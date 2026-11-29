นครปฐมสลดบุกตรวจฟาร์มร้างกำแพงแสนพบกากอุตสาหกรรมอลูมิเนียม 3,000 ถุง
ผู้ว่าฯ นครปฐมนำทีมบุกตรวจฟาร์มสุกรร้างอ.กำแพงแสน จับได้ของกลางกากอุตสาหกรรมอลูมิเนียมดรอสกว่า 3,000 ถุงที่ถูกทิ้งผิดกฎหมาย พร้อมสั่งอายัดและปิดพื้นที่ทันทีเพื่อป้องกันมลพิษ
นาย ยงยุทธ สวนทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำทีมเจ้าหน้าที่ชุดพิเศษบุกเข้าตรวจค้นฟาร์มเลี้ยงสุกรร้างที่ปล่อยทิ้งร้างอยู่ในอำเภอคลองแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2569 หลังได้รับเบาะแสแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีการลักลอบขนกากอุตสาหกรรมมาฝังกลบในพื้นที่ดังกล่าว
บุกค้นฟาร์มร้างทุ่งลูกนกพบของกลางจำนวนมาก
พื้นที่ตรวจสอบคือฟาร์มสุกรเก่าตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอคลองแสน ซึ่งเมื่อทีมงานถึงที่เกิดเหตุพบว่าไม่มีคนดูแลหรือเฝ้าระวังพื้นที่แต่อย่างใด แต่กลับพบกองถุงบิ๊กแบ็กขนาดใหญ่บรรจุของเสียอุตสาหกรรมวางเกลื่อนกลาดไปทั่วบริเวณ โดยจากการนับจำนวนโดยประมาณพบว่ามีถุงดังกล่าวถึงประมาณ 3,000 ถุง และยังมีเศษวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ถูกนำมาทิ้งวางไว้กลางแจ้งในพื้นที่โล่งแจ้งAlso readบุรีรัมย์รวบหนุ่มวัย 45 รับจ้างแก๊งยาฝั่งลาว ซุกยาบ้า 1.6 หมื่นเม็ดข้างโรงเรียน
เจ้าหน้าที่สั่งอายัดและเก็บพยานหลักฐานทันที
ประเภทของของแข็งที่ตรวจพบนี้อยู่ในหมวดหมู่ของ "อลูมิเนียมดรอส" ซึ่งเป็นเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตอลูมิเนียมที่มีพิษภัยและอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้สั่งการด่วนไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมให้เข้าดำเนินการอายัดกากอุตสาหกรรมทั้งหมดที่ตรวจพบเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้าย และเร่งระดมกำลังรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดรายดังกล่าว
สิ่งแวดล้อมภาค 5 เข้าตรวจพิสูจน์หาอันตราย
ด้านสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 5 ได้เข้าดำเนินการเก็บตัวอย่างของกลางจากถุงบิ๊กแบ็กจำนวน 3,000 ถุงดังกล่าวเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางเคมีอย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการต่อไป โดยวัตถุประสงค์หลักคือการประเมินระดับความรุนแรงของสารพิษและผลกระทบที่จะเกิดต่อระบบนิเวศน์โดยรอบพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐมร่วมทีมตรวจสอบและให้ข้อมูลด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักลอบทิ้งของเสียซ้ำเดิม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกได้ออกคำสั่งปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วน และจัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกตระเวนเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมงในพื้นที่โดยรอบฟาร์มร้างแห่งนี้ เพื่อกันพื้นที่ไม่ให้มีมิจฉาชีพหรือกลุ่มผู้ประกอบผิดกฎหมายอื่น ๆ พยายามลักลอบนำกากอุตสาหกรรมเข้ามาทิ้งเพิ่มอีกในอนาคต
จังหวัดติดตามความคืบหน้าคดีอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของจังหวัดนครปฐมได้ระบุว่าจะติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิด โดยทีมข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าคณะทำงานประกอบด้วยนายอำเภอกำแพงแสน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 5 นายอำเภอ และผู้แทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
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