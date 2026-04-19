นครพนมระอุ! พายุฤดูร้อนถล่มซ้ำ ธาตุพนม-เรณูนครบ้านเรือนเสียหายหนัก

พายุฤดูร้อนก่อความเสียหายรุนแรงในจังหวัดนครพนมหลายพื้นที่ ส่งผลบ้านเรือนเสียหาย ต้นไม้หักโค่น ไฟฟ้าดับ ขณะที่เรณูนครเผชิญพายุครั้งที่สอง สร้างความเสียหายหนักกว่าเดิม หน่วยงานเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและเตือนประชาชนให้เฝ้าระวัง
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2569 เกิด พายุฤดูร้อน พัดถล่มหลายพื้นที่ในจังหวัด นครพนม โดยเฉพาะที่อำเภอ ธาตุพนม พายุได้ก่อให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลูกเห็บในบางบริเวณ ส่งผลให้เต็นท์ร้านค้าที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดพระ ธาตุพนม วรมหาวิหารได้รับความเสียหายอย่างหนัก รวมถึงบ้านเรือนประชาชนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงก็เผชิญกับลมกระโชกแรงจนหลังคาปลิวว่อน ต้นไม้จำนวนมากหักโค่นล้มทับเส้นทางสัญจร ทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ สถานการณ์ความรุนแรงของพายุยังคงดำเนินต่อไปในคืนวันเดียวกัน เวลาประมาณ 22.00 น.
ได้เกิดพายุพัดถล่มซ้ำอีกครั้งที่อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จุดที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดคือบริเวณตลาดโต้รุ่งเทศบาลตำบลเรณูนคร นับเป็นครั้งที่สองที่พื้นที่ดังกล่าวต้องเผชิญกับพายุรุนแรง ในวันที่ 20 มีนาคม 2569 เคยเกิดเหตุการณ์พายุพัดเต็นท์และแผงลอยเสียหายมาแล้ว แต่ครั้งนี้นับว่ามีความรุนแรงและสร้างความเสียหายมากกว่าเดิมมาก พายุได้พัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้า รถเข็นขายของจำนวนมากถูกลมพายุซัดจนกองระเนระนาด สร้างความโกลาหลและความเสียหายให้กับพ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างมาก เหตุการณ์พายุฤดูร้อนได้เกิดขึ้นต่อเนื่องก่อนหน้านี้แล้ว โดยเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 พายุได้พัดถล่มอำเภอนาแก อำเภอท่าอุเทน อำเภอนาทม และอำเภอศรีสงคราม ส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายไปแล้วหลายสิบหลัง สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่คุกคามในฤดูร้อนนี้ หลังเกิดเหตุการณ์พายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะที่อำเภอท่าอุเทน สถานีเรือบ้านแพง หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม (สน.เรือบ้านแพง นรข.เขตนครพนม) ภายใต้การนำของ ว่าที่ ร.อ.เพชรนคร ผิวขำ หัวหน้าสถานีเรือบ้านแพง ได้จัดกำลังพลพร้อมด้วยรถยนต์บรรทุก เข้าสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งชุดพยาบาลเคลื่อนที่เพื่อให้บริการทางการแพทย์ แจกจ่ายยารักษาโรค และให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเร่งดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจากพายุฤดูร้อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคืนสภาพความเป็นอยู่ให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อให้สามารถฟื้นฟูและกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว สถานการณ์ภัยธรรมชาติยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ออกประกาศฉบับที่ 8 เตือนภัยพายุฤดูร้อนที่คาดว่าจะส่งผลกระทบจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2569 โดยระบุว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ รวมถึงอาจเกิดฟ้าผ่าได้ในบางจุด พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมจังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น และชัยภูมิ ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวขอให้ระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนอย่างยิ่ง โดยควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง และป้ายโฆษณาที่อาจถูกลมพัดปลิว ส่วนเกษตรกรควรเสริมความแข็งแกร่งให้กับสวนผลไม้ และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนี้ นอกจากนี้ การดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวในช่วงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นตามมา จากการประเมินสถานการณ์ปรากฏว่าภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และภาคใต้ตอนบน อาจประสบกับฝนฟ้าคะนอง ลูกเห็บตก และฟ้าผ่า โดยอุณหภูมิอาจลดลงประมาณ 3 องศาเซลเซียส เป็นสัญญาณเตือนให้ประชาชนทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงนี
