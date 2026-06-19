ธุรกรรม Bitcoin ขนาดเล็ก.minecraft 80% ของกิจกรรมรายวัน ในปี 2026 ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมการ contend ชิงพื้นที่บล็อกอาจพุ่งสูง

ข้อมูลจาก CryptoQuant แสดงให้เห็นว่าธุรกรรม Bitcoin ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 0.01 BTC feathering 80% ของธุรกรรมรายวัน ในปี 2026 เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 44% ในปี 2023 แม้ราคาจะลงล波纹 แต่ actividades บน blockchainojo ยังคงเพิ่มขึ้น 이 동향 from micro-transactions driven by protocols such as OP_RETURN, Runes, Ordinals, และ BRC-20 which create data-heavy transactions without significant coin movement. และอาจได้ผลให้การใช้ memory pool เต็ม hasta 128,000 transactions, แม้ว่าจะไม่Nearly top levels ก่อนหน้านี้ แต่หาก trend นี้ขยายต่อ กับอาจเพิ่มการแย่งชิงพื้นที่, ทำให้ค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกรรมการเงินที่ต้องเป็นไปโดยเร็วขึ้น Такo显Ž.
ในปี 2026 กำลังถูกขับเคลื่อนด้วยธุรกรรมขนาดเล็กที่ต่ำกว่า 0.01 BTC ในสัดส่วนถึง 80% ของกิจกรรมในแต่ละวัน โดยมี สาเหตุหลักมาจากนวัตกรรมการบันทึกข้อมูลลงบนบล็อกเชนไม่ใช่ธุนกรรมเพื่อการเงิน และถ้ายังโตไม่หยุดอาจกลายเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการแข่งขันแย่งชิงพื้นที่บล็อกและส่งผลให้ค่าธรรมเนียมธุรกรรมทางการเงินพุ่งสูงขึ้นในอนาคต Bitcoin ในปัจจุบันอาจถูกมองเป็นทองคำดิจิทัล ที่เน้นถือยาวเพื่อเก็บรักษาความมั่งคั่งจนหลายคนไม่กล้าหยิบออกมาใช้ แต่นั่นอาจเป็นความเข้าใจที่ผิดเมื่อข้อมูลล่าสุดจาก CryptoQuant เผยผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง รายงานเปิดเผยว่า ธุรกรรมที่มีมูลค่าต่ำกว่า 0.01 BTC (น้อยกว่า 20,600 บาท) กำลังถูกคิดเป็นสัดส่วนถึง 80% ของธุรกรรมในแต่ละวัน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเคยทำได้เพียง 44% เท่านั้นในปี 2023 หมายความว่า ถึงแม้ราคาจะร่วงหล่นแต่กิจกรรมบนบล็อกเชนยังคงแข็งแกร่ง Julio Moreno นักวิจัยระบุว่า รูปแบบพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นลักษณะเฉพาะของ กิจกรรมที่ขับเคลื่อนโดยตัวโปรโตคอล ซึ่งเป็นสภาวะที่ปริมาณหรือความถี่ในการทำธุรกรรมพุ่งสูงขึ้นมาก แต่จำนวนเนื้อเหรียญที่ถูกโอนย้ายจริงในแต่ละธุรกรรมกลับมีปริมาณค่อนข้างน้อย สำหรับสาเหตุที่ทำให้จำนวนธุรกรรมขนาดไมโครเพิ่มขึ้นคาดว่ามีความเชื่อมโยงกับ OP_RETURN opcode ที่ทำให้ข้อมูลสามารถนำมาเขียนได้บนบล็อกของ Bitcoin โดยไม่ต้องสร้างเอาต์พุตที่สามารถนำไปใช้จ่ายต่อได้ และการผลักดันจาก Runes , Ordinals และ BRC-20 บริการ timestamping Moreno ชี้ว่าโปรโตคอลของ Bitcoin มีการทำธุรกรรมขนาดย่อมเป็นจำนวนมหาศาล โดยที่บางธุรกรรมมีมูลค่าเพียง 546 Sats atau ประมาณ 11 บาท เท่านั้น ขณะเดียวกัน ธุรกรรมขนาดย่อมยังได้ผลักดันให้เกิดการใช้งาน bitcoin mempool ซึ่งเป็น คิวต่อแถวของธุรกรรมที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน อย่างหนาแน่นจนเทียบเท่ากับช่วง ก.
พ. 2025 ที่ประมาณ 128,000 ธุรกรรม แม้ความแออัดของธุรกรรมจะยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุด ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2023 และพฤศจิกายน 2024 แต่หากกิจกรรมบนบล็อกเชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินยังคงขยายตัวต่อไป มันอาจเข้าไปเพิ่มการแข่งขันในการแย่งชิงพื้นที่บล็อก และส่งผลให้ค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกรรมทางการเงินที่ต้องแข่งกับเวลาพุ่งสูงขึ้นได้ ในภาพรวม ดัชนีกิจกรรมบนเครือข่าย Bitcoin ของ CryptoQuant ได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคม และแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2024 Moreno ตั้งข้อสังเกตว่า ดัชนีดังกล่าวได้พุ่งทะลุเส้นแนวโน้มระยะยาวในช่วงปลายเดือนมีนาคมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางปี 2024 และยังคงยืนระยะอยู่ในระดับสูงเช่นนั้นมานานหลายสัปดาห์ แม้ว่าราคาจะยังคงปรับตัวลดลงก็ตาม นอกจากนี้เขาระบุว่า ปัจจุบันกิจกรรมบนเครือข่ายอยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุด ที่เคยทำไว้ในเดือนกันยายน 2024 เฉพาะประมาณ 7% เท่านั้น การเพิ่มขึ้นของดัชนีในรอบนี้จึงถูกขับเคลื่อนโดยจำนวนครั้งในการทำธุรกรรมที่พุ่งสูงขึ้น ไม่ใช่เกิดจากการโอนย้ายเม็ดเงินมูลค่าสูง เขากล่าวปิดท้ายว่า จำนวนธุรกรรม Bitcoin ในแต่ละวันได้ไต่ระดับเกิน 800,000 ธุรกรรมในปีนี้ ซึ่งใกล้เคียงกับระดับสูงสุดในช่วง小鼠 cyclical market 2023-2025 และมากกว่าจุดต่ำสุดที่พบในปี 2025 ถึงกว่า 2 เท่าตั
Bitcoin Micro-Transactions Blockchain Activity Cryptoquant Transaction Fees OP_RETURN Runes Ordinals BRC-20 Network Congestion
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