ธปท.คงประมาณการ GDP ไทย 2.4% หนุน AI ส่งออกโต 55% เตือนภัยไซเบอร์ซับซ้อนขึ้น
ธนาคารแห่งประเทศไทยคงคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยปี 2569 ไว้ที่ร้อยละ 2.4 โดยได้รับแรงหนุนสำคัญจากการส่งออกและลงทุนในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขยายตัวอย่างก้าวกระโดดร้อยละ 55 พร้อมเปิดเผยมาตรการกระตุ้นสินเชื่อ SME และเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ที่ใช้ AI Agent โจมตีระบบ
ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ยังคงประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยตลอดปี 2569 ไว้ที่ 2.4% ตามกรอบการประเมินเดิม แม้ตัวเลข ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ในไตรมาส 3 ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ประกาศออกมาจะต่ำกว่าที่ ธปท. ประเมินไว้ที่ 3.1% เล็กน้อยก็ตาม โดยสาเหตุหลักของตัวเลขที่ต่ำกว่าคาดส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปรับปรุงวิธีคำนวณดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม หรือ MPI ใหม่ แต่ตัวเลขดังกล่าวยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับประมาณการเดิม และไม่ส่งผลให้ ธปท. ต้องปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจทั้งปี
สถานการณ์สินเชื่อ SME และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
สำหรับสถานการณ์สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ที่ยังหดตัวต่อเนื่องนั้น ธปท. ยอมรับว่าเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข โดยตลอด 8 เดือนหลังจากการปรับยุทธศาสตร์ ธปท. ได้ดำเนินมาตรการและสนับสนุนสินเชื่อผ่านโครงการต่าง ๆ ไปแล้วประมาณ 85,000 ล้านบาท จากปริมาณสินเชื่อในระบบที่มีอยู่ราว 500,000 ล้านบาทต่อปีAlso readธปท. ลุ้นมาตรการชิป AI สหรัฐฯ ยังเร็วเกินประเมินผลเศรษฐกิจ ชี้ไทยได้รับผลกระทบน้อยเน้นลงทุนกายภาพ
AI ขับเคลื่อนส่งออกและลงทุน_foreign_direct_investment
นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการ ธปท. ได้กล่าวถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ว่า ธปท. กำลังติดตามมาตรการควบคุมการส่งออกชิป AI ของสหรัฐอเมริกาไปยังภูมิภาคอาเซียนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเศรษฐกิจไทยเริ่มได้รับแรงส่งจากการส่งออกและการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI มากขึ้น โดยปัจจุบัน AI กำลังเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกอย่างรวดเร็ว
ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการเติบโตของห่วงโซ่อุปทาน AI ทั้งในภาคการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 24% ของมูลค่าการส่งออกไทย และในปีนี้ขยายตัวสูงถึง 55% ถือเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของภาคส่งออก
ในขณะเดียวกัน การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ FDI ที่ไหลเข้าสู่ไทยส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม AI โดยเฉพาะธุรกิจ Data Center ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ความท้าทายด้านบุคลากรและการกระจายประโยชน์
อย่างไรก็ตาม การเติบโตดังกล่าวยังมีความท้าทาย ทั้งการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ทั่วถึง และการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งร่วมกันแก้ไข เพื่อให้การพัฒนาทางเทคโนโลยีเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ความเสี่ยงภัยคุกคามทางไซเบอร์รูปแบบใหม่
อย่างไรก็ตาม อีกด้านหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยี AI คือความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยนายวิทัยระบุว่า ระบบการเงินจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการรักษาความเชื่อมั่น เนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และการหลอกลวงทางการเงินยังคงเป็นปัญหาสำคัญ
ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา พบความพยายามโจมตีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ Cyber Attack เพิ่มขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดยสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. พบความพยายามโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินยังสามารถยกระดับมาตรการป้องกันและเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยของระบบได้อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่น่ากังวลคือ รูปแบบการโจมตีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มักใช้บอต หรือ Bot จำนวนมากโจมตีระบบพร้อมกัน มาเป็นการนำ AI Agent เข้ามาช่วยดำเนินการโจมตี โดยสามารถค้นหาเป้าหมาย วิเคราะห์ช่องโหว่ และส่งคำขอโจมตีเข้าสู่ระบบได้ในปริมาณมหาศาล
ซึ่งบางรูปแบบสามารถส่งคำขอเข้ามาได้ครั้งละประมาณ 4-5 ล้านครั้ง ทำให้การป้องกันภัยคุกคามในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีและมาตรการที่ทันสมัยและเข้มงวดยิ่งขึ้นตามลำดับ
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