวมและจัดจำหน่ายผลผลิตได้มากขึ้น
มาตรการสนับสนุนเทคโนโลยีและคุณภาพพันธุ์มันสำปะหลัง
เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร คณะกรรมการ นบมส. ยังได้จัดสรรงบประมาณอีกส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ โดยโครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพการแปรรูปมันสำปะหลัง ได้รับงบประมาณ 13.11 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการจัดหาเครื่องสับมันสำปะหลังให้แก่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายจำนวน 350 เครื่อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแปรรูปและลดต้นทุนการผลิตในระดับต้นน้ำได้อย่างมีนัยสำคัญ
alongside การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการแปรรูป ยังมีการดำเนินโครงการสนับสนุนท่อนพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ภายใต้ระยะที่ 2 ด้วยงบประมาณ 53.325 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายในการผลิต ขยายผล และกระจายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดีสู่เกษตรกรผู้ปลูก จำนวน 5 ล้านลำ เพื่อให้เกษตรกรมี_access_ต่อแหล่งวัตถุดิบที่แข็งแรงและให้ผลผลิตสูง ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตโดยรวมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในภูมิภาค
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกด้วยระบบน้ำหยด
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านปริมาณน้ำและสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อผลผลิต คณะกรรมการ นบมส. ได้พิจารณาอนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ด้วยวงเงิน 51.50 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการวางระบบน้ำหยดให้แก่เกษตรกรเป้าหมายจำนวน 1,000 ราย โดยเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายละไม่เกิน 50,000 บาท โดยมีเงื่อนไขสำคัญว่าเกษตรกรที่ต้องเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนท่อนพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี ระยะที่ 2 เพื่อให้มั่นใจว่าเทคโนโลยีและพันธุ์พืชที่ดีจะทำงานร่วมกันได้อย่างสูงสุด
งบกลางแก้ปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง วงเงิน 664.674 ล้านบาท
นอกเหนือจากมาตรการรักษาเสถียรภาพราคา คณะกรรมการ นบมส. ยังได้พิจารณาเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาร้ายแรงด้านโรคพืช โดยอนุมัติวงเงิน 664.674 ล้านบาท สำหรับการใช้ในโครงการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นโรคระบาดที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ปลูกและปริมาณผลผลิตของประเทศ โดยงบประมาณนี้จะถูกนำไปเสนอขออนุมัติจัดสรรจากงบประมาณกลางของรัฐบาลเพื่อให้สามารถดำเนินการมาตรการควบคุมและกำจัดโรคได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ
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