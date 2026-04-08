ธปท. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สกัดวิกฤตเศรษฐกิจ พร้อมแนะวิธีบริหารหนี้สินส่วนบุคคล

ธปท. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและราคาพลังงานที่ผันผวน พร้อมแนะวิธีบริหารจัดการหนี้สินส่วนบุคคลเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 ธนาคารแห่งประเทศไทย ( ธปท. ) ได้ออกประกาศขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล ให้เร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะ เศรษฐกิจ และราคาพลังงานที่ผันผวน สืบเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อ ส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีความต้องการสภาพคล่องทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ธปท.
ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และอื่นๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลลูกหนี้อย่างใกล้ชิด จึงขอให้ภาคเอกชนให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งในส่วนของสินเชื่อเดิมและสินเชื่อใหม่ ให้ได้รับเงื่อนไขการชำระหนี้ที่เป็นไปในลักษณะผ่อนปรน และสามารถเข้าถึงสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องได้ง่ายขึ้น ธปท. ได้เน้นย้ำให้สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล พิจารณาออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในเชิงป้องกัน (pre-emptive measures) ตั้งแต่เริ่มมีสัญญาณว่าลูกหนี้ประสบปัญหาในการชำระหนี้ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกหนี้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มาตรการดังกล่าวอาจรวมถึงการให้ลูกหนี้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การลดค่างวด การปรับลดอัตราดอกเบี้ย หรือการตัดเงินต้นก่อนดอกเบี้ย สำหรับสินเชื่อทุกประเภท รวมถึงสินเชื่อเช่าซื้อและเช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแล นอกจากนี้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล ยังต้องหารือและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขของมาตรการต่างๆ เหล่านี้กับลูกหนี้และผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวอย่างชัดเจน เพื่อให้ลูกหนี้สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ\นอกเหนือจากการปรับโครงสร้างหนี้ ธปท. ยังส่งเสริมให้สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล พิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ด้วยการเติมเงินใหม่เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของลูกหนี้ ซึ่งรวมถึงการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน ในส่วนของสถาบันการเงิน สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการ SMEs Credit Boost ซึ่งเป็นกลไกลดความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าธุรกิจได้ นอกจากนี้ สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจยังสามารถพิจารณาให้สินเชื่อเพิ่มเติมแก่ SMEs ที่มีหลักประกันภายใต้กรอบหลักการ “มีทรัพย์เพิ่ม เติมสภาพคล่อง (SMEs Secure+)” ซึ่งเป็นการผ่อนปรนแนวทางการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้เป็นการเฉพาะชั่วคราว โดยสามารถพิจารณามูลค่าหลักประกันควบคู่ไปกับกระแสเงินสดของลูกหนี้ได้อย่างเหมาะสม ธปท. จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจและระบบการเงินอย่างรอบด้าน เพื่อให้สามารถดำเนินนโยบายและปรับใช้มาตรการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ในช่วงเวลาหลังจากนี้ คาดว่าธนาคารต่างๆ ในประเทศไทยและภาคเอกชน จะออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ลูกหนี้มีระยะเวลาในการปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนได้อย่างเหมาะสม\สำหรับผู้ที่มีสินเชื่อหลายประเภท แม้ว่ารายได้อาจจะยังไม่ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้หลายคนต้องหันมาใส่ใจสุขภาพทางการเงินของตนเองมากขึ้น การเริ่มต้นด้วยการจดบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงหนี้สินที่มีกับเจ้าหนี้ทุกราย (ทั้งยอดหนี้รวม ค่างวด และอัตราดอกเบี้ย) เป็นสิ่งสำคัญ หากหักลบแล้วยังสามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ ก็อาจจะยังไม่ต้องกังวลมากนัก อย่างไรก็ตาม การเตรียมแผนสำรองสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การสูญเสียรายได้ หรือมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝัน ก็เป็นสิ่งจำเป็น ควรมีเงินสำรองอย่างน้อย 3-6 เดือน เพื่อให้มีเวลาในการปรับตัวและแก้ไขปัญหา หากประเมินแล้วว่าสถานการณ์ทางการเงินตึงเครียด ก็ถึงเวลาที่จะจัดลำดับความสำคัญของหนี้สิน และพิจารณาเจรจากับธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิต เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ หรือขอผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ การเตรียมข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายให้พร้อมก่อนการเจรจา จะช่วยให้การพูดคุยกับสถาบันการเงินเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การประเมินสถานะทางการเงินด้วยตนเองเป็นประจำ เป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เช่น การพิจารณาว่าสามารถชำระหนี้ขั้นต่ำมาเป็นเวลานานหรือไม่ ค่างวดหนี้สินทั้งหมดสูงเกินกว่า 40% ของรายได้หรือไม่ หรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้รายได้ลดลงอย่างกะทันหันบ่อยครั้งหรือไม่ หากพบปัญหาเหล่านี้ ก็ถึงเวลาที่จะต้องวางแผนและหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างจริงจัง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หนี้สินกลายเป็นภาระที่หนักหนาสาหัสกว่าเดิม การแก้ไขปัญหาหนี้สินตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย และทำให้มีเงินเหลือในกระเป๋ามากขึ้
