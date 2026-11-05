ธปท. ยกระดับมาตรการป้องกันการฟอกเงินข้ามชาติร่วมกับ IMF และธนาคารโลก
ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมมือกับ IMF และธนาคารโลก ใช้ 5 เสาหลักป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน ขยายกรอบควบคุมการถอนเงินและทองคำเพื่ออุดช่องโหว่การฟอกเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือธปท. ประกาศความร่วมมือเชิงลึกกับองค์กรระดับสากลอย่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และ ธนาคารโลก (World Bank) ในการจัดตั้งกรอบมาตรฐานระดับโลกเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาติอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่โปร่งใสและปลอดภัยมากขึ้น
ความร่วมมือในครั้งนี้ตั้งอยู่บนรากฐานของเสาหลักสำคัญ 5 ด้าน ได้แก่ การป้องกัน (Prevention) การตรวจจับสนามเพชฌฆาตหรือ Detection การตอบสนองเหตุการณ์อย่างรวดเร็วหรือ Response การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานหรือ Information Sharing และการกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนหรือ Accountability ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นแนวทางอ้างอิงมาตรฐานสากลในการสกัดกั้นการฉ้อโกงออนไลน์และการโจรกรรมทางเงินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดAlso readแผนผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี 2037 เน้นเพิ่มผลิตภาพและการลงทุน
กลยุทธ์ 5 เสาหลักสู่มาตรฐานสากล
นายวทิพย์ กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการคอร์รัปชันและเส้นทางทางการเงินของกลุ่มทุนสีเทาที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและยากต่อการแก้ไขด้วยวิธีการเดิมๆ เพียงการประชาสัมพันธ์หรือจัดสัมมนาทั่วไปเท่านั้น
ทาง ธปท. จึงยืนยันว่าจะต้องอาศัยการลงมือทำจริงผ่านกลไกการควบคุมเส้นทางการไหลผ่านของเงินในระบบสถาบันการเงินอย่างเข้มงวด โดยมุ่งเพิ่มต้นทุนและอุดช่องโหว่ทางการเงินให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้สามารถตัดวงจรการฟอกเงินและปกป้องเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน
มาตรการสกัดทุนเทาถอนเงินและทองคำ
หนึ่งในมาตรการเชิงโครงสร้างที่สำคัญที่สุดคือการควบคุมเข้มงวดการถอนเงินสดโดยกำหนดเกณฑ์ใหม่ที่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งมาตรการนี้ช่วยลดปริมาณธุรกรรมถอนเงินสดก้อนใหญ่ลงได้มากกว่า 50% เนื่องจากกลุ่มทุนเทาและขบวนการทุจริตไม่สามารถใช้การโอนผ่านระบบดิจิทัลที่ตรวจสอบได้ จึงต้องพึ่งพาเงินสดจำนวนมากในการเคลื่อนย้ายเงิน
นอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้ต้องรายงานผลการถอนทองคำแท่งที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 2 กิโลกรัมขึ้นไป ซึ่งรวมถึงกรณีการซื้อผ่านแอปพลิเคชัน การบังคับใช้นโยบายนี้ส่งผลให้ปริมาณการถอนทองคำแท่งลดลงมากถึง 80 ถึง 85 เปอร์เซ็นต์ เพื่อป้องกันการนำทองคำไปใช้เป็นสินทรัพย์แปลงมูลค่าหนี้สินและหลบหลีกการตรวจสอบ
คุมเข้ม Payment Provider และสินทรัพย์ดิจิทัล
ธปท. ยังได้ออกเกณฑ์ควบคุมบริษัทผู้ให้บริการรับชำระเงินหรือ Payment Service Providers อย่างเคร่งครัด โดยห้ามมิให้รับชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ พร้อมทั้งยกระดับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าหรือ CDD/EDD ให้มีความเข้มข้นตามระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปเพื่อลดโอกาสในการถูกใช้เป็นช่องทางฟอกเงิน
ในส่วนของสินทรัพย์ดิจิทัล ทาง ธปท. ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ก.ล.ต. ในการตรวจสอบธุรกรรมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกลุ่ม Stablecoin เช่น USDT ที่มีปริมาณการซื้อขายผิดปกติ เพื่อตรวจสอบและปิดช่องทางการฟอกเงินออกนอกประเทศอย่างทันท่วงที
เตรียมปิดช่องโหว่ FX Non-Bank
มาตรการปิดท้ายที่สำคัญคือการจัดระเบียบและเตรียมเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบ Non-Bank ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อสร้างกำแพงป้องกันทางกฎหมายที่แข็งแกร่งและลดโอกาสที่กลุ่มทุนเทาจะใช้ช่องทางเหล่านี้ในการระบายเงินออกไปนอกระบบเศรษฐกิจไทย
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