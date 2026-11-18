ธนาคารกรุงไทยเปิดประมูลทรัพย์หาดใหญ่ 66 ล้าน สิ่งปลูกสร้าง 9 ชั้น
ธนาคารกรุงไทยเปิดประมูลที่ดินและอาคาร 9 ชั้นในหาดใหญ่ ราคาเริ่มต้น 66 ล้าน ยื่นซอง 26 พ.ย. 69 พื้นที่รวม 240 ตร.ว. ใกล้แหล่งค้าขายสำคัญ
ธนาคารกรุงไทย เตรียมเปิด ประมูลทรัพย์ สินในอำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา โดยเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอาคารโรงแรม จำนวน 9 แปลง รวมเนื้อที่ทั้งหมด 240 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอยรวม 4,926.57 ตารางเมตร กำหนดราคาเริ่มต้นที่ 66 ล้านบาท สำหรับวิธีการยื่นซองแข่งขันราคา จะเปิดรับซองในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569
รายละเอียดทรัพย์สินและจุดเด่นทำเล
ทรัพย์สินดังกล่าวมีรหัส 58SS032100741 ตั้งอยู่บริเวณมุมถนนรัถการตัดกับถนนชีวานุสรณ์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ย่านเศรษฐกิจและแหล่งการค้าสำคัญของเมือง โดยอาคารสูง 9 ชั้น มีเลขที่ 1-3 บนที่ดิน 9 แปลงที่มีเอกสารสิทธิประเภทตราจองAlso readเปิดคำพิพากษา จำคุก ‘ทนายตั้ม’ 5 ปี คดีใช้หลักฐานเท็จช่วยลดโทษคดียาเสพติด ให้ประกัน
จุดเด่นของทรัพย์สินอยู่ที่ทำเลมุมถนน ด้านทิศเหนือติดถนนชีวานุสรณ์ มีระยะหน้ากว้างประมาณ 36 เมตร ส่วนด้านทิศตะวันตกติดถนนรัถการ มีระยะหน้ากว้างประมาณ 29 เมตร ทำให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกจากทั้งสองถนน
ด้านทิศตะวันออกติดกับอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น และด้านทิศใต้ติดกับอาคารพาณิชย์สูง 2-3 ชั้น ทำให้มีสภาพแวดล้อมที่หนาแน่นไปด้วยธุรกิจรายรอบ สร้างความได้เปรียบด้านการเข้าถึงลูกค้าและการเดินทางของประชาชน
ระยะห่างจากจุดเด่นเมืองหาดใหญ่
ตำแหน่งทรัพย์ตั้งอยู่ห่างจากแยกสะพานยกระดับและตลาดกิมหยงในระยะประมาณ 150-235 เมตร ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญด้านการค้าและการท่องเที่ยวของเมือง นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเดินทางหลักของภาคใต้
ในรัศมีใกล้เคียงยังมีสถานศึกษาและสถานที่สำคัญหลายแห่ง ได้แก่ มัสยิดปากีสถาน โรงเรียนแสงทองวิทยา โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งล้วนเป็นแหล่งที่ดึงดูดผู้คนจำนวนมากในแต่ละวัน
ข้อมูลตำแหน่งทรัพย์ระบุพิกัดละติจูด 7.009217 และลองจิจูด 100.468011 เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ก่อนเข้าประมูล โดยแต่ละแปลงมีเอกสารสิทธิเป็นตราจองเลขที่ 5394, 5395, 5406, 5407, 5408, 5409, 5410, 5411 และ 5412 เนื้อที่แต่ละแปลงอยู่ระหว่าง 22-32 ตารางวา รวมกัน 240 ตารางวา
เงื่อนไขการประมูลและช่องทางการติดต่อ
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการประมูล รวมถึงการพิจารณาไม่จำหน่ายทรัพย์สินได้ทุกกรณีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผล โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ผู้ซื้อจึงควรตรวจสอบรายละเอียดและข้อกำหนดอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจเข้าร่วมยื่นซอง
ผู้สนใจสามารถตรวจสอบเงื่อนไขและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย 2 ธนาคารกรุงไทย อาคาร 2 (อาคารสุขุมวิท) เลขที่ 10 ชั้น 15 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
สำหรับการติดต่อสื่อสาร สามารถโทรสอบถามได้ที่หมายเลข 02-208-8139 และ 8306 หรือตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ npa.krungthai.com เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทุกประการเป็นปัจจุบันและถูกต้องตามประกาศของธนาคาร
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