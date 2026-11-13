นابل อานาน เปิดใจดราม่าชกบรรจง สินศิริ คะแนนผิดปกติ
นابل อานาน อดีตแชมป์โลก ONE ตอบโต้กระแสคะแนนชกซ้อมกับบรรจง สินศิริ ไม่เป็นธรรม หวังพัฒนาทีมชาติไทย ชี้หลายคู่อุ่นเครื่องไม่มีการแจกคะแนน
นابل อานาน อดีตแชมป์โลก ONE Championship รุ่นแบนตัมเวท ได้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อประเด็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับการแข่งขันมวยสากลระหว่างเขาและบรรจง สินธิ นักชกทีมชาติไทย ที่เกิดขึ้น ณ ศูนย์ฝึก กีฬาในร่ม การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 หลังมีข่าวลือว่าตนเป็นผู้แพ้จากการชกอุ่นเครื่องคู่ดังกล่าว
ประเด็นร้อนแรงนี้ปะทุขึ้นเมื่อผลการชกซ้อมถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ ทำให้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการตัดสินคะแนนออกมาอย่างเป็นทางการ ทั้งที่แท้จริงแล้วสมาคมกีฬามวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้ยืนยันชัดเจนว่าการชกคู่ดังกล่าวเป็นเพียงการทดสอบฟอร์มและอุ่นเครื่องเพื่อประเมินศักยภาพของนักมวยแต่ละคน โดยไม่มีผลแพ้ชนะและไม่มีการตัดคะแนนอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดAlso readลัคนาราศีใด ผู้ใหญ่หนุนหลัง ได้คบค้าผู้มีอิทธิพล มีเกณฑ์เปลี่ยนงานกะทันหัน
ทำไมมีการแจกคะแนนเฉพาะคู่นابل
นابل อานาน ตั้งข้อสงสัยอย่างจริงจังต่อกระแสสังคมว่า เหตุใดการชกอุ่นเครื่องระหว่างนักมวยทีมชาติไทยหลายคู่ จึงไม่มีการเผยแพร่คะแนนผลการชก แต่กลับมีการนำคะแนนของคู่ชกระหว่างเขากับบรรจง สินธิ มาเปิดเผยสู่สาธารณะเพียงคู่เดียว ซึ่งดูเหมือนจะสร้างความได้เปรียบหรือเสียเปรียบในมุมมองของสื่อและผู้ติดตามอย่างมาก
อดีตแชมป์โลก ONE บอกว่าคนไทยด้วยกันเองมักสร้างกระแสกดดันซึ่งกันและกันโดยไม่จำเป็น โดยระบุว่าก่อนที่เขาจะเข้าร่วมทีมชาติ สมาคมกีฬามวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเงียบสนิทและแทบไม่มีใครพูดถึงสถานการณ์การฝึกซ้อมเลย ทันทีที่เจ้าตัวปรากฏตัวและมีการชกซ้อมกลับกลายเป็นจุดสนใจอย่างรวดเร็ว
นักชกวัยหนุ่มระบุว่าเขามาด้วยความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อช่วยเสริมศักยภาพให้ทีมชาตินักมวยไทย ไม่ได้เข้ามาเพื่อสร้างความแตกแยกหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับวงการกีฬาแต่อย่างใด การที่บางคู่มีการชกอุ่นเครื่องทั่วไปกลับไม่มีการรายงานผลคะแนน ในขณะที่คู่นักชกต่างชาติอย่างตนกลับถูกจับจ้องและมีการแจกคะแนนให้ดูเป็นเรื่องเป็นราว
สมาคมยืนยันไม่ใช่การแข่งขันจริง
ทางสมาคมกีฬามวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงสถานการณ์อย่างแจ่มแจ้งว่า การลงนวมของบรรจง สินธิ และนابل อานาน ไม่ได้มีเจตนาที่จะแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะหรือผู้แพ้แต่อย่างใด จุดประสงค์หลักคือการใช้อุณหภูมิร่างกายและประเมินเทคนิคการชกของนักกีฬาแต่ละคนก่อนเข้าสู่โปรแกรมฝึกซ้อมที่เข้มข้น
การระบุเช่นนี้ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการจัดการแข่งขันทางการที่มีกรรมการนับคะแนนและระบบตัดสินที่ชัดเจน กับกิจกรรมการฝึกซ้อมที่เน้นความปลอดภัยและการวัดผลความคืบหน้าของนักกีฬา โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ชนะหรือผู้แพ้ในคู่ชกอุ่นเครื่องเหล่านี้
อย่างไรก็ตาม การที่มีคะแนนออกมาให้เห็นในกรณีของนابل อานาน อาจสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายหรือขั้นตอนเฉพาะที่อาจแตกต่างจากการชกอุ่นเครื่องทั่วไปของนักมวยทีมชาติไทยรายอื่น ๆ ซึ่งสร้างความสงสัยให้กับแฟนกีฬาและสาธารณชนอย่างมากในเวลานี้
ผลกระทบต่อวงการมวยสากลไทย
การมีส่วนร่วมของนابل อานาน ในทีมชาตินักมวยไทย ถือเป็นการเปิดบทเรียนใหม่และโอกาสสำคัญสำหรับวงการมวยสากลไทยในยุคปัจจุบัน นักชกชื่อดังระดับโลกอย่างเขา ถูกคาดหวังว่าจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการฝึกซ้อมและเทคนิคการชกให้นักมวยรุ่นใหม่ในประเทศ
แฟนกีฬาจำนวนมากมองว่าการเข้ามาของนابل อานาน จะช่วยเพิ่มทางเลือกและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยที่ต้องการก้าวสู่วงการมวยสากลอาชีพ โดยคาดหวังว่าจะมีการพัฒนาทีมชาตินักมวยไทยให้แข่งขันในระดับโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
แม้ว่าจะมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้น แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความตั้งใจในการพัฒนาทีมชาติ ซึ่งหากทุกฝ่ายสามารถมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเดียวกัน คือการยกระดับมาตรฐานมวยสากลไทย ก็น่าจะส่งผลดีต่อวงการกีฬาของประเทศในระยะยาวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สถานการณ์ในอนาคตจะยังคงติดตามกันอย่างใกล้ชิดว่า แนวทางการฝึกซ้อมและการแข่งขันอุ่นเครื่องจะมีการปรับมาตรฐานให้โปร่งใสและเท่าเทียมกันมากขึ้นหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดประเด็นข้อถกเถียงแบบนี้ซ้ำอีกในอนาคต
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