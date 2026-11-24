ธอส. มอบอาคารเรียนและซ่อมแซมบ้าน นักเรียน ตชด. นครพนม ยกระดับคุณภาพชีวิต
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดย ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ มอบอาคารเรียนปฐมวัยและซ่อมแซมบ้านนักเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล นครพนม พร้อมติดตั้งระบบน้ำสะอาดและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. นำโดย ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ประกาศความสำเร็จสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ผ่านโครงการสร้างหรือซ่อมแซมอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2569 โดยมีการส่งมอบอาคารเรียนปฐมวัยจำนวน 1 หลัง ให้กับโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน คอนราดเฮงเค็ล located ที่ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
รายละเอียดการส่งมอบอาคารเรียนปฐมวัย
การส่งมอบอาคารเรียนในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากว่าที่พันตำรวจเอก ธีรศักดิ์ โพธิ์ศรีมา ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 เป็นผู้รับมอบอย่างเป็นทางการ โครงการดังกล่าวเน้นหนักไปที่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระยะยาวAlso readต่ออายุตั๋วเหมาจ่าย 'รถไฟฟ้าสายสีแดง-สีม่วง' ถึงสิ้นปี 70 คืนส่วนต่างแอปฯ เป๋าตัง
อาคารเรียนปฐมวัยที่ส่งมอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเรียนรู้ของเด็กเล็กในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล การมีโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาที่ทันสมัยและปลอดภัยจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น อันนำไปสู่การพัฒนาทักษะและความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับอนาคต
การสนับสนุนที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวก
นอกเหนือจากการก่อสร้างอาคารเรียน ธอส. ยังได้ดำเนินโครงการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2569 โดยมุ่งสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับนักเรียนตำรวจตระเวนชายแดน คอนราดเฮงเค็ล จำนวน 4 หลัง เพื่อให้ครอบครัวของนักเรียนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัย
เพื่อความสมบูรณ์ในการอยู่อาศัย ธอส. ได้สนับสนุนติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นที่พักอาศัยภายในโรงเรียน พร้อมกันนี้ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคลงสู่พื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของครอบครัวนักเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญต่อการเติบโตของเด็ก
ความร่วมมือพัฒนาระบบน้ำสะอาดและพลังงานหมุนเวียน
ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม ธอส. ได้จับมือร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการติดตั้งและพัฒนาระบบผลิตน้ำสะอาดอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 20 โรงเรียนทั่วประเทศ โครงการนี้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาการเข้าถึงน้ำสะอาดในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของผู้เรียนและบุคลากร
การใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในกระบวนการผลิตน้ำสะอาดไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้กับโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังสอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ ธอส. ในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวโน้มสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในยุคปัจจุบัน
แผนปฏิบัติการและเป้าหมายปี 2569
สำหรับการดำเนินงานตลอดปี 2569 ธอส. ตั้งเป้าหมายสนับสนุนการสร้างหรือซ่อมแซมอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดารจำนวน 5 แห่งทั่วประเทศ พร้อมกับการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับนักเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพิ่มเติมจากการส่งมอบในปีปัจจุบัน เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ห่างไกลที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
มาตรการเพิ่มเติมในปีนี้รวมถึงการมอบไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับโรงเรียน และสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวนักเรียน จำนวน 20 หลัง ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ธอส. ในการดูแลทั้งด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย และเศรษฐกิจครัวเรือนของผู้ด้อยโอกาสอย่างรอบด้าน
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