ธนินท์ ศรีวิเศษ ลงทุนหุ่นยนต์ AI คู่กับนักวิทยาศาสตร์จีนปี 2025
ธนินท์ ศรีวิเศษ ร่วมทุนกับนักวิทยาศาสตร์จีนปี 2025 นำหุ่นยนต์ AI เข้าใช้ใน 3 ธุรกิจหลัก ซีพี เสิร์ฟ 24 ชั่วโมง ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ธนินท์ ศรีวิเศษ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ได้ประกาศแผนการลงทุนด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์อย่างเต็มตัว โดยร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์หนุ่มชาวจีน วัย 33 ปีที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นอัจฉริยะด้านเทคโนโลยีของจีนในปี 2025 การจับมือครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อผลักดันการใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ในภาคธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อลดข้อผิดพลาดและลดต้นทุนการดำเนินงานในระยะยาว
กลยุทธ์ร่วมทุนกับนักประดิษฐ์ชาวจีน
ธนินท์ ศรีวิเศษ ระบุว่าการเลือกพันธมิตรรายนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์วัย 33 ปีสาวเคยสร้างสตาร์ทอัพด้านชิปคอมพิวเตอร์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา และขายกิจการดังกล่าวไปในราคาสูงถึง 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อครั้งที่มีอายุเพียง 25 ปี ความเก่งกาจในอดีตนี้ทำให้เขาได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาพัฒนาเทคโนโลยีแกนกลางของหุ่นยนต์ในยุคปัจจุบันAlso readโรนัลโด 146 ประตู 234 นัด กับตำนานการคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์ 3 รายการของโปรตุเกส
วัตถุประสงค์ของการร่วมลงทุนครั้งนี้คือการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยฝึกสอนหุ่นยนต์ให้มีทักษะการทำงานที่ซับซ้อน โดยธนินท์ ประเมินว่าด้วยความสามารถของ AI ในปัจจุบัน ทำให้สามารถพัฒนาหุ่นยนต์รุ่นแรกให้เริ่มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาเพียง 9 ถึง 10 เดือนเท่านั้น ซึ่งเร็วกว่าที่ผู้เชี่ยวชาญภายนอกหลายฝ่ายคาดหมายไว้
เป้าหมายพัฒนาสมองกลคล้ายมนุษย์ใน 10 ปี
ในอนาคตธนินท์ มองว่าเทคโนโลยี AI จะช่วยสอนหุ่นยนต์จนสามารถทำงานได้เก่งไม่แพ้มนุษย์อย่างแน่นอน และคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานเกิน 10 ปีข้างหน้าเพื่อให้หุ่นยนต์มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเท่าเทียมกับมนุษย์ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ภายนอกประเมินว่าภายใน 3 ปีข้างหน้า เทคโนโลยีจะสามารถสร้างหุ่นยนต์ที่มีหน้าตาและกล้ามเนื้อใบหน้าเหมือนมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์
แม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปไกล แต่ธนินท์ ศรีวิเศษ กลับมองว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องสร้างหุ่นยนต์ให้เหมือนคนจริงจนน่าตกใจหรือสร้างความรู้สึกไม่สบายใจให้ผู้ใช้บริการ สิ่งที่ซีพีให้ความสำคัญคือความคล่องแคล่ว แม่นยำ และไม่ผิดพลาดในการให้บริการมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกที่คล้ายมนุษย์จนเกินไป
ตลาดหุ่นยนต์ขยายตัวสู่ 24,000 ล้านตัว
การคาดการณ์ตลาดในอนาคต ธนินท์ มองว่าจำนวนหุ่นยนต์ในโลกอาจมีมากกว่าประชากรมนุษย์ถึงเท่าตัว หรืออาจสูงถึง 3 เท่า ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนกว่า 8,000 ล้านตัว หรืออาจพุ่งสูงไปถึงระดับ 24,000 ล้านตัวได้ หากความต้องการในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การขยายตัวนี้จะสร้างรายได้ใหม่แบบก้าวกระโดดหลายเท่าตัวให้กับผู้ประกอบการที่พร้อมปรับตัว
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์มีศักยภาพที่จะสร้างรายได้มหาศาล เพราะหุ่นยนต์สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุดพักผ่อน และไม่ต้องกังวลเรื่องสวัสดิการแรงงานหรือข้อพิพาทเรื่องการทำงานหนัก ซึ่งเป็นปัญหาที่องค์กรมักพบเจอในการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบดั้งเดิม
ประยุกต์ใช้ 3 ธุรกิจหลัก ซีพีและ 7-Eleven
ซีพี เน้นที่ความคล่องแคล่ว แม่นยำ ไม่ผิดพลาด และมีใจบริการ โดยนำหุ่นยนต์ไปประยุกต์ใช้จริงใน 3 ภาคธุรกิจหลัก ได้แก่ ภาคเกษตรกรรมที่ต้องอาศัยความยากลำบากในการจัดการ โรงงานและศูนย์กระจายสินค้า (DC) รวมถึงธุรกิจค้าปลีกที่เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงอย่างเซเว่น อีเลฟเว่น เพื่อทดแทนกะกลางคืน 2 ผลัดที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากทำงาน
โจทย์สำคัญของธุรกิจค้าปลีกอย่างร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven คือการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะในกะกลางคืนที่พนักงานมีจำนวนจำกัด ซีพีจึงเตรียมแผนนำหุ่นยนต์เข้ามารับหน้าที่แทนในเวลานี้ เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ติดขัด
ความปลอดภัยอาหารและโรงงานมืด Dark Factory
ในส่วนของโรงงานผลิตอาหารและศูนย์กระจายสินค้า (DC) ความแม่นยำคือหัวใจสำคัญที่สุด เพราะหากกระบวนการผลิตอาหารผิดพลาด อาจส่งผลกระทบอันตรายถึงชีวิตของผู้บริโภคได้ การใช้หุ่นยนต์จะช่วยลดความผิดพลาดและลดขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อนกว่า 10 ขั้นตอนลงได้อย่างมหาศาล ทำให้กระบวนการผลิตมีความปลอดภัยสูงขึ้น
นอกจากนี้ หุ่นยนต์ยังเปิดทางให้โรงงานก้าวสู่การเป็น Dark Factory หรือโรงงานที่ปิดไฟและทำงานได้ 100% ยกเว้นพื้นที่เก็บของสดที่ยังต้องเปิดระบบทำความเย็น ช่วยลดต้นทุนการผลิตลงอย่างมาก และทำให้ซีพีสามารถดำเนินนโยบายการผลิตสินค้าคุณภาพดีในราคาถูกลงได้อย่างแท้จริงในอนาคต
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