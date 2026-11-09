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Economy

ธปท. เร่งยกระดับมาตรการป้องกันไซเบอร์ Banks ไทย หลังเกิดเหตุโจมตีทั่วโลก

siamblockchain#37 in ประเทศไทย
ธปท. เร่งยกระดับมาตรการป้องกันไซเบอร์ Banks ไทย หลังเกิดเหตุโจมตีทั่วโลก
ธนาคารแห่งประเทศไทย · ภัยคุกคามไซเบอร์ · ระบบการเงินไทย
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ธนาคารแห่งประเทศไทย เรียกประชุมผู้บริหารด้านไอทีภาคการเงิน เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันภัยไซเบอร์และเฝ้าระวังความเสี่ยง โดยยืนยันยังไม่กระทบระบบการเงินไทยและตลาดคริปโตในปัจจุบัน

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ได้เรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถาบันการเงินทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันและยกระดับมาตรการรักษา ความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบการเงินไทย โดยตรง และยังไม่พบปัญหาที่กระทบต่อบริการต่างๆ ของสถาบันการเงินในประเทศ

การเตรียมความพร้อมป้องกันภัยไซเบอร์ของธนาคาร

การ召集ประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเฝ้าระวังและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยอ้างอิงจากเหตุการณ์ระบบขัดข้องและการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นกับสถาบันการเงินในต่างประเทศ ซึ่ง ธปท. ต้องการให้ภาคการเงินไทยมีมาตรฐานความเข้มแข็งทัดเทียมกับสากล นางสุวรรณี เจษฎาศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธปท. ชี้แจงว่าหน่วยงานกำลังติดตามสถานการณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ขัดข้องและการโจมตีไซเบอร์ที่เกิดขึ้นกับสถาบันการเงินต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และยืนยันว่าสถาบันการเงินไทยยังคงให้บริการตามปกติ

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ในการประชุมครั้งนี้ ธปท. ได้ร่วมมือกับศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคธนาคาร หรือ TB-CERT และสมาคมธนาคารไทย หรือ TBA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือ โดยมุ่งเน้นไปที่การเสริมความเข้มแข็งของมาตรการป้องกันและรับมือ ยกระดับการเฝ้าระวังภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และประเมินสถานการณ์เพื่อให้เกิดความพร้อมสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงทางไซเบอร์

ผลกระทบต่อตลาดคริปโตและสินทรัพย์ดิจิทัล

แม้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์ใดส่งผลกระทบต่อระบบการเงินไทยในปัจจุบัน ซึ่งหมายความว่ามาตรการเตรียมความพร้อมนี้ยังไม่มีผลโดยตรงต่อราคาคริปโตเคอร์เรนซีหรือสินทรัพย์ดิจิทัลใดๆ แต่ ธปท. มองเห็นความเสี่ยงในระยะยาวว่าหากเกิดเหตุโจมตีขึ้นจริงในอนาคต ความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินดั้งเดิมอาจสั่นคลอน และเงินบางส่วนอาจไหลเข้าสู่สินทรัพย์ทางเลือก รวมถึงคริปโตเคอร์เรนซี

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ดังนั้น การยกระดับมาตรการป้องกันจึงไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาในปัจจุบัน แต่เป็นการวางรากฐานความมั่นใจให้แก่นักลงทุนและประชาชน โดยเชื่อว่าความมั่นคงของระบบธนาคารไทยจะเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลทางอ้อม ผ่านการรักษาความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจมหภาค

แผนธุรกิจต่อเนื่องและการซ้อมแผนฉุกเฉิน

หลังจากนี้ ธปท. และสถาบันการเงินจะติดตามและพัฒนาการด้านไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการรักษาความต่อเนื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบไซเบอร์ให้อยู่ตามมาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำการซ้อมแผนฉุกเฉินสำหรับระบบชำระเงินที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ตามแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ หรือ Business Continuity Plan (BCP) เพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุด

เป้าหมายสูงสุดของการดำเนินการทั้งหมดนี้คือความปลอดภัยในการใช้ خدماتทางการเงินของประชาชน โดย ธปท. ยืนยันว่าทุกมาตรการถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างมั่นคง และไม่ได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

siamblockchain#37 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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ธนาคารแห่งประเทศไทย ภัยคุกคามไซเบอร์ ระบบการเงินไทย สินทรัพย์ดิจิทัล แผนฉุกเฉิน ความปลอดภัยทางไซเบอร์

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