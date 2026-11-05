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Economy

ธปท. ยกระดับมาตรการป้องกันการฟอกเงินข้ามชาติร่วมกับ IMF และธนาคารโลก

EJanNews#46 in ประเทศไทย
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ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมมือกับ IMF และธนาคารโลก ใช้ 5 เสาหลักป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน ขยายกรอบควบคุมการถอนเงินและทองคำเพื่ออุดช่องโหว่การฟอกเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือธปท. ประกาศความร่วมมือเชิงลึกกับองค์กรระดับสากลอย่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และ ธนาคารโลก (World Bank) ในการจัดตั้งกรอบมาตรฐานระดับโลกเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาติอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่โปร่งใสและปลอดภัยมากขึ้น

ความร่วมมือในครั้งนี้ตั้งอยู่บนรากฐานของเสาหลักสำคัญ 5 ด้าน ได้แก่ การป้องกัน (Prevention) การตรวจจับสนามเพชฌฆาตหรือ Detection การตอบสนองเหตุการณ์อย่างรวดเร็วหรือ Response การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานหรือ Information Sharing และการกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนหรือ Accountability ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นแนวทางอ้างอิงมาตรฐานสากลในการสกัดกั้นการฉ้อโกงออนไลน์และการโจรกรรมทางเงินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

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กลยุทธ์ 5 เสาหลักสู่มาตรฐานสากล

นายวทิพย์ กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการคอร์รัปชันและเส้นทางทางการเงินของกลุ่มทุนสีเทาที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและยากต่อการแก้ไขด้วยวิธีการเดิมๆ เพียงการประชาสัมพันธ์หรือจัดสัมมนาทั่วไปเท่านั้น

ทาง ธปท. จึงยืนยันว่าจะต้องอาศัยการลงมือทำจริงผ่านกลไกการควบคุมเส้นทางการไหลผ่านของเงินในระบบสถาบันการเงินอย่างเข้มงวด โดยมุ่งเพิ่มต้นทุนและอุดช่องโหว่ทางการเงินให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้สามารถตัดวงจรการฟอกเงินและปกป้องเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน

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มาตรการสกัดทุนเทาถอนเงินและทองคำ

หนึ่งในมาตรการเชิงโครงสร้างที่สำคัญที่สุดคือการควบคุมเข้มงวดการถอนเงินสดโดยกำหนดเกณฑ์ใหม่ที่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งมาตรการนี้ช่วยลดปริมาณธุรกรรมถอนเงินสดก้อนใหญ่ลงได้มากกว่า 50% เนื่องจากกลุ่มทุนเทาและขบวนการทุจริตไม่สามารถใช้การโอนผ่านระบบดิจิทัลที่ตรวจสอบได้ จึงต้องพึ่งพาเงินสดจำนวนมากในการเคลื่อนย้ายเงิน

นอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้ต้องรายงานผลการถอนทองคำแท่งที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 2 กิโลกรัมขึ้นไป ซึ่งรวมถึงกรณีการซื้อผ่านแอปพลิเคชัน การบังคับใช้นโยบายนี้ส่งผลให้ปริมาณการถอนทองคำแท่งลดลงมากถึง 80 ถึง 85 เปอร์เซ็นต์ เพื่อป้องกันการนำทองคำไปใช้เป็นสินทรัพย์แปลงมูลค่าหนี้สินและหลบหลีกการตรวจสอบ

คุมเข้ม Payment Provider และสินทรัพย์ดิจิทัล

ธปท. ยังได้ออกเกณฑ์ควบคุมบริษัทผู้ให้บริการรับชำระเงินหรือ Payment Service Providers อย่างเคร่งครัด โดยห้ามมิให้รับชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ พร้อมทั้งยกระดับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าหรือ CDD/EDD ให้มีความเข้มข้นตามระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปเพื่อลดโอกาสในการถูกใช้เป็นช่องทางฟอกเงิน

ในส่วนของสินทรัพย์ดิจิทัล ทาง ธปท. ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ก.ล.ต. ในการตรวจสอบธุรกรรมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกลุ่ม Stablecoin เช่น USDT ที่มีปริมาณการซื้อขายผิดปกติ เพื่อตรวจสอบและปิดช่องทางการฟอกเงินออกนอกประเทศอย่างทันท่วงที

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เตรียมปิดช่องโหว่ FX Non-Bank

มาตรการปิดท้ายที่สำคัญคือการจัดระเบียบและเตรียมเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบ Non-Bank ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อสร้างกำแพงป้องกันทางกฎหมายที่แข็งแกร่งและลดโอกาสที่กลุ่มทุนเทาจะใช้ช่องทางเหล่านี้ในการระบายเงินออกไปนอกระบบเศรษฐกิจไทย

EJanNews#46 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

ธนาคารแห่งประเทศไทย IMF ธนาคารโลก การฟอกเงิน ทุนสีเทา Payment Service Providers Stablecoin

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