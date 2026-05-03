นนน เปิดตัว MV 'ผิดมากไหม' แฟนคลับแน่น! LYKN คัมแบ็คสุดปัง – ต้นหอมนำทีมต้านโกง

งานเปิดตัว MV เพลงใหม่ของ นนน-กรภัทร์ เกิดพันธุ์ ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากแฟนคลับ ขณะที่วง LYKN ก็กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่สุด Swag และ ต้นหอม-เชาเชา นำทีมคนดังปลุกกระแสต้านโกง
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ที่โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย Paragon Cineplex ชั้น 6 สยามพารากอน ได้มีการจัดงาน “NANON ‘What Wrong?
’ Movie Night” ขึ้นเพื่อเปิดตัวหนังสั้นและมิวสิกวีดิโอเพลงใหม่ล่าสุด “ผิดมากไหม” (What’s Wrong?
) ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความคับคั่งของเหล่าแฟนคลับที่มาร่วมงานกันอย่างมากมาย นนน-กรภัทร์ เกิดพันธุ์ ศิลปินหนุ่มมากความสามารถ ได้แสดงความรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานชิ้นนี้ โดยกล่าวว่างานนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการทำงานเพลง เพราะเขาได้มีส่วนร่วมในเกือบทุกขั้นตอนของการผลิต ตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงการเสร็จสิ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะชื่นชอบสิ่งที่เขาตั้งใจทำอย่างเต็มที่ นนนได้กล่าวขอบคุณทีมงานทุกฝ่ายที่ร่วมกันทำให้งานนี้เกิดขึ้นได้อย่างราบรื่น ก่อนจะนำพาแฟนๆ ดื่มด่ำไปกับเรื่องราวสุดเข้มข้นในหนังสั้นและมิวสิกวีดิโอ “ผิดมากไหม” (What’s Wrong?
) เป็นครั้งแรก และปิดท้ายด้วยมินิโชว์สุดพิเศษที่สร้างความตื่นเต้นและเสียงกรี๊ดกึกก้องไปทั่วโรงภาพยนตร์ หลังจากนั้นได้มีการถ่ายภาพร่วมกันระหว่างนนนและแฟนๆ เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำอันดีร่วมกัน ก่อนหน้านี้ นนนได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆ ด้วยอัลบั้ม The Secrets of The Universe ที่เผยให้เห็นถึงมุมมองและดนตรีที่หลากหลายของเขา ในครั้งนี้ นนนกลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ Make You Mine ที่เปลี่ยนแนวเพลงไปสู่ร็อคที่หนักแน่นขึ้น พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์จากนักเดินทางสู่หนุ่มฮอตที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และความร้อนแรง แสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะปลดปล่อยตัวเองอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังมีข่าวคราวของนักแสดงหนุ่ม จุมพล อดุลกิตติพร ที่ได้ร่วมงานกับ อาร์ม-วีรยุทธ จันทร์สุข และ นีโอ-ตรัย นิ่มทวัฒน์ นักแสดงจาก GMMTV พร้อมด้วยพิธีกรมากฝีมือ ก็อตจิ-ทัชชกร บุญลัภยานันท์ ในรายการ “แก้เกมโกง” รายการที่มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้และป้องกันการทุจริต โดยรายการนี้จัดทำขึ้นโดยกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ป.
ป. ช.
) ร่วมกับ GMM Music และ GMMTV ซึ่งเป็นความร่วมมือที่น่าสนใจในการใช้สื่อบันเทิงเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2569 ยังเป็นปีที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งสำหรับวง LYKN (ไลแคน) บอยแบนด์สุดฮอตจาก RISER MUSIC หลังจากที่ได้เดินสาย Asia Tour เพื่อพบปะแฟนๆ ทั่วทวีปเอเชีย วง LYKN ก็ได้กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่ด้วยการเปิดตัวซิงเกิลใหม่ล่าสุด ทัก (FIRST SIGHT) เพลงที่สื่อถึงความรู้สึกของคนที่ตกอยู่ในอาการรักแรกพบ อยากจะทำความรู้จักแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร เพลงนี้มาพร้อมกับสไตล์ Swag ที่ทันสมัยและน่าดึงดูดใจ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจจาก ‘ต้นหอม-เชาเชา’ ที่ได้นำทีมคนดังรวมพลังกันเพื่อปลุกกระแสต้านโกงและหยุดยั้งการทุจริต ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง การรวมตัวของคนดังในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสังคมที่โปร่งใสและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายกย่องและควรได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่ว
