ธีรลักษ์ แสงสนิท ผุดแผนพัฒนาที่ราชพัสดุ สร้างรายได้มหาศาล
ธีรลักษ์ แสงสนิท ผุดแผนพัฒนาที่ราชพัสดุ สร้างรายได้ระยะยาว เปิดประมูลที่ดินสาทร 5 ไร่ และเร่งปิดคดีหมอชิตคอมเพล็กซ์ ยกระดับเศรษฐกิจอสังหาฯ
นาย ธีรลักษ์ แสงสนิท อธิบดี กรมธนารักษ์ ประกาศแผนยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารจัดการ ที่ราชพัสดุ เพื่อสร้างรายได้ระยะยาวให้ประเทศ โดยการเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ไม่เต็มศักยภาพ
แนวคิดหลักของการพัฒนาครั้งนี้คือการเปลี่ยนมุมมองจากการมองเพียงรายได้ แต่ให้พิจารณาประโยชน์รอบด้านและดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้การพัฒนาเอื้อต่อสังคมโดยรอบอย่างยั่งยืนAlso readหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยเกี่ยวกับอิทธิพลของดาวพระเคราะห์
มาตรการเรียกคืนที่ดินราชการที่ไม่คุ้มค่า
กรมธนารักษ์มีแผนเรียกคืนที่ดินราชพัสดุที่หน่วยงานรัฐครอบครองแต่ใช้พื้นที่เพียงส่วนน้อย เช่น ใช้พื้นที่เพียงร้อยละ 20 ของทั้งหมด แล้วนำที่ดินส่วนที่เหลือมาเปิดให้เอกชนพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
แนวทางนี้เสนอให้องค์กรของรัฐที่ย้ายไปตั้งสำนักงานในพื้นที่ชานเมืองที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เนื่องจากความเจริญได้ขยายตัวไปยังบริเวณดังกล่าว เช่น กรณีเรือนจำคลองเปรมที่มีที่ดินจำนวน 500 ไร่
พื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพในการพัฒนาสูง โดยเฉพาะเมื่อมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลพาดผ่าน ซึ่งอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการพลิกโฉมพื้นที่ให้มีการใช้งานที่คุ้มค่ามากกว่าเดิม
เปิดประมูลที่ดินสาทรสร้างศูนย์การค้าและโรงแรม
นายธีรลักษ์ แสงนต์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพัฒนาที่ดินย่านสาทร เนื้อที่ประมาณ 4-5 ไร่ ซึ่งอยู่ติดกับโรงแรมอีสติน และใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์ ที่เดิมเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลยาสูบ
กรมธนารักษ์เตรียมเปิดให้ผู้ประกอบการเอกชนเช่าพื้นที่ในระยะยาว 30 ปี เพื่อพัฒนาเป็นโครงการเชิงพาณิชย์รูปแบบใหม่ เช่น การก่อสร้างโรงแรมระดับหรู หรือศูนย์การค้าขนาดใหญ่
การเปิดประมูลครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์นำเสนอรูปแบบการพัฒนาที่ทันสมัย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและยกระดับพื้นที่สาทรให้เป็นแลนด์มาร์กใหม่
เร่งปิดมหากาพย์โครงการหมอชิตคอมเพล็กซ์
นอกจากพื้นที่ในย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ แล้ว กรมธนารักษ์ยังเร่งดำเนินการกับที่ดินราชพัสดุบริเวณหมอชิตเดิม เนื้อที่ 63 ไร่ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการขนาดใหญ่ที่มีความคืบหน้าล่าช้ามากว่า 20 ถึง 30 ปี
บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จำกัด หรือ BKT ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลได้รับสัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี และมีการเซ็นสัญญา joint venture เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2539 แต่โครงการยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างจริง
นายธีรลักษ์ แสงสนิท ยืนยันว่าจะเข้าไปตรวจสอบจุดติดขัดทั้งหมดและเร่งให้โครงการสำเร็จลุล่วงให้ได้ โดยจะรับฟังข้อมูลทั้งจากฝ่ายเอกชนและภาครัฐเพื่อหาข้อสรุปที่ดีที่สุด
รายละเอียดโครงการมูลค่ากว่า 2.6 หมื่นล้านบาท
โครงการบนที่ดินหมอชิต 63 ไร่ ในรูปแบบเดิมมีมูลค่ารวมกว่า 26,916 ล้านบาท โดยออกแบบเป็นตึกคู่สูงความสูง 36 ชั้น และ 32 ชั้น พร้อมพื้นที่ใต้ดิน 4 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยรวมของโครงการจะอยู่ที่ 888,046 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ถึง 776,046 ตารางเมตร ซึ่งครอบคลุมฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย
ภายในโครงการจะประกอบด้วยสำนักงาน เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ โรงแรม ศูนย์การค้า อาคารจอดรถ และศูนย์ประชุม พร้อมคงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาด 100,000 ตารางเมตรไว้ด้วย
สถานีขนส่งนี้จะถูกพัฒนาให้เป็นสมาร์ทสเตชั่นรูปแบบใหม่ รองรับรถโดยสารขนาดเล็กที่วิ่งระยะทางไม่เกิน 200 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระบบ Mass Transit อย่างมีประสิทธิภาพ
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