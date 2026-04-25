ธ.ก.ส. ชวนออม ‘เงินฝากช้อนทอง’ รับดอกเบี้ยล่วงหน้า 1.15% ต่อปี พร้อมลุ้นโชคจากสลากออมทรัพย์

ธ.ก.ส. เปิดตัวเงินฝากช้อนทอง ดอกเบี้ยล่วงหน้า 1.15% ต่อปี ระยะเวลา 8 เดือน ไม่เสียภาษี พร้อมสลากออมทรัพย์หลากหลายชุด ลุ้นรางวัลใหญ่ มูลค่ารวมหลายสิบล้านบาท
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ. ก. ส.
เปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากที่น่าสนใจอย่าง ‘เงินฝากช้อนทอง’ ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินที่หลากหลายของลูกค้า โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่แน่นอนและรวดเร็ว พร้อมสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่น่าดึงดูดใจ เงินฝากช้อนทองเป็นเงินฝากระยะสั้นที่ให้ดอกเบี้ยเงินฝากล่วงหน้าในอัตราที่น่าสนใจถึง 1.15% ต่อปี สำหรับระยะเวลาฝาก 8 เดือน ทำให้ผู้ฝากสามารถรับรู้ผลตอบแทนได้ทันที ณ วันที่ฝากเงิน โดยไม่ต้องรอจนครบกำหนดระยะเวลาฝาก นอกจากนี้ เงินฝากประเภทนี้ยังได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนสุทธิจากการฝากเงิน เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการเงินฝากช้อนทองนั้นค่อนข้างยืดหยุ่น โดยเปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป รวมถึงกลุ่มบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และบริษัทประกันภัย สามารถเข้าร่วมได้ โดยมีจำนวนเงินฝากขั้นต่ำที่ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อราย การฝากเงินสามารถทำได้ง่ายและสะดวกผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นสาขา หรือแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ซึ่งช่วยให้ผู้ฝากสามารถจัดการเงินฝากของตนเองได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว ที่สำคัญคือไม่มีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด ทำให้ผู้ฝากมีความยืดหยุ่นในการใช้จ่ายเงินทุนของตนเองเมื่อจำเป็น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก 8 เดือน ธนาคารจะทำการโอนเงินต้นกลับเข้าบัญชีเงินฝากคู่โอนโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ฝากไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาติดต่อธนาคารด้วยตนเอง นอกเหนือจากเงินฝากช้อนทองแล้ว ธ.
ก. ส.
ยังมีผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์ที่น่าสนใจอีกหลายชุด ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการโอกาสในการลุ้นรางวัลใหญ่ควบคู่ไปกับการออมเงิน ได้แก่ สลากออมทรัพย์ชุดกระพ้อมทอง หน่วยละ 500 บาท ซึ่งมีการลุ้นโชคใหญ่ 20 ล้านบาททุกเดือน จำนวน 24 ครั้ง และเมื่อฝากครบ 2 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 3 บาท นอกจากนี้ยังมีสลากออมทรัพย์ชุดกระพ้อมเงิน หน่วยละ 100 บาท ซึ่งมีรางวัลใหญ่ 10 ล้านบาท พร้อมรางวัลพิเศษอีกรางวัลละ 1 ล้านบาท ปีละ 3 ครั้ง รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 30 ล้านบาท จำนวน 24 ครั้ง และเมื่อฝากครบ 2 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.25 บาท สำหรับผู้ที่ต้องการลุ้นรางวัลใหญ่ในมูลค่าที่สูงขึ้น ธ.
ก. ส.
ยังมีสลากออมทรัพย์ชุดขุนแผนมรกต หน่วยละ 2,000 บาท ซึ่งมีการลุ้นโชคใหญ่ทุกเดือนมูลค่า 40 ล้านบาท จำนวน 24 ครั้ง และเมื่อฝากครบ 2 ปี จะได้รับดอกเบี้ยทันทีหน่วยละ 19 บาท ทั้งนี้ เงินรางวัลจากสลากออมทรัพย์ทั้งหมดได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา ทำให้ผู้โชคดีสามารถรับเงินรางวัลได้เต็มจำนวน โดยไม่ต้องเสียภาษีใดๆ ทั้งสิ้น ธ. ก.
ส. มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม เพื่อส่งเสริมการออมและการลงทุนอย่างยั่งยื
