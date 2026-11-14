ธนาคารกลางอังกฤษ-สิงคโปร์-ไทย ทดสอบระบบเงินสกุลดิจิทัลข้ามพรมแดนสำเร็จครั้งแรก
ธนาคารกลางอังกฤษ สหพันธ์ธนาคารกลางสิงคโปร์ และธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมทดสอบระบบชำระหนี้ข้ามพรมแดนด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนแบบ Payment-versus-Payment สำเร็จ พร้อมเปิดใช้งานจริงในปี 2571
เมื่อเวลา 22:05 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 โครงการทดลองข้ามพรมแดนระหว่างระบบการเงินดั้งเดิมและเทคโนโลยีบล็อกเชนได้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการประสานงานการชำระหนี้ระหว่างสกุลเงินต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การเปิดเผยรายงานผลการทดลองดังกล่าวมีขึ้นอย่างเป็นทางการหลังจากที่ดำเนินการทดสอบระบบจำลองมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่การทดสอบรอบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในทันที แต่เป็นการสรุปผลจากกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งมุ่งเน้นการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินระหว่างประเทศ
กลไกการทำงานระบบเชื่อมต่อบัญชีกลางกับโทเคน
การทดสอบนี้เน้นไปที่การเชื่อมระบบการชำระเงินแบบบัญชีของธนาคารกลางอังกฤษ ซึ่งทำงานในสภาพแวดล้อมจำลอง เข้ากับสภาพแวดล้อมการชำระเงินแบบโทเคนในประเทศไทยและสิงคโปร์ โดยทีมผู้วิจัยได้ทดสอบรูปแบบ Payment-versus-Payment อย่างเข้มข้น ซึ่งเป็นกลไกที่การโอนเงินสกุลหนึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเงินอีกสกุลถูกโอนสำเร็จไปเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังมีการทดสอบการหักกลบยอดสุทธิหลายฝ่ายเพื่อลดความจำเป็นในการมีสภาพคล่องสำรองสูง จุดเด่นสำคัญของสถาปัตยกรรมนี้คือ ธนาคารกลางแต่ละแห่งไม่จำเป็นต้องย้ายระบบภายในประเทศไปอยู่บนบล็อกเชนกลางหรือแพลตฟอร์มร่วมเพียงแห่งเดียว แต่ใช้ตัวกลางประสานงานที่เรียกว่า Synchronisation Operator ช่วยให้ระบบที่ต่างกันสามารถสื่อสารกันผ่านข้อความแบบมีเงื่อนไขได้อย่างปลอดภัยAlso read“บาร์บีคิวพลาซ่า” ผนึก 7 พันธมิตรบัตรเครดิตชั้นนำ มอบสิทธิพิเศษกับ “เซต 3 คุ้ม” จัดความคุ้มมาให้ครบ ลดทันที 24%
บทบาท Partior และมุมมองของธนาคารกลาง
บริษัทฟินเทค Partior เป็นผู้พัฒนาและทดสอบต้นแบบของตัวกลางประสานงาน Synchronisation Operator这一关键组件使得异构系统间的互操作性成为可能 尽管部分新闻报道提及 Stablecoin 但该测试并未使用任何私人发行的稳定币 สิ่งที่ถูกทดสอบจริงๆ คือเงินของธนาคารกลางในระดับขายส่ง ซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์ที่ขาดผู้เล่นในตลาดจริงเข้าร่วม เพื่อพิสูจน์แนวคิดก่อนขยายสู่การใช้งานจริง ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในบริบทที่อุตสาหกรรมกำลังแข่งขันกันอย่างรุนแรง โดยข้อมูลจาก BIS ระบุว่ามูลค่าการซื้อขายforeign exchange รายวันทั่วโลกสูงถึง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 10% ของการชำระหนี้ FX ทั่วโลก ซึ่งยังเผชิญกับความเสี่ยงด้าน Herstatt risk หรือความเสี่ยงที่ฝ่ายหนึ่งส่งเงินไปแล้วแต่ไม่ได้เงินอีกสกุลกลับมา
ผลกระทบจริงและแผนการดำเนินงานในอนาคต
การชำระแบบ Payment-versus-Payment ถือเป็นแนวทางที่ธนาคารกลางหลายแห่งให้ความสนใจเป็นพิเศษเพื่อลดความเสี่ยงในการตั้ง settlement ธนาคารกลางอังกฤษได้ยืนยันแผนการเปิดระบบเชื่อมต่อจริงภายในปี 2571 ในขณะที่ Monetary Authority of Singapore และ Bank of Thailand ยังไม่มีการระบุกำหนดการนำไปใช้จริงในขณะนี้ กับการทดสอบครั้งนี้ ธนาคารกลางออสเตรเลียและฟิลิปปินส์เข้าร่วมสังเกตการณ์ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคอขวดในการชำระเงินระหว่างประเทศที่มีต้นทุนสูงและใช้เวลานาน
Get an alert when there is news on TechnologyFollow Technology