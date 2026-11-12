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Technology

นครไทเปเปิด pavilion เทคโนโลยี 12 บริษัท นำ AI และ Smart City เข้าร่วมงาน Thailand Smart City Expo 2026

prachachat#59 in ประเทศไทย
นครไทเปเปิด pavilion เทคโนโลยี 12 บริษัท นำ AI และ Smart City เข้าร่วมงาน Thailand Smart City Expo 2026
Taipei Smart Tech Pavilion · Thailand Smart City Expo 2026 · กรมพัฒนาเศรษฐกิจนครไทเป
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กรมพัฒนาเศรษฐกิจนครไทเป นำทีม 12 บริษัทยักษ์ใหญ่ ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะและ AI ในงาน Thailand Smart City Expo 2026 วันที่ 18-20 พ.ย. ที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์

กรมพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลนครไทเป เตรียมส่งทีมนวัตกรรมนำหน้าเข้าร่วมแสดงศักยภาพในงาน Thailand Smart City Expo 2026 อย่างเต็มรูปแบบ โดยกำหนดจัดนิทรรศการภายใต้ชื่องาน Taipei Smart Tech Pavilion อย่างยิ่งใหญ่ในระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 พฤศจิกายนนี้ ณ ฮอลล์ 3 และ 4 ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ การเข้าร่วมครั้งสำคัญนี้ถือเป็นกลยุทธ์ระดับนานาชาติที่นครไทเปต้องการสื่อสารไปยังประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เพื่อเปิดประตูสู่ความร่วมมือทางเทคโนโลยีที่ลึกซึ้งและยั่งยืน โดยเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเมืองอัจฉริยะที่ผ่านการพิสูจน์แล้วจากพื้นที่จริง

นโยบายรัฐเปิดทางเมืองเป็นห้องทดลองนวัตกรรม

เบื้องหลังความสำเร็จของนครไทเปในฐานะศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับโลก คือการดำเนินงานภายใต้แนวคิด "Government as a Platform; City as a Living Lab" หรือการเปิดพื้นที่ทดสอบนวัตกรรมในสภาพแวดล้อมจริง ซึ่งรัฐบาลนครไทเปได้กำหนดกลไกการทำงานโดยเริ่มจากหน่วยงานภาครัฐระบุปัญหาและความต้องการของเมืองอย่างชัดเจน จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนนำเสนอแนวทางแก้ไขผ่านกระบวนการพิสูจน์แนวคิด หรือ Proof of Concept: PoC เมื่อมีแนวคิดที่น่าสนใจจะนำเข้าสู่พื้นที่ Sandbox เพื่อทดลองใช้งานจริง ประเมินประสิทธิภาพ และคัดเลือกระบบที่ตอบโจทย์การใช้งานของประชาชนได้อย่างตรงจุดก่อนขยายผลต่อไป

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12 องค์กรชั้นนำแสดงเทคโนโลยี AI และสุขภาพอัจฉริยะ

ภายในพื้นที่นิทรรศการ Taipei Smart Tech Pavilion จะรวบรวมทัพ 12 บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำจากไต้หวัน มาจัดแสดงโซลูชันและนวัตกรรมที่ครอบคลุมสามกลุ่มเทคโนโลยีหลัก ได้แก่ เทคโนโลยี AI สำหรับภาคธุรกิจและการเสริมความพร้อมรับมือความเสี่ยงทางดิจิทัล นำโดยกลุ่ม QSAN, Riversoft, Keypasco, AIRA, Plustek และ U-Reach รวมถึงกลุ่มเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพอัจฉริยะที่ประกอบด้วย Alpha Intelligence Manifolds, imedtac และ ible และสุดท้ายคือกลุ่มเทคโนโลยีการเดินทางและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะซึ่งมี ALTOB, Green Ideas และ Ancillary Power เข้ามาจัดแสดงร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้วย

บทบาท NVIDIA ยืนยันศักยภาพศูนย์กลาง AI ทั่วโลก

ความสำเร็จในการดึงดูดความสนใจจากบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกยังถูกตอกย้ำด้วยประกาศการลงทุนสำคัญของเอ็นวิดียา (NVIDIA) ผู้ผลิตชิปและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์รายใหญ่จากสหรัฐอเมริกา ที่ตัดสินใจลงทุนจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในนครไทเปอย่างเป็นทางการ การปรากฏตัวขององค์กรระดับโลกรายนี้ไม่ได้บ่งบอกเพียงแค่ศักยภาพด้านทุน แต่ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความแข็งแกร่งของระบบนิเวศเทคโนโลยีและบทบาทของนครไทเปที่ได้รับการยอมรับในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางนวัตกรรม AI ชั้นนำของโลกที่พร้อมสนับสนุนการพัฒนาเมืองด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

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TAITRA ขับเคลื่อนความร่วมมือภาครัฐและเอกชนไทย

สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) ทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักที่ดำเนินงานจัดแสดงในกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแบบบูรณาการที่นครไทเปได้นำไปปฏิบัติจริงในพื้นที่เมือง เพื่อสร้างโอกาสในการสร้างความร่วมมือระยะยาวกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และองค์กรต่าง ๆ ของประเทศไทย การเข้าร่วมงานนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสประสบการณ์เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาจริง ตั้งแต่การนำเทคโนโลยีมาทดลองใช้ในโครงการนำร่อง ไปจนถึงการขยายผลสู่การใช้งานทั่วเมือง พร้อมเปิดโอกาสให้พบปะและพูดคุยโดยตรงกับตัวแทนจาก 12 บริษัทเพื่อค้นหาแนวทางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองไทย

แนวทางการขยายผลสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

ด้วยศักยภาพของกรุงเทพมหานครในฐานะประตูสำคัญสู่ภูมิภาคอาเซียน การเชื่อมโยงเทคโนโลยีที่ผ่านการพิสูจน์แล้วกับโอกาสในการทดลองและพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่ประเทศไทย ช่วยแก้ปัญหาความท้าทายของเมืองใหญ่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งปัญหาการจราจรติดขัด การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเข้าถึงบริการสาธารณสุขพื้นฐาน และความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล ทั้งนี้ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ นักวางแผนเมือง นักลงทุน และพันธมิตรภาคอุตสาหกรรม จะได้รับทั้งองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาเมืองผ่านโมเดลความร่วมมือของไทเป ที่สามารถนำไปปรับใช้เพื่อรับมือกับความท้าทายและตอบโจทย์การพัฒนาเมืองของตนเองได้อย่างยั่งยืน

prachachat#59 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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Taipei Smart Tech Pavilion Thailand Smart City Expo 2026 กรมพัฒนาเศรษฐกิจนครไทเป ศูนย์การประชุมสิริกิติ์ TAITRA NVIDIA AI

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