ธนาคารไทยรุก Wealth Management ขยายตลาดกลุ่มลูกค้าความมั่งคั่งสูง
ธนาคารพาณิชย์ไทยเร่งขยายตลาดบริหารความมั่งคง (Wealth Management) ทั้ง CIMB และ TTB พร้อมวิเคราะห์แนวโน้มรายได้ค่าธรรมเนียมที่เติบโตสวนทางสินเชื่อทั่วไป
วงการธนาคารพาณิชย์ไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมื่อสถาบันการเงินหลายแห่งต่างเร่งรุกเข้าสู่ตลาดบริการบริหารความมั่งคั่ง ( Wealth Management) อย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยกลยุทธ์นี้ไม่ใช่เพียงการเริ่มต้นใหม่สำหรับบางธนาคาร แต่เป็นการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มสัดส่วนรายได้สำหรับธนาคารที่มีอยู่แล้ว ท่ามกลางบรรยากาศเศรษฐกิจที่สินเชื่อทั่วไปเติบโตชะลอตัว
CIMB ขยายฐานลูกค้า AUM 3 เท่าใน 5 ปี
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย หรือ CIMB Bank ได้ประกาศเปิดตัวบริการระดับใหม่ภายใต้ชื่อ CIMB PRIVATE WEALTH อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะเจาะจงของกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูง โดยกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของสินทรัพย์ภายใต้การดูแล (AUM) ที่ระดับ 30 ล้านบาทขึ้นไปสำหรับลูกค้ารายใหม่Also readCIMBT ลุยพอร์ต Wealth ปักธง AUM 7.5 แสนล้าน ใน 5 ปี ชูจุดเด่น 'ปกป้อง-เติบโต-มีโซลูชันลงทุน'
เป้าหมายทางธุรกิจของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย มีจุดมุ่งหมายที่จะขยายฐานลูกค้าจากเดิมที่มีอยู่ประมาณ 2,000 ราย หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 5% ถึง 10% ของตลาด ไปสู่การมีจำนวนลูกค้ารวม 5,000 ราย ภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งครอบคลุมช่วงปี พ.ศ. 2569 ถึง พ.ศ. 2573
ในส่วนของมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การดูแล (AUM) ธนาคารตั้งเป้าว่าจะเติบโตขึ้น 3 เท่า จากมูลค่าปัจจุบันที่มีอยู่กว่า 1 แสนล้านบาท ภายในกรอบเวลาเดียวกัน โดยกลยุทธ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแข่งขันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดกลุ่มลูกค้าระดับบนที่ถือเป็นกลุ่มสร้างรายได้หลักให้กับภาคธนาคาร
TTB ร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับ DBS Bank
ในช่วงเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ TTB ได้ประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับธนาคารดีบีเอส หรือ DBS Bank Ltd. เพื่อกระดับธุรกิจบริการบริหารความมั่งคั่ง โดยนำความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความมั่งคั่งระดับภูมิภาค และศักยภาพด้านการลงทุนระดับโลกของดีบีเอส มาผสานรวมกับความเข้าใจในบริบทตลาดและฐานลูกค้านักลงทุนไทยของทีทีบี
นายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ ทีทีบี ระบุว่าความร่วมมือดังกล่าวเกิดจากการที่ทีทีบีได้ควบรวมบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตเข้ามาก่อนหน้านี้ และเปลี่ยนชื่อเป็น TTB Wealth Securities โดยมีเป้าหมายหลักคือการให้บริการลูกค้ารายใหญ่ที่ต้องการคำแนะนำทางการเงินที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
รูปแบบการทำงานร่วมกันจะเน้นไปที่การที่ทีทีบีจะเข้าไปดูแลฐานลูกค้าเดิมของดีบีเอส ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้า Wealth ที่มีอยู่ก่อนแล้ว เนื่องจากดีบีเอสไม่ได้ให้บริการสินเชื่อแบบเต็มรูปแบบในไทย โดยจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยกับลูกค้าเดิม หากลูกค้าตัดสินใจพร้อม ทีทีบีจะดำเนินการย้ายพอร์ตและเงินลงทุนเข้ามาสู่บริการของธนาคาร
ดร.กาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ให้ความเห็นว่า ธุรกิจ Wealth ของทีทีบีเพิ่งเริ่มต้นมาได้เพียง 5 ปี เมื่อเทียบกับธนาคารอื่นที่ทำมานาน จึงต้องเร่งสปีดและการบ้านหนักกว่าธนาคารอื่น เพื่อให้ทันคู่แข่งในสนามการแข่งขันที่ดุเดือดขึ้นเรื่อยๆ
แนวโน้มรายได้ค่าธรรมเนียมเติบโตสวนทางสินเชื่อ
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเปิดเผยว่า ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมีสัดส่วนรายได้จากค่าธรรมเนียม (Fee) และค่าดูแลรักษาหลักทรัพย์ของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการโดยรวม โดยสัดส่วนค่า Fee กลุ่มนี้ต่อรายได้ค่า Fee ในภาพรวมค่อยๆ ขยับเพิ่มจาก 20% ในปี 2565 และ 20% ในปี 2566 เป็น 20.5% ในปี 2567 และ 21.4% ในปี 2568
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่าสัดส่วนรายได้ในส่วนนี้จะเพิ่มเป็นประมาณ 23.5% ในปี 2569 อย่างไรก็ตาม รายได้ค่าธรรมเนียมนี้อาจมีความผันผวนตามภาวะตลาดการเงิน โดยข้อมูลจากงบการเงินธนาคารที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ มักไม่แยกรายละเอียดธุรกิจ Wealth ชัดเจน แต่จะแสดงผลเป็นรายได้ค่า Fee ในภาพรวม
นายธนเดช รังษีธนานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ พีไอ จำกัด (PPI) วิเคราะห์ว่า สัดส่วนรายได้จาก Wealth มากที่สุดน่าจะอยู่ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทร หรือ KKP Bank เนื่องจากธุรกิจ Wealth ล้อไปกับเศรษฐกิจและพฤติกรรมนักลงทุน ซึ่งปัจจุบันสินเชื่อทั่วไปยังไม่ฟื้นตัวดีนักจากภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตต่ำ
ปัญหาระดับโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยที่ความเหลื่อมล้ำสูงขึ้นแบบ K-Shape ทำให้ธนาคารหันมาโฟกัสกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลางไปทางสูง ซึ่งไม่ใช่คนรวยที่สุดแต่มีความสามารถในการออมและลงทุนสูง ขณะที่ค่า Fee นายหน้าเดิมที่ไม่ถึงหมื่นล้านบาทต่อไตรมาส ขณะนี้ขยายเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับเกินหมื่นล้านบาทแล้ว
ความเสี่ยงและทิศทางตลาดในอนาคต
แม้ธุรกิจ Wealth จะเติบโตได้รวดเร็ว แต่ไม่สามารถการันตีความยั่งยืนได้ตลอดกาล เนื่องจากธุรกิจนี้มีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจและความเสี่ยงรอบด้าน ทั้งราคาน้ำมัน สงครามกลางเมืองในหลายพื้นที่ และดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูง ซึ่งส่งผลให้ทัศนคติของนักลงทุนเปลี่ยนไป
นายธนเดช รังษีธนานนท์ ยังเตือนถึงแนวโน้มในไตรมาส 3 ปี 2569 ว่ารายได้ที่เกี่ยวข้องกับ Wealth มีแนวโน้มทรงตัวหรืออาจลดลงต่างจากครึ่งปีแรกที่มีผลจากตลาดหุ้นที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก แต่เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีปัจจัยลบเพิ่มขึ้น การแนะนำลูกค้าลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงอาจต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
พฤติกรรมนักลงทุนไทยปัจจุบันหันไปลงทุนในตราสารหนี้ที่ปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ให้บริการได้รับค่าธรรมเนียมน้อยลงตามไปด้วย ดังนั้น ธนาคารจึงต้องปรับกลยุทธ์ในการแนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุนที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้าในยุคที่ความไม่แน่นอนสูง
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