นครไทเปส่ง 12 บริษัทเทคโนโลยีบุกงาน Thailand Smart City Expo 2026
นครไทเปและ 12 บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ นำเสนอโมเดลการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ผ่านการทดสอบจริงแล้ว เพื่อตอบโจทย์นโยบาย Thailand 4.0 และขยายโอกาสทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
นครไทเปพร้อมนำคณะนักธุรกิจเทคโนโลยี 12 แห่งจากไต้หวัน เข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมภายใต้แนวคิด "Smart Tech • Innovative Taipei: Co-Creating Sustainable Urban Futures" หรือ "ไทเปเมืองอัจฉริยะ ก้าวล้ำด้วยนวัตกรรม ร่วมสร้างอนาคตเมืองที่ยั่งยืน" เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะและนำเสนอโซลูชันนวัตกรรมล้ำสมัยร่วมกับพันธมิตรในประเทศไทย
การเข้าร่วมงาน Thailand Smart City Expo 2026 ของนครไทเปในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันโมเดลความร่วมมือดังกล่าว พร้อมทั้งเชื่อมโยง 12 บริษัทชั้นนำจากไทเปเข้ากับพันธมิตรชาวไทย เพื่อร่วมกันสำรวจโอกาสในการพัฒนาโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาของเมืองที่ทั้งสองฝ่ายมีร่วมกันAlso readสภาพอากาศวันนี้ 25 พ.ย. 69 กรมอุตุฯ เปิดพิกัด ฝนฟ้าคะนอง 40-60%
กลไกการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ผ่านการทดสอบแล้ว
นครไทเปขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยโมเดลการกำหนดโจทย์ปัญหาที่ชัดเจนเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงทำการทดสอบโซลูชันในสเกลเล็ก และจะขยายผลต่อไปเมื่อเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้แล้วเท่านั้น ซึ่งในระหว่างปี 2559 ถึง 2566 เมืองของเราได้อำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการพิสูจน์แนวคิด (PoC) ผ่านกระบวนการนี้มาแล้วถึง 305 โครงการ
กระบวนการนี้ยืนยันความน่าเชื่อถือของนวัตกรรมไต้หวัน ก่อนนำเสนอสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเน้นที่การแก้ปัญหาจริง ไม่ใช่แค่การนำเสนอเทคโนโลยีลอย ๆ ทำให้พันธมิตรไทยมั่นใจได้ในประสิทธิภาพของโซลูชันที่จะนำมาใช้พัฒนาพื้นที่ของตน
ความต้องการตลาดไทยและนโยบาย Thailand 4.0
ขณะเดียวกัน ประเทศไทยกำลังเร่งขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 โดยตั้งเป้าหมายที่จะสร้างเมืองอัจฉริยะ 105 แห่งภายในปี 2570 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการโซลูชันที่ผ่านการพิสูจน์ผลลัพธ์แล้วอย่างชัดเจน
ตัวเลขเป้าหมายที่ระบุไว้อย่างชัดเจนนี้ สร้างแรงกดดันและความต้องการต่อภาคเอกชนในการหาเทคโนโลยีที่สามารถวางใจได้ เพื่อรองรับโครงสร้างพื้นฐานเมืองใหม่จำนวนมหาศาลที่กำลังจะเกิดขึ้นทั่วประเทศในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ประสบการณ์ผู้เข้าชมและความสำเร็จของ Pavillion
ด้วยการจัดแสดงนวัตกรรมในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟ พร้อมการนำเสนอเทคโนโลยีเชิงลึกครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดว่า นวัตกรรมอันล้ำสมัยจากไต้หวันจะสามารถเข้ามาช่วยสนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนยิ่งขึ้นได้อย่างไร
จึงทำให้ Taipei Smart Tech Pavilion ประสบความสำเร็จ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าชมงานทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่มาร่วมค้นหาโซลูชันนวัตกรรมอันหลากหลาย ทั้งในด้านการดูแลสุขภาพ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบบคมนาคมขนส่ง และพลังงาน
โอกาสทางธุรกิจและขั้นตอนการหารือต่อไป
ผู้เข้าร่วมงานต่างได้รับประสบการณ์ตรงจากการสาธิตการทำงานของระบบ พร้อมทั้งได้ร่วมพูดคุยเจรจากับบริษัทที่มาร่วมจัดแสดงอย่างใกล้ชิด เพื่อศึกษาเจาะลึกเกี่ยวกับตัวเทคโนโลยีและแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้งานจริงในอนาคตอีกด้วย
การหารือภายในงานครอบคลุมตั้งแต่ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการนำร่อง การบูรณาการทางเทคนิค ไปจนถึงการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในท้องถิ่น ซึ่งการเจรจาหลายประเด็นมีความคืบหน้าอย่างมากและกำลังก้าวเข้าสู่กระบวนการหารือในขั้นต่อไป
นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างมูลค่าโอกาสทางธุรกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสูงถึงประมาณ 25 ซึ่งถือเป็นตัวเลขสำคัญที่แสดงถึงศักยภาพทางการค้าระหว่างสองประเทศในวงการเทคโนโลยีและเมืองอัจฉริยะ
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