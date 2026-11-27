ธุรกิจครอบครัวไทยลงทุนAIต่ำสุดโลก ปั้นทายาทเปลี่ยนเกมธุรกิจด้วยแผนรองรับ
สำรวจแนวโน้มปัญญาประดิษฐ์ในธุรกิจครอบครัวไทย พบร้อยละ36มองเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโต ขณะที่การลงทุนจริงมีเพียงร้อยละ22 ต่ำกว่าเฉลี่ยโลก ชี้ทายาทและผู้บริหารต้องสร้างกรอบกำกับดูแลเพื่อวัดความคุ้มค่าอย่างยั่งยืน
PwC ประเทศไทย เปิดเผยผลสำรวจธุรกิจครอบครัวทั่วโลก ครั้งที่ 12 ฉบับประเทศไทย ประจำปี 2568 ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างความตระหนักในศักยภาพของเทคโนโลยี กับพฤติกรรมการลงทุนจริงของบริษัทกลุ่มนี้ในประเทศ ข้อมูลระบุว่า ผู้ตอบแบบสำรวจจากไทยร้อยละ 36 มองว่าเทคโนโลยีคือแรงขับเคลื่อนการเติบโตสำคัญ
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวขัดแย้งกับสถิติการลงทุนที่ปรากฏในสนามจริง เมื่อพบว่ามีผู้ตอบจากไทยเพียงร้อยละ 22 เท่านั้นที่ตัดสินใจลงเงินด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ตอบทั่วโลกที่ตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 39 แสดงให้เห็นช่องว่างระหว่างการมองเห็นโอกาสและการลงมือปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมAlso readญี่ปุ่นเตรียมยกระดับเป็นมหาอำนาจ AI โลก โดยมุ่งเน้น Physical AI และยานยนต์ไร้คนขับในนโยบายความมั่นคงใหม่
ความแตกต่างระหว่างความหวังกับแผนการลงทุนจริง
ผลสำรวจของ Deloitte Private ในธุรกิจครอบครัวขนาดใหญ่ระบุว่า ร้อยละ 86 ของผู้ตอบใช้เทคโนโลยี AI แล้วในบางรูปแบบ และร้อยละ 44 ใช้อย่างจริงจังในหลายส่วนงานธุรกิจ สิ่งนี้ยืนยันว่า AI ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในองค์กรระดับโลกแล้ว แต่การขยายผลนี้ไม่ได้หมายความว่ากิจการในไทยจำเป็นต้องเร่งลงทุนตามโดยไม่มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ
หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลไม่ใช่การลอกเลียนแบบการเริ่มต้นของผู้อื่น แต่คือการวิเคราะห์ว่าเทคโนโลยีนี้จะเข้ามาแก้ปัญหาธุรกิจใดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลตอบแทนที่ได้รับคุ้มค่ากับทรัพยากรที่ลงทุนไปหรือไม่ การเริ่มจากงานที่มีโจทย์ชัดเจน ทดลองในวงจำกัด และประเมินผลก่อนขยายการใช้งาน เป็นแนวทางที่ปลอดภัยและคุ้มค่ากว่า
ทายาทธุรกิจไทยกับมุมมองต่อปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
ความเห็นต่างของคนต่างรุ่นในครอบครัวธุรกิจไม่จำเป็นต้องเป็นอุปสรรค หากมีการเปิดพื้นที่ให้ออกเสียงแลกเปลี่ยนมุมมองและมีกติกาการตัดสินใจร่วมกัน ผลสำรวจทายาทธุรกิจไทยของ PwC ระบุว่า ผู้ตอบร้อยละ 79 มองว่า AI มีศักยภาพเปลี่ยนแปลงธุรกิจได้อย่างมหาศาล
แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ตอบเดียวกันถึงร้อยละ 52 ระบุว่ากิจการยังไม่ได้เริ่มพิจารณานำปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ หรือ Generative AI มาใช้ประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์ ส่งผลให้ร้อยละ 42 ของธุรกิจครอบครัวในเอเชียแปซิฟิกยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองนำร่อง (Pilot Project) ซึ่งสะท้อนว่าความเข้าใจในเทคโนโลยีขั้นสูงยังมีข้อจำกัดในวงกว้าง
กรอบกำกับดูแลและการวัดความคุ้มค่าของโครงการ
รายงาน KPMG Global Family Business Report 2026 ซึ่งใช้ข้อมูลจากการสำรวจเดียวกัน ระบุว่า ผู้ตอบทั่วโลก ร้อยละ 38 ยังไม่มีกรอบกำกับดูแล AI อย่างเป็นทางการ สถานการณ์นี้กดดันให้กิจการต้องกำหนดแนวทางการทดลองภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พร้อมมีหลักเกณฑ์ประเมินผลที่ชัดเจน
เพื่อลดความคลุมเครือและเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้จัดโครงสร้างการบริหารโครงการ AI โดยแบ่งออกเป็นสามส่วนสำคัญ ได้แก่ 1. อำนาจและความรับผิดชอบ 2. การกำกับข้อมูลและความเสี่ยง 3. การวัดความคุ้มค่า ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยยกระดับการตัดสินใจจากสัญชาตญาณสู่ระบบ
กำหนดบทบาทอำนาจตัดสินใจและมาตรฐานความปลอดภัย
ในส่วนแรกของการบริหารโครงการ ควรระบุว่าใครเป็นผู้เสนอโครงการ ใครมีสิทธิ์อนุมัติงบประมาณ และใครต้องรับผิดชอบผลลัพธ์สุดท้าย พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การลงทุนที่ทุกฝ่ายในครอบครัวธุรกิจยอมรับร่วมกัน โดยนำประสบการณ์ของผู้ก่อตั้งมาผสมผสานกับความรู้สมัยใหม่ของผู้บริหารและทายาท
ส่วนที่สองคือการกำหนดขอบเขตของข้อมูลและระดับความเสี่ยงว่า ข้อมูลใดที่อนุญาตให้ระบบ AI เข้าถึงได้ ใครเป็นผู้ตรวจสอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น และงานประเภทใดที่ต้องให้บุคลากรของมนุษย์อนุมัติก่อนนำผลไปใช้งานจริง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดหรือการละเมิดความเป็นส่วนตัว
ส่วนสุดท้ายคือการวัดความคุ้มค่าโดยเลือกงานที่มีปัญหาชัดเจน เช่น การบริการลูกค้าหรือการจัดการสินค้าคงคลัง แล้ววัดต้นทุน เวลา และคุณภาพงานเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้เทคโนโลยี ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจว่าควรขยายโครงการ ปรับปรุงกระบวนการ หรือยุติการลงทุนทันที
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่Read the full story at Thansettakij
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy