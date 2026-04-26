ธอส. กวาดรางวัลเพียบ! ดร.มหัทธนะ นำทีมสานต่อภารกิจ 'ทำให้คนไทยมีบ้าน'

ธอส. ภายใต้การนำของ ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากหลายภาคส่วน ด้วยการกวาดรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น และรางวัล CSR ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลาง
การดำเนินงานของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( ธอส. ) ภายใต้การนำของ ดร.
มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการบรรลุภารกิจสำคัญในการทำให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเอง ความมุ่งมั่นนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากหลายภาคส่วน สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการของทีมงาน ธอส. ล่าสุด ธอส.
ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2568 ในระดับสูงสุด โดยได้รับอันดับ 1 จากรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 51 แห่ง ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานที่โดดเด่นและมีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล การได้รับการยอมรับในระดับประเทศนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของ ธอส.
ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากการได้รับการประเมินผลการดำเนินงานที่โดดเด่นแล้ว ธอส. ยังได้รับรางวัลระดับประเทศอีก 2 รางวัล ได้แก่ องค์กรแห่งปี สาขาการเงินและการธนาคารดีเด่น และองค์กร CSR แห่งปี สาขาการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมและความยั่งยืนดีเด่น รางวัลเหล่านี้มอบให้แก่ ธอส.
จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การได้รับรางวัลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธอส. และความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ดร.
มหัทธนะและทีมงาน ธอส. ต่างรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับรางวัลที่ได้รับ และพร้อมที่จะนำรางวัลเหล่านี้เป็นแรงผลักดันในการดำเนินงานต่อไปในอนาคต ด้วยความตระหนักถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าของ ธอส. ดร.
มหัทธนะได้สั่งการให้จัดทำแผนช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้าปัจจุบันสามารถกู้เงินเพื่อติดตั้ง Solar Roof และปรับปรุงที่อยู่อาศัย เพื่อประหยัดพลังงานและลดค่าครองชีพในระยะยาว ธอส. เสนอวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท พร้อมอัตราดอกเบี้ยที่น่าสนใจเพียง 1-1.99% ต่อปี ซึ่งเป็นมาตรการที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของ ธอส.
ต่อลูกค้า และความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ นอกจากนี้ ดร. มหัทธนะยังได้เข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ สนั่นคิด : เรื่องเล่า ผ่านยุคสมัย จากสยามสู่ไทย ซึ่งจัดพิมพ์โดยตระกูลเทพหัสดินฯ ในโอกาส 150 ปีชาตกาล เจ้าพระยา ธรรมศักดิ์มนตรี ที่หอศิลปวัฒนธรรมฯ โดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความยินด
ธอส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ รัฐวิสาหกิจดีเด่น CSR Solar Roof ตะวันออกกลาง
GGC คว้ารางวัล CSR-DIW ประจำปี 2567GGC คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 (โรงงานสาขาระยอง) และคว้ารางวัล CSR-DIW Award เป็นปีแรก (โรงงานสาขาชลบุรี)
ไร้ Wright รีแอคติเวชั่น คว้ารางวัล CSR-DIW และรางวัลอื่นๆ อีก 4 รางวัลบริษัท ไร้ Wright รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ผู้นำธุรกิจ BCG ด้านการเพิ่มมูลค่าวัสดุ ฟื้นฟูและรีไซเคิลวัสดุอุตสาหกรรม ประกาศคว้ารางวัล CSR-DIW และรางวัลอื่นๆ อีก 4 รางวัล รางวัล CSR-DIW มอบให้กับองค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งจัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW) ของประเทศไทย
คิง เพาเวอร์ คว้ารางวัล CSR ยอดเยี่ยมระดับโลก “3G Championship Award in CSR 2025”บริษัท คิง เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับโลก “3G Championship Award in CSR 2025” จากงาน GLOBAL GOOD GOVERNANCE (3G) AWARDS 2025
อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) รับรางวัล 'CSR Award 2025' เชิดชูองค์กร CSR ดีเด่น สร้างพลังขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืนบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) โดย นายวาทิต ประสมทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่มีผลงานการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด (พื้นที่ฉะเชิงเทรา)...
ซีพีเอฟ รับรางวัล CSR-DIW Continuous ต่อเนื่อง 30 แห่ง จากการดำเนินโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบรางวัล CSR-DIW และ CSR-DIW Continuous ประจำปี 2568 ให้แก่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จำนวน 30 แห่ง จากการดำเนินโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ อาคารชาเลนเจอร์อิมแพ็ค เมืองทองธานี
