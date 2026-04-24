ธปท. ขยายอายุมาตรการ LTV กระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์

ธปท. ขยายอายุมาตรการ LTV เพื่อกระตุ้นการซื้อที่อยู่อาศัยและปล่อยสินเชื่อ ภาคอสังหาริมทรัพย์และสมาคมที่เกี่ยวข้องมองเป็นสัญญาณบวก พร้อมเสนอมาตรการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนตลาดในระยะยาว
จากการประเมินของนายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการ ธปท.
การขยายอายุมาตรการ LTV มีเป้าหมายเพื่อช่วยกระตุ้นการซื้อที่อยู่อาศัยและการปล่อยสินเชื่อในระบบ ซึ่งจะเป็นแรงหนุนสำคัญต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่เศรษฐกิจยังอยู่ในระยะฟื้นตัว นับเป็นเรื่องที่ดี ท่ามกลางเสียงเรียกร้องจาก 3 สมาคมฯ ได้แก่ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เพื่อให้รัฐสนับสนุนมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว นายสุนทร สถาพร นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เปิดเผยว่า การพิจารณาขยายระยะเวลามาตรการผ่อนคลาย LTV ของธปท.
ออกไปอีก 1 ปี ถึงเดือนมิถุนายน 2570 เป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของประชาชน และช่วยประคับประคองภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยให้ฟื้นตัว ท่ามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในช่วงปรับตัว นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาขยายระยะเวลามาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองเหลือ 0.01% ออกไปอีก 1-2 ปี และเสนอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลามาตรการผ่อนคลายเกณฑ์ LTV ออกไปอีก 1-2 ปี รวมถึงเสนอให้กระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) ขยายระยะเวลาในกฎหมาย “ทรัพย์อิงสิทธิ” จาก 30 ปี เป็น 60 ปี เพื่อจัดระเบียบการถือครองให้เป็นระบบ โปร่งใส และอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายไทย ลดการใช้โครงสร้างนิติกรรมอำพราง เพิ่มภาษีต่างชาติเพื่อดึงเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย และขอให้ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง 50% เป็นระยะเวลา 1-2 ปี เนื่องจากต้นทุนการพัฒนาโครงการที่เพิ่มขึ้น การลดภาษีชั่วคราวจะช่วยบรรเทาภาระต้นทุน เสริมสภาพคล่อง และเอื้อให้ผู้ประกอบการสามารถชะลอการปรับขึ้นราคาที่อยู่อาศัย ส่งผลดีต่อผู้บริโภคและเสถียรภาพของตลาดโดยรวม นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นายกสมาคมอาคารชุดไทย มองว่า การผ่อนคลายมาตรการ LTV เป็นสัญญาณที่ดีเยี่ยม ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สมาคมฯ ได้เสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาว เช่น การลดอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง 50% การขยายระยะเวลาในกฎหมาย “ทรัพย์อิงสิทธิ” จาก 30 ปี เป็น 60 ปี การเรียกเก็บภาษีจากคนต่างชาติที่เข้ามาซื้อที่อยู่อาศัยในไทยและนำรายได้สนับสนุนที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ การขอสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่มีความพร้อม และการลดดอกเบี้ยตามดอกเบี้ยนโยบายตามความเป็นจริง นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย มองว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยตกอยู่ในภาวะชะลอตัว แต่การขยายอายุมาตรการออกไปเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่มีความพร้อม และผู้ประกอบการจะใช้มาตรการดังกล่าวควบคู่ไปกับกลยุทธ์ดึงกำลังซื้อ ทำให้ตลาดเป็นของผู้ซื้อที่ได้เปรียบ ท่ามกลางการแข่งขันระบายสต๊อกของผู้ประกอบการ นายหัสกร บุญยัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดเผยว่า ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังต้องการแรงสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อประคับประคองตลาดให้ผ่านแรงกดดันจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยเสนอให้รัฐบาลพิจารณาต่ออายุมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง และขยายระยะเวลาผ่อนคลายมาตรการ LTV เพิ่มเติม เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อในตลาด และสนับสนุนให้การซื้อที่อยู่อาศัยเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน โดยเปิดโอกาสให้ผู้กู้สามารถนำวงเงินกู้ส่วนเพิ่มมาปรับวัตถุประสงค์เป็นการปิดหนี้เดิมที่มีดอกเบี้ยสูง ด้านนายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บมจ.
ศุภาลัย แสดงความมั่นใจว่าภาครัฐจะต่ออายุมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ เช่น การลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนอง ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เนื่องจากเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรว
