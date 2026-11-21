ธัญญ่า ธัญญาเรศ ตอบคำถามบุ๋ม ปนัดดา ไม่ขอเงินคืน พร้อมเตือนภัยบริจาคทางบัญชีส่วนตัว
ธัญญ่า ธัญญาเรศ เปิดใจกรณีดราม่าบุ๋ม ปนัดดา ยืนยันไม่ขอเงินคืน แม้ตกใจกับข่าวช็อกสังคม พร้อมเตือนประชาชนระมัดระวังการบริจาคผ่านบัญชีส่วนตัวเพื่อป้องกันความเสี่ยง
กรณีเกิดดราม่าร้อนแรงและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในสังคมเกี่ยวกับพิธีกรชื่อดัง " บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี" ที่ถูกกล่าวหาว่านำเงินบริจาคจาก มูลนิธิองค์กรทำดี ไปใช้ส่วนตัวนั้น ล่าสุด " ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล" ได้แสดงจุดยืนและเปิดใจอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการเรียกร้องเงินคืนจากกรณีดังกล่าว โดยระบุว่าเงินที่โอนไปแล้วถือเป็นสิ่งที่ให้ไปแล้วให้เลย และจะจบลงที่ตรงนั้น ไม่มีการติดใจเอาความแต่อย่างใด
ธัญญ่า ตอบคำถามเงินบริจาคไม่คืน
ธัญญ่า ธัญญาเรศ ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการทีวีว่ารู้สึกตกใจและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะเชื่อว่าทุกคนที่บริจาคเงินไปล้วนมีเจตนาที่ดีและต้องการช่วยเหลือผู้อื่นจริงๆ แต่เมื่อมีจำนวนเงินจำนวนมากเข้ามา มนุษย์ก็มีกิเลส ทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นได้ ซึ่งกรณีของบุ๋ม ปนัดดานี้เป็นบทเรียนสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าไม่ควรรับบริจาคผ่านบัญชีส่วนตัวเมื่อมีมูลค่าสูงAlso readส.อ.ท. หนุนการเจรจาการค้า ART ไทย-สหรัฐฯ เชื่อเป็นก้าวสำคัญรักษาและขยายตลาดส่งออก
สำหรับการบริจาคของเธอเองนั้น เธอระบุว่าไม่ได้บริจาคในจำนวนที่เยอะมาก และไม่ได้ติดตามว่าบุ๋ม ปนัดดา จะมีการติดต่อหรือเชิญชวนเป็นพิเศษหรือไม่ เพราะปกติเธอจะทำการโอนเงินผ่านช่องทางธนาคารโดยตรง และไม่ได้แจ้งยืนยันกับบุคคลใดเป็นการเฉพาะ เธอจึงไม่รู้สึกเสียดายหรือเสียใจ แต่รู้สึกช็อกกับข่าวที่เกิดขึ้นมากกว่าเพราะเป็นมูลนิธิที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก
จุดยืนไม่เอาความแม้ตกใจกับความไว้วางใจ
ธัญญ่า เน้นย้ำว่าเธอไม่ได้เป็นฝ่ายเสียหายที่ต้องร้องทุกข์หรือเรียกร้องสิทธิใดๆ เนื่องจากเป็นการบริจาคตาม volonteer (ใจสมัคร) และมองว่าเงินก้อนนั้นเป็นมรดกหรือสิ่งที่สละไปแล้ว เธอจึงไม่ต้องการไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายหรือการติดตามเงินคืนใดๆ ซึ่งแตกต่างจากผู้เสียหายรายอื่นที่อาจต้องการคืนเงินเพื่อเป็นค่าเสียเวลาหรือค่าเสียหายจากการถูกหลอก
ความตกใจของธัญญ่าเกิดจากความเชื่อมั่นที่มีต่อองค์กรและบุคคลที่ดูแลมูลนิธิ ซึ่งประชาชนทั่วไปมักเชื่อใจว่าเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้คนจริงๆ ดังนั้นเมื่อความจริงปรากฏว่ามีการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ความรู้สึกช็อกจึงเกิดขึ้นอย่างถ้วนหน้า ไม่ใช่แค่เฉพาะตัวเธอคนเดียว แต่รวมถึงผู้บริจาคคนอื่น ๆ ที่สูญเสียความเชื่อมั่นในสถาบันการกุศลประเภทนี้ไปพร้อมกัน
บทเรียนสังคมระมัดระวังการโอนบริจาค
เหตุการณ์นี้ทำให้ธัญญ่าและสาธารณชนต้องตระหนักถึงความจำเป็นในการระมัดระวังเพิ่มขึ้นอย่างมาก เธอเสนอแนะว่าในอนาคตหากต้องการช่วยเหลือองค์กรการกุศลหรือโรงพยาบาล ควรทำการโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของหน่วยงานโดยตรง (Official Account) เท่านั้น ไม่ควรโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
นอกจากการโอนเงินแล้ว เธอแนะนำให้ประชาชนที่ต้องการช่วยเหลือสามารถซื้อสิ่งของเครื่องใช้หรือเวชภัณฑ์เองแล้วนำไปส่งให้หน่วยงานนั้น ๆ โดยตรง แทนการส่งเงินให้บุคคลที่สาม ซึ่งวิธีนี้มั่นใจได้มากกว่าว่าความช่วยเหลือจะถึงมือผู้ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ และลดโอกาสเกิดการทุจริตหรือความเข้าใจผิดอันเกิดจากการจัดการเงินผ่านบัญชีส่วนตัวที่ไม่มีการตรวจสอบโปร่งใส
ทั้งนี้ ธัญญ่า ระบุว่าตนเองบริจาคเงินให้กับหลายมูลนิธิและโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำ โดยดูจากข่าวสารหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น น้ำท่วม หรือภัยพิบัติต่าง ๆ แล้วเลือกที่จะสนับสนุนตามความเหมาะสม แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกถึงผลกระทบทางลบจากการบริจาคผ่านช่องทางที่ไม่ตรงไปตรงมา จึงอยากเชิญชวนให้สังคมไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการช่วยเหลือสังคมให้ปลอดภัยและโปร่งใสขึ้น
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