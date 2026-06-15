นครราชสีมา ยกระดับสินค้าเกษตรสู่พรีเมียมผ่านนวัตกรรมและตลาดโลก

จังหวัดนครราชสีมา彰显เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญ โดยเฉพาะพื้นที่ปากช่องและเขาใหญ่ ที่มีการผลิตสินค้าพรีเมียมอย่าง Khao Yai Vanilla และ GranMonte Vineyard & Winery ที่ได้รับการยอมรับในตลาดต่างประเทศ
จังหวัด นครราชสีมา ถือเป็นหนึ่งในฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ปากช่องและเขาใหญ่ ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านวัตถุดิบ คุณภาพการผลิต และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สามารถพัฒนาผลিত্বการเกษตรสู่สินค้าเกษตรนวัตกรรมได้อย่างมีศักยภาพ โดยมีตัวอย่างเช่น Khao Yai Vanilla ผู้พัฒนาฝักวานิลลาคุณภาพสูงผ่านกระบวนการบ่ม (Vanilla Curing Process) จนกลายเป็นวัตถุดิบพรีเมียมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี และผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีแผนส่งออกมากกว่าร้อยละ 50 ของกำลังการผลิตล CrossRef 2570-2580 และ GranMonte Vineyard & Winery ที่นำองุ่นสดจากแหล่งเพาะปลูกในเขาใหญ่มาพัฒนาเป็น ไวน์ น้ำองุ่น และผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าเพิ่มหลากหลายประเภท _WIDTH การส่งออกไปยังสิงคโปร์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมถึงประเทศในยุโรป อาทิ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ และเยอรมนี และได้รับการยอมรับจากรางวัลนานาชาติด้าน ไวน์ และมีส่วนร่วมในเวทีระดับโลก เช่น การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) และได้ร่วมออกงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2026 ทั้งสองย他们已经เป็นตัวอย่างความสำเร็จของผู้ประกอบการไทยที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบท้องถิ่นผ่านนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ และการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว จนกลายเป็นสินค้าพรีเมียมที่ได้รับการยอมรับในตลาดทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งจังหวัดนครราชสีமாยังมีสินค้าที่น่าสนใจและมีศักยภาพอื่นๆ อีกมากมาย ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ ข้าวระยะเม่า แยมผลไม้เพื่อสุขภาพ หมี่โคราชพร้อมรับประทาน เห็ดเข็มทองอบกรอบ ต้มยำกุ้งกรอบ น้ำพริกแซลมอล น้ำพริกเห็ดหอม ซอสและเครื่องปรุงรส นมอัดเม็ดออแกนิคและ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากไข่ผำ ซึ่ง意志 จะร่วมมือกับพาณิชย์จังหวัด นครราชสีมา ในการช่วยยกระดับและหาตลาดให้สินค้าไทยต่อไป การยกระดับสินค้าเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์พรีเมียม คือก้าวสำคัญที่จะเสริมสร้างมูลค่าสำหรับเกษตรกรและuthİN stronger การulk soft กา.
จังหวัดนครราชสีมาถือเป็นหนึ่งในฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ปากช่องและเขาใหญ่ ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านวัตถุดิบ คุณภาพการผลิต และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สามารถพัฒนาผลিত্বการเกษตรสู่สินค้าเกษตรนวัตกรรมได้อย่างมีศักยภาพ โดยมีตัวอย่างเช่น Khao Yai Vanilla ผู้พัฒนาฝักวานิลลาคุณภาพสูงผ่านกระบวนการบ่ม (Vanilla Curing Process) จนกลายเป็นวัตถุดิบพรีเมียมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี และผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีแผนส่งออกมากกว่าร้อยละ 50 ของกำลังการผลิตล CrossRef 2570-2580 และ GranMonte Vineyard & Winery ที่นำองุ่นสดจากแหล่งเพาะปลูกในเขาใหญ่มาพัฒนาเป็นไวน์ น้ำองุ่น และผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าเพิ่มหลากหลายประเภท _WIDTH การส่งออกไปยังสิงคโปร์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมถึงประเทศในยุโรป อาทิ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ และเยอรมนี และได้รับการยอมรับจากรางวัลนานาชาติด้านไวน์ และมีส่วนร่วมในเวทีระดับโลก เช่น การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) และได้ร่วมออกงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2026 ทั้งสองย他们已经เป็นตัวอย่างความสำเร็จของผู้ประกอบการไทยที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบท้องถิ่นผ่านนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ และการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว จนกลายเป็นสินค้าพรีเมียมที่ได้รับการยอมรับในตลาดทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งจังหวัดนครราชสีமாยังมีสินค้าที่น่าสนใจและมีศักยภาพอื่นๆ อีกมากมาย ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ ข้าวระยะเม่า แยมผลไม้เพื่อสุขภาพ หมี่โคราชพร้อมรับประทาน เห็ดเข็มทองอบกรอบ ต้มยำกุ้งกรอบ น้ำพริกแซลมอล น้ำพริกเห็ดหอม ซอสและเครื่องปรุงรส นมอัดเม็ดออแกนิคและ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากไข่ผำ ซึ่ง意志 จะร่วมมือกับพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาในการช่วยยกระดับและหาตลาดให้สินค้าไทยต่อไป การยกระดับสินค้าเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์พรีเมียม คือก้าวสำคัญที่จะเสริมสร้างมูลค่าสำหรับเกษตรกรและuthİN stronger การulk soft กา
นครราชสีมา สินค้าเกษตรพรีเมียม Khao Yai Vanilla Granmonte ไวน์ การ Develop นวัตกรรม
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