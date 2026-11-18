ธิษะณา ชุณหะวัณ เฉลยอำนาจฝ่ายค้านแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม หลังณัฐพงษ์โพสต์วิจารณ์
ธิษะณา ชุณหะวัณ ชี้แจงกลไกฝ่ายค้านจัดการมลพิษ ระบุมีอำนาจผ่าน กมธ. ตั้งอนุกรรมาธิการ และงบลงพื้นที่ได้จริง พร้อมตอบโต้ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 การถกเถียงเชิงนโยบายบนโซเชียลมีเดียได้ทวีความรุนแรงขึ้น หลังจากนาย ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สมาชิก สภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้า พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความสะท้อนความกังวลต่อวิกฤตสิ่งแวดล้อมในประเทศ โดยระบุว่าสภาพแวดล้อมปัจจุบันมีสารพิษในน้ำ ขยะพิษในดิน และฝุ่นพิษในอากาศ ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่ภาครัฐละเลย
จุดเปลี่ยนการถกเถียงฝ่ายค้านและรัฐบาล
การโพสต์ดังกล่าวของนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ได้ถูกแชร์โดยน.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ สมาชิกพรรคเพื่อไทย พร้อมแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์บทบาทของฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมา โดยระบุว่ามีการบ่นแต่ไม่มีการลงมือทำ และไม่เสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม ทั้งที่มีตำแหน่งและรับเงินเดือนจากภาษีประชาชนAlso readเรียงคนมาเป็นข่าว
น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ เปรียบเทียบกับพฤติกรรมของน.พ.เชน หรืออาจารย์เชน ที่มักจะไม่เพียงแต่บ่นแต่จะลงพื้นที่ทันทีเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งข้อความนี้กระตุ้นให้เกิดการตั้งคำถามจากประชาชนจำนวนมากถึงประสิทธิภาพและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านที่มีอยู่จริง
กลไกอำนาจฝ่ายค้านผ่านคณะกรรมการ
น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ ได้เข้ามาตอบคำถามในเชิงโต้แย้งว่า ฝ่ายค้านมีกลไกและช่องทางในการทำงานที่มีประสิทธิภาพภายในสภาผู้แทนราษฎร โดยสามารถใช้อำนาจผ่านกระบวนการของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ที่มีงบประมาณสนับสนุนในการทำงานได้อย่างชัดเจน
เธออธิบายว่า ฝ่ายค้านสามารถตั้งคณะอนุกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อศึกษาปัญหาอย่างละเอียดเฉพาะด้านได้ ซึ่งกระบวนการนี้มีความเป็นทางการและมีผลทางกฎหมายในการตรวจสอบนโยบายของรัฐบาล หรือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาระดับชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ กลไกดังกล่าวอนุญาตให้งานของฝ่ายค้านสามารถเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือประกอบการพิจารณา ซึ่งเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับข้อเสนอแนะหรือข้อโต้แย้งที่มีต่อรัฐบาล
งบประมาณสนับสนุนการทำงานภาคสนาม
ประเด็นสำคัญที่น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ ยืนยันคือ ฝ่ายค้านมีงบประมาณสนับสนุนสำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนตัว ซึ่งเป็นกลไกที่ทำให้ฝ่ายค้านสามารถเข้าถึงสถานการณ์จริงในพื้นที่ยอดได้
การมีงบประมาณและอำนาจในการตั้งอนุกรรมาธิการ ทำให้ฝ่ายค้านไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่เพียงการอภิปรายทั่วไปในสภา แต่สามารถลงมือปฏิบัติจริงผ่านการเก็บข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์ผู้ได้รับผลกระทบ และการรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนข้อกล่าวหาหรือข้อเสนอแนะที่มีต่อรัฐบาล
น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ สรุปท้ายการชี้แจงด้วยประโยคที่แสดงความมั่นใจในศักยภาพของสถาบันนิติบัญญัติว่า สามารถทำได้เยอะมาก โดยเน้นย้ำว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องอาศัยความร่วมมือและการใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างจริงจัง
ผลกระทบเชิงนโยบายและมุมมองสาธารณะ
กระแสการโต้ตอบระหว่างนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ และน.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันจากสังคมที่มีต่อทั้งสองพรรคการเมือง โดยประชาชนคาดหวังให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ออกมาแสดงบทบาทเชิงรุกในการแก้ไขปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต
การชี้แจงของน.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ ยังเป็นการทบทวนบทบาทของฝ่ายค้านในระบอบประชาธิปไตย ว่าไม่ได้มีหน้าที่เพียงค้าน แต่ต้องเสนอทางออกและใช้เครื่องมือในสภาเพื่อตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะในประเด็นสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อสาธารณะโดยตรง
เหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่า การสื่อสารบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อการกำหนดวาระสาธารณะอย่างมาก โดยเพียงโพสต์สั้นๆ สามารถจุดชนวนให้เกิดการอภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจ กลไกกฎหมาย และประสิทธิภาพของตัวแทนราษฎรได้อย่างกว้างขวางในเวลาอันรวดเร็ว
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