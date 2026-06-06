ธาตรี ละครฟินเคมีใหม่ ภณ-จีน่า เปิดตัวปัง ทำคนดูใจละลาย

ละคร ธาตรี ทางช่อง 3 นำเสนอเคมีความรักของคู่กัดที่ต้องกลายมาเป็นคู่ใจ ระหว่างธาตรีและระจิตต์ ที่พบกันครั้งแรกด้วยการทะเลาะวิวาท แต่โชคชะตากลับพาให้ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะผู้รับมรดกบ้านโสมส่องแสง ด้วยบทสนทนาที่เฉียบคมและฉากที่ทั้งฮาและหวาน ทำให้คนดูเชียร์กันสนุกสนาน ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 20.30 น.
ละครเรื่อง ธาตรี ทางช่อง 3 กำลังสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างมาก หลังจากเปิดตัวตอนแรกไปเมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ด้วยเคมีที่ลงตัวของพระนางคู่ใหม่ ภณ ณวัสน์ และ จีน่า ญีนา ที่มารับบทนำคู่กันครั้งแรก ในเรื่องราวความสัมพันธ์แบบน้าหลานกำมะลอที่ทั้งรักทั้งกัด งานนี้บอกเลยว่าเคมีเข้ากันแบบเกินต้าน ทั้งหวาน ทั้งฮา ทั้งปะทะกันแบบไม่มีใครยอมใคร แค่เปิดเรื่องมาก็ทำคนดูลุ้นระทึกและยิ้มตามไม่หยุด เมื่อ ธาตรี หนุ่มตัวตึงแห่งพระนคร กับ ระจิตต์ สาวนักเรียนจากปีนัง โคจรมาพบกันแบบไม่ทันตั้งตัว แต่แทนที่จะเป็นการเจอที่น่าประทับใจ กลับกลายเป็นการเปิดศึกคารมกันยกแรก เมื่อคำพูดของฝ่ายชายดันไปสะกิดต่อมความแซ่บของฝ่ายหญิง ก่อนจะลุกลามไปถึงขั้นวางมวยเบา ๆ ฝากรอยจำกันไว้ตั้งแต่วันแรกที่เจอ ความวุ่นวายยังไม่จบแค่นั้น เมื่อโชคชะตาพาให้ทั้งคู่กลับมาเจอกันอีกครั้งในฐานะผู้มีสิทธิ์รับมรดกแห่ง บ้านโสมส่องแสง งานนี้ดีกรีความเดือดยิ่งทวีคูณ เพราะธาตรีดันเข้าใจผิดคิดว่าระจิตต์เป็นโจร ถึงขั้นวิ่งไล่จับกันวุ่นวาย ทั้งกอดรัดฟัดเหวี่ยง ก่อนจะรู้ว่าอีกฝ่ายคือคู่กรณีคนเดิม เบื้องหลังฉากนี้ยังเต็มไปด้วยความสนุก เพราะเป็นวันแรกที่ ภณ และ จีน่า เข้าฉากร่วมกัน แต่ด้วยความที่สาวจีน่าพลังล้นเล่นเต็มที่ ทำเอาภณต้องออกแรงรับส่งอารมณ์และคอยจับจังหวะ วิ่งไล่จับกันจนเหนื่อย บทก็ต้องพูดทำเอาหอบอยู่ไม่น้อย แค่ตอนเปิดเรื่องก็จัดเต็มทั้งความฮา ความน่ารัก และเคมีชวนฟินของพระนางคู่ใหม่ ที่พร้อมทำให้คนดูแบ่งทีมเชียร์กันสนุกว่าจะอยู่ทีม ธาตรี หรือทีม ระจิตต์ เพราะต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใคร ศีลเสมอกันทุกกระบวนท่า งานนี้ต้องมาลุ้นกันว่า จากคู่กัดจะกลายเป็นคู่ใจได้อย่างไร รอติดตามชม ธาตรี ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี เวลา 20.30 น.
ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus ละครเรื่องนี้เป็นการกลับมาของผู้จัดชื่อดัง ที่ต้องการนำเสนอเรื่องราวความรักที่อบอุ่นและสนุกสนาน มีทั้งดราม่าและคอมเมดี้ผสมผสานกันอย่างลงตัว โดยเฉพาะฉากที่พระเอกกับนางเอกทะเลาะกันแบบหัวชนฝา แต่กลับแฝงความหวานที่ทำให้คนดูใจฟู ภณ ณวัสน์ เผยว่าเขารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับจีน่า เพราะเธอเป็นนักแสดงที่มีพลังและมีความสามารถสูง ส่วนจีน่าก็บอกว่าภณเป็นพระเอกที่อ่อนโยนและดูแลดี ทำให้การทำงานเป็นทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีนักแสดงสมทบอีกมากมายที่ช่วยเสริมสีสันให้กับเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น พี่สาวของธาตรี คุณน้าที่คอยสร้างเรื่อง หรือเพื่อนสนิทของระจิตต์ที่คอยเป็นกาวใจระหว่างทั้งคู่ แต่ละตัวละครมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เรื่องราวดำเนินไปอย่างสนุกสนาน ความพิเศษของ ธาตรี ยังอยู่ที่บทละครที่เขียนขึ้นอย่างมีชั้นเชิง โดยมีการใช้บทสนทนาที่เฉียบคมและมีมุขตลกสลับกับโมเมนต์ซึ้งกินใจ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตของคนในยุคอดีตอย่างละเอียดอ่อน ทำให้ผู้ชมได้ความรู้สึก nostalgic และเข้าใจตัวละครมากขึ้น สำหรับแฟนละครช่อง 3 ต้องไม่พลาดที่จะติดตาม ธาตรี เพราะนอกจากจะได้ความบันเทิงแล้ว ยังได้ข้อคิดเรื่องความรักและครอบครัวอีกด้วย งานนี้รับรองว่าจะต้องมีฉากฟิน ๆ ที่ทำให้คนดูน้ำตาซึม หรือหัวเราะจนท้องแข็ง คาดว่าละครเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ถูกพูดถึงอย่างมากในวงการบันเทิงไท
ละครธาตรี ภณ ณวัสน์ จีน่า ญีนา ช่อง3 เคมีพระนางใหม่
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