ธปท. เผยความคืบหน้ามาตรการรับมือภัยการเงิน: บัญชีม้าลดลง, มูลค่าความเสียหายลดลง

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานความคืบหน้าในการรับมือภัยทางการเงิน พร้อมเผยข้อมูลบัญชีม้าที่ลดลง และมูลค่าความเสียหายที่ลดลง จากการดำเนินมาตรการต่างๆ
นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ( ธปท. ) ได้กล่าวในงาน BOT SYMPOSIUM 2025 ภายใต้หัวข้อ 'เท่าทัน ภัยการเงิน : Towards Safer and More Inclusive Digital Finance' ถึงสถานการณ์ภัยทางการเงินที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก ซึ่งกำลังส่งผลกระทบในวงกว้างต่อความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา พบว่ามีผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความแล้วกว่า 1 ล้านราย มูลค่าความเสียหายรวมเกือบ 98,000 ล้านบาท จากสถานการณ์ดังกล่าว ธปท.
เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการกับปัญหาบัญชีม้า ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่มิจฉาชีพใช้ในการกระทำความผิด\การดำเนินงานล่าสุดเกี่ยวกับการจัดการบัญชีม้าพบว่า การดำเนินการตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (พ.ร.ก. ไซเบอร์) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกักเงินคืนให้ผู้เสียหายนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อผู้สุจริตในเส้นทางการเงินมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ธปท. จึงได้ร่วมมือกับศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ศปอท.) และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เร่งปรับปรุงกระบวนการปลดระงับบัญชีให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงกลไกต่างๆ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สุจริต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสบายใจให้กับประชาชนในการทำธุรกรรมทางการเงิน ภัยการเงินในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลอกลวงให้เหยื่อยินยอมโอนเงินเอง (Social Engineering) มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและทวีความซับซ้อนขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างและข้อจำกัดบางประการที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยธปท. ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการยกระดับระบบตรวจจับที่แม่นยำและทันท่วงที การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลางการทุจริต (Central Fraud Registry: CFR) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการกำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานเพื่อป้องกัน รับมือ และตรวจจับภัยทางการเงินอย่างเท่าทัน\เพื่อรับมือกับภัยการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป ธปท. ได้ดำเนินการในหลายด้าน เช่น 1. การยกระดับระบบตรวจจับที่แม่นยำและทันท่วงที โดยใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างธนาคาร และระบบฐานข้อมูลกลางการทุจริต (CFR) และ การยกระดับระบบ CFR ให้สามารถระงับและต่อเส้นทางการเงินได้รวดเร็วขึ้น ผ่าน Application Programming Interface (API) และระบบอัตโนมัติ เพื่อประสิทธิภาพการตัดเส้นทางเงินของมิจฉาชีพและกักเงินไว้ให้ได้มากที่สุด 2. การกำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานเพื่อให้สถาบันการเงินมีกระบวนการป้องกัน ตรวจจับ และรับมือกับภัยการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ปัญหาข้อมูลภัยการเงินที่มาพร้อมกับระบบ Fast Payment ทำให้สถาบันการเงินและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายขาดข้อมูลที่ครบถ้วนในการติดตามเส้นทางเงิน เนื่องจากมิจฉาชีพสามารถโอนเงินได้อย่างรวดเร็ว ข้ามทั้งสถาบันการเงินและระบบชำระเงินที่ยังไม่เชื่อมโยงกัน ทำให้สถาบันการเงินไม่สามารถแยกผู้สุจริตออกจากผู้ทุจริตได้อย่างชัดเจน และผู้ใช้บริการขาดความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอจึงตัดสินใจโดยไม่รอบคอบ ทั้งนี้ มาตรการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไป เริ่มส่งผลในทางบวกแล้ว เห็นได้จากการลดลงของภัยการโจรกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น แอปพลิเคชันดูดเงิน ที่เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2568 จากที่เคยมีจำนวนสูงถึง 7,444 กรณีในปี 2566 นอกจากนี้ ธปท. ยังได้ดำเนินการจัดการบัญชีม้าไปแล้วกว่า 2.8 ล้านบัญชี ซึ่งส่งผลให้มูลค่าความเสียหายโดยรวมลดลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 ที่มีมูลค่าความเสียหาย 8,950 ล้านบาท กับไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 ที่มีมูลค่าความเสียหาย 5,651 ล้านบา
