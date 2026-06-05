ธอส. สร้างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ให้ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง

ธอส. ผนึกกำลังกับกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครใกล้ 20 มิถุนายน 2569 เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ตลอดจนประกาศผลการตรวจสอบใน 17 กรกฎาคม 2569
ธนาคารแห่งประเทศไทย ( ธอส. ) ประกาศผนึกกำลังร่วมกับภาครัฐในการเปิดรับลงทะเบียนโครงการ บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ ปี 2569 เพื่อสั่งสมและแจกจ่ายทรัพยากรสวัสดิการให้กับประชาชนกลุ่มมีกำลังซื้อไม่เพียงพอและกลุ่มเปราะบาง โดยยอมรับว่าการเข้าถึงบริการสวัสดิการของรัฐยังเป็นภาระที่ใหญ่ต่อ ผู้มีรายได้น้อย ทำให้ ธอส.
จึงตัดสินใจเปิดรับสมัครอย่างกว้างขวางตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2569 ผ่านสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ โดยมีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และช่องทางออนไลน์เพื่อให้การลงทะเบียนสะดวกและรวดเร็วขึ้น ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเมื่อได้ทำการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับความร่วมมือในโครงการนี้ ธอส.
จะเป็นผู้ดำเนินการรับและตรวจสอบผู้สมัครตามเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด พร้อมทั้งจัดทำสาขาเฝ้าระวังตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนอย่างเคร่งครัด ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2569 ธอส.
จะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนผ่านสื่อสาธารณะทั้งสแปชและสื่อออนไลน์ โดยผู้ที่ได้ผ่านเกณฑ์จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างเสถียรภาพทางสุขภาพและการเงินของครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการหรือผู้ทำงานชั่วคราว นอกจากนี้ ธอส.
ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้การพิจารณายอดตรวจสอบมีประสิทธิภาพและพร้อมตอบสนองทุกรายละเอียดของกฎเกณฑ์ของกระทรวง มีกระบวนการตรวจเช็คโดยอัตโนมัติและล่วงหน้า อีกทั้งยังมีการจัดทำระบบการแจ้งเตือนใช้สื่อสังคม เพื่อให้ผู้ลงทะเบียนได้รับการติดต่อและรับคำแนะนำโดยตรงจากสาขาที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อทำให้การกระจายทุนสวัสดิการอันมีขนาดใหญ่เกิดขึ้นทันทีและต่อเนื่องต่อผู้บังคับบัญชา อีกด้วย เงินทุนจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 จะถูกจัดสรรผ่านแนวทางของกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์เรื่องการประมาณการและความถือกว่าของ NFRA (National Finance Regulatory Authority) โครงการมีเป้าหมายทำให้ผู้มีรายนี้ได้ปิดรับกำไรและช่วยบรรเทาในชีวิตประจำวันอย่างชัดเจน แยกตามประเภทของผู้ใช้บริการ ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยที่มีค่าใช้จ่ายแพ้งานการแพทย์ กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการบริการดูแลและกลุ่มเด็กที่ยังในวัยเรียน ทั้งนี้ ธอส.
พยายามติดตามผลการใช้งานและขับไดรเวอร์การพัฒนาต่อกระจายผลโดยใช้ข้อมูลย้อนหลังเพื่อปรับเปลี่ยนการให้บริการให้ทันสมัยขึ้น
ธอส. บัตรสวัสดิการ กระทรวงการคลัง ผู้มีรายได้น้อย บังคับบัญชา
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