ธอส.ปล่อยกู้ติดตั้ง Solar Roof ดอกเบี้ยต่ำ เริ่ม 1.00%

ธอส. สนับสนุนนโยบายรัฐ ช่วยลดค่าครองชีพด้วยสินเชื่อติดตั้ง Solar Roof อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.00% ต่อปี ผ่อนสบายๆ เริ่มต้น 2,900 บาท วงเงินสูงสุด 300,000 บาท
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.
ประกาศสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการรับมือกับวิกฤตพลังงานที่กำลังส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนทั่วประเทศ โดยเปิดให้ลูกค้าปัจจุบันของธนาคารสามารถกู้เงินเพิ่มเติมเพื่อนำไปติดตั้ง Solar Roof หรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าในระยะยาวได้อย่างมีนัยสำคัญ มาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันและพลังงานผันผวนอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดของสินเชื่อนี้มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ธอส.
กำหนดวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อราย โดยแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรก วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1.00% ต่อปี และมีเงินงวดผ่อนชำระเพียง 2,900 บาทต่อเดือนเท่านั้น ส่วนที่สอง วงเงินส่วนเกิน 100,000 บาท ถึง 200,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 5 ปี โดยมีเงินงวดเริ่มต้นเพียง 3,600 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดในผลิตภัณฑ์สินเชื่อซ่อม-แต่ง และสินเชื่อซ่อม-แต่ง Plus ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาของธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ หรือผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร ดร.
มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า ธอส. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ประหยัดพลังงาน และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานสะอาดอย่างจริงจัง การติดตั้ง Solar Roof เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชนในระยะยาว และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ธอส.
จึงได้ออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เข้าถึงง่าย ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำและเงินงวดผ่อนชำระที่เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างสะดวกสบาย ผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ ธอส.
ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ G H BANK Call Center โทร. 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ G H BANK Social Media ทุกช่องทาง การสนับสนุนของ ธอส.
ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนี้ การติดตั้ง Solar Roof ยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับที่อยู่อาศัย และสร้างรายได้เสริมให้กับเจ้าของบ้านได้อีกด้ว
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »