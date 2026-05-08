ธพส. พัฒนาพื้นที่สีเขียว 138 ไร่ ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นต้นแบบเมืองสีเขียวคาร์บอนต่ำ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development เปิดเผยถึงการพัฒนาพื้นที่สีเขียว 138 ไร่ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยปลูกต้นไม้พื้นถิ่นกว่า 5,000 ต้น รวมกว่า 100 พันธุ์ เพื่อสร้างระบบนิเวศที่สมดุล ลดก๊าซเรือนกระจก และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
วันที่ 8 พฤษภาคม พ. ศ. 2569 ดร.
ธีธัช สุขสะอาด รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development เปิดเผยว่า บนพื้นที่สีเขียว 138 ไร่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้มีการปลูกต้นไม้พื้นถิ่นกว่า 5,000 ต้น รวมกว่า 100 พันธุ์ ซึ่งประกอบด้วยไม้ยืนต้น ไม้โตเร็ว และพืชในพื้นที่ชุ่มน้ำ แต่ละประเภทมีบทบาทสำคัญในการกักเก็บคาร์บอนแตกต่างกัน โดยเฉพาะไม้โตเร็วและไม้เนื้อแข็งที่มีความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีกลไกสำคัญในการฟอกอากาศ ดูดซับคาร์บอน และสร้างสมดุลระบบนิเวศ ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในพื้นที่ พันธุ์ไม้ที่มีศักยภาพสูงในการกักเก็บคาร์บอน ได้แก่ ตะเคียนทอง ยางนา พะยูง มะค่าโมง และกันเกรา ซึ่งล้วนเป็นไม้เนื้อแข็งหรือไม้เศรษฐกิจที่มีความหนาแน่นสูง สามารถสะสมชีวมวลและกักเก็บคาร์บอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเฉลี่ย 8-15 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ขณะเดียวกัน กลุ่มพืชในพื้นที่ชุ่มน้ำยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น กรองฝุ่น และลดมลพิษในอากาศ ดูดซับคาร์บอนได้สูงถึง 5-12 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ดร.
ธีธัช กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางดังกล่าวตอกย้ำความตั้งใจในการดำเนินนโยบาย CSR in Process ของ ธพส.
ที่บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และพัฒนาพื้นที่ให้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อากาศสะอาด โดยปัจจุบันพื้นที่สีเขียวพัฒนาแล้วเสร็จ เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าใช้ประโยชน์ เป็นสถานที่พักผ่อน ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ และออกกำลังกาย พร้อมกับการเตรียมจัดทำฐานข้อมูลคาร์บอนเครดิต เพื่อใช้บริหารจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างเป็นระบบ และผลักดันศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นต้นแบบเมืองสีเขียวคาร์บอนต่ำที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำระบบการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และการสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในพื้นที่ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นแนวทางในการจัดการพื้นที่สีเขียวในอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างสังคมที่ยั่งยืนในระยะยา
