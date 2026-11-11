ธปท.คงดอกเบี้ย1%จับตาความเสี่ยงเงินเฟ้อและเสถียรภาพระบบการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1 ยังเหมาะสมสำหรับเศรษฐกิจไทยในระยะสั้น พร้อมเตรียมปรับขึ้นหากพบสัญญาณความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อหรือเสถียรภาพทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยืนยันอย่างเป็นทางการว่า การคง อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ไว้ที่ระดับร้อยละ 1 ยังคงเป็นมาตรการที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน และคาดว่าจะสามารถคงอัตรานี้ได้อีกสักระยะหนึ่ง โดย นายดอน นาครทรรพ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยข้อมูลในงาน Monetary Policy Forum 3/2569 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเห็นชอบกับการรักษาอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำนี้ เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังไม่กลับสู่ศักยภาพเต็มที่
เกณฑ์การปรับดอกเบี้ยในอนาคตของกนง.
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ระบุว่า การตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายกลับเข้าสู่ระดับปกติในอนาคต จะขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งและความมั่นคงของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ โดยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขตายตัวว่าเศรษฐกิจไทยจะต้องขยายตัวสูงกว่าระดับศักยภาพที่ประเมินไว้ร้อยละ 2.7 ก่อนจึงจะพิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ยได้Also readเชฟระดับโลกรังสรรค์เมนูจากวัตถุดิบไทย ส่งเสริม Gastronomy Tourism
ในกรณีที่ยอดการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังต่ำกว่าระดับศักยภาพร้อยละ 2.7 แต่ กนง. ประเมินแนวโน้มว่าอีก 2 ปีข้างหน้าเศรษฐกิจจะสามารถฟื้นตัวอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ก็อาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เช่นกัน ในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจขยายตัวสูงเกินร้อยละ 2.7 เพียงชั่วคราวแต่ขาดความยั่งยืน ก็ยังไม่ถือเป็นสัญญาณเพียงพอให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยทันที
ทั้งนี้ การปรับขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ตลาดและภาคธุรกิจสามารถปรับตัวได้อย่างราบรื่น โดย กนง. จะติดตามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าเป็นหลัก มากกว่าการยึดติดกับตัวเลขการเติบโตเพียงอย่างเดียวในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ
ในการประชุมครั้งล่าสุด คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้หารือถึงกลยุทธ์การดำเนินนโยบายการเงินเพื่อจัดการกับความเสี่ยงสองด้านหลัก ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ และความกังวลต่อเสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวม ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางนโยบายต่อไป
หากพบว่ามีการสะสมความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ หรือมีความเปราะบางในระบบการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สามารถพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายล่วงหน้าได้ แม้สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ก็ตาม เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาขยายวงกว้างจนส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
แนวทางนี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือเสริมที่สำคัญ นอกเหนือจากการพิจารณาภาวะเศรษฐกิจตามปกติทั่วไป ช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายสามารถเข้าแทรกแซงได้ทันท่วงทีเมื่อพบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าการรอให้เกิดปัญหาแล้วจึงแก้ไข
การทบทวนศักยภาพเศรษฐกิจไทย
นายดอน นาครทรรพ เปิดเผยว่า ตัวเลขศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ร้อยละ 2.7 เป็นค่าที่ใช้มาหลายปีแล้ว แต่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเร่งทบทวนใหม่ เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วง 2 ถึง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเริ่มสะท้อนผ่านเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจในหลากหลายด้าน
ระหว่างการทบทวนดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยังคงใช้ตัวเลขศักยภาพร้อยละ 2.7 เป็น基准อ้างอิงหลัก โดยพิจารณาประกอบกับผลการประเมินจากหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆ ด้วย เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่ประเมินไว้ประมาณร้อยละ 2.5 และสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียนบวกสาม (AMRO) ที่ประเมินไว้ประมาณร้อยละ 2.9 ซึ่งทำให้ตัวเลขร้อยละ 2.7 ยังคงอยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงกับมุมมองของผู้เชี่ยวชาญระดับโลก
เฝ้าระวังการก่อหนี้และเสถียรภาพสถาบันการเงิน
ดร.สุรัช แทนบุญ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า ปัญหาการคงอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินนั้น ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาตายตัวได้ว่า 1 ปี หรือ 2 ปี จะเป็นจุดวิกฤต แต่ต้องดูสัญญาณการสะสมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละช่วงเวลา
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะติดตามพฤติกรรมการก่อหนี้ของภาคครัวเรือนอย่างใกล้ชิดว่ามีการกู้ยืมเพิ่มขึ้นหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบภาคธุรกิจเรื่องการออกหุ้นกู้ โดยเฉพาะตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง ส่วนสถาบันการเงิน หากได้รับผลกระทบจากดอกเบี้ยต่ำจนความสามารถในการทำกำไรลดลง อาจนำไปสู่การแข่งขันแย่งชิงลูกค้าด้วยการเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
ในอดีต ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เคยพบสัญญาณความเสี่ยงในตลาดสินเชื่อรถยนต์ก่อนปี 2562 และมีความกังวลเรื่องฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ จึงเน้นย้ำว่าการติดตามพฤติกรรมและความเปราะบางของระบบการเงินสำคัญกว่าการนับเวลาว่าดอกเบี้ยต่ำมานานเท่าใดแล้ว
การใช้เครื่องมือกำกับดูแลความเสี่ยงเฉพาะจุด
เพื่อลดภาระของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ต้องทำหน้าที่หลายด้านพร้อมกัน ดร.สุรัช แทนบุญ กล่าวว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เห็นความจำเป็นในการใช้เครื่องมืออื่นเข้ามาเสริม โดยเฉพาะมาตรการกำกับดูแลความเสี่ยงที่มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะจุด เช่น มาตรการกำหนดเพดานอัตราส่วนสินเชื่อต่อรายได้ของผู้กู้ หรือมาตรการกำหนดอัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV)
การใช้มาตรการเหล่านี้ช่วยให้ง่ายต่อการแก้ไขปัญหาในภาคส่วนนั้นๆ โดยตรง แต่เนื่องจากมาตรการเฉพาะจุดอาจมีช่องว่างให้เกิดการหลีกเลี่ยงข้อกำหนด ดังนั้น การดำเนินนโยบายการเงินจึงจำเป็นต้องผสมผสานเครื่องมือหลายประเภทร่วมกัน โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจร่วมด้วย
นอกจากนี้ หากเกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมากเกินไป ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไม่จำเป็นต้องใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นเครื่องมือหลักในการแก้ปัญหา เพราะยังมีเครื่องมืออื่นๆ อีกมากมายที่สามารถนำมาใช้ดูแลความผันผวนดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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