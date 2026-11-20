ธนาคารไทยพาณิชย์ กรุงเทพ กรุงไทย ประกาศปิดปรับปรุงระบบ 20-22 พ.ย. 69
รวมประกาศปิดปรับปรุงระบบของธนาคารไทยพาณิชย์ กรุงเทพ และกรุงไทย ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2569 กระทบแอปธนาคาร โอนเงิน และเพย์เมนต์ ผู้ใช้งานควรตรวจสอบรายละเอียด
ธนาคารชั้นนำ 3 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกรุงไทย ได้ประกาศแผนการปิดปรับปรุงระบบบริการทางการเงินอย่างพร้อมเพรียงกัน ในช่วงวันที่ 20 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569 การวางแผนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้มีความเสถียรและปลอดภัยยิ่งขึ้นในช่วงเวลาถัดไป
ผลกระทบต่อบริการแอปและ ATM
ธนาคารกรุงไทย ได้กำหนดให้ระบบแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT รวมถึงบริการเป๋าตังค์ แอตเอ็ม (ATM) และระบบพร้อมเพย์ ปิดบริการชั่วคราว โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2569 และจะกลับมาเปิดให้บริการปกติในช่วงเวลา 08.30 น. ของวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569 ช่วงเวลาดังกล่าวลูกค้าจะไม่สามารถเข้าถึงบริการผ่านช่องทางดิจิทัลเหล่านี้ได้Also readเขตบางรัก แจ้งจุดพลุกลางแม่น้ำเจ้าพระยา คืนวันที่ 19-20 พ.ย. นี้
สำหรับธนาคารไทยพาณิชย์ การปิดปรับปรุงระบบมีผลต่อเว็บไซต์ SCB.CO.TH และ SCBMM.COM ในช่วงวันที่ 21 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569 โดยธนาคารได้ระบุเหตุผลว่าต้องการยกระดับประสบการณ์การใช้บริการ และเตรียมรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ลูกค้าจะไม่สามารถใช้แอปพลิเคชัน SCB EASY, LINE SCB Connect, แอตเอ็ม (ATM), เครื่องฝากถอนเงินพร้อมบริการ (CDM) และเครื่องบริการตนเองแบบเต็มรูปแบบ (VTM) ในการทำธุรกรรมทางการเงินได้
อย่างไรก็ตาม ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมว่า การปิดระบบมีช่วงเวลาเฉพาะเจาะจงคือ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เวลา 23.00 น. ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 เวลา 05.00 น. ซึ่งหมายความว่าบริการบางอย่างอาจยังใช้งานได้ตามปกติหากอยู่นอกช่วงเวลาดังกล่าว แต่การทำธุรกรรมสำคัญควรหลีกเลี่ยงในช่วงเวลานี้
ระบบตรวจสอบตัวตน NDID ปรับปรุงก่อนธนาคารเปิดงาน
ก่อนที่ธนาคารจะเริ่มกระบวนการปรับปรุงระบบในสัปดาห์หน้า มีประกาศสำคัญจากแพลตฟอร์ม National Digital ID (NDID) ที่ระบุว่า จะทำการพัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มของตนเองในช่วงเวลาอันใกล้ โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 เวลา 23.00 น. ไปจนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เวลา 06.00 น. การเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญเนื่องจาก NDID เป็นระบบพื้นฐานที่ใช้ในการยืนยันตัวตนดิจิทัลซึ่งเชื่อมโยงกับการทำธุรกรรมของธนาคารหลายแห่ง
การที่ NDID ปิดบริการล่วงหน้าก่อนธนาคารหลัก ๆ เริ่มปิดระบบ ทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้งานที่พึ่งพาการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลในการเข้าใช้บริการธนาคารในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ ผู้ใช้งานควรระวังเรื่องเวลาให้บริการที่อาจมีความล่าช้าหรือเข้าถึงไม่ได้เนื่องจากปัญหาที่เชื่อมโยงกันระหว่างแพลตฟอร์มคำแนะนำสำหรับลูกค้าธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ ยังอยู่ในรายชื่อธนาคารที่ต้องปิดปรับปรุงระบบร่วมกับสถาบันการเงินอื่น ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว แม้รายละเอียดเวลาเฉพาะเจาะจงจะถูกเน้นไปที่ธนาคารอื่นในแหล่งข่าว แต่การประกาศร่วมกันบ่งชี้ถึงความจำเป็นในการหยุดให้บริการชั่วคราวเพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูลและปรับปรุงระบบให้ทันสมัย
ประชาชนและผู้ใช้บริการควรตรวจสอบยอดเงินและเตรียมความพร้อมสำหรับการทำธุรกรรมต่าง ๆ ล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความไม่สะดวกในการเข้าถึงเงินทุนในช่วงวันที่ 18 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569 การวางแผนทางการเงินและการตรวจสอบเวลาเปิด-ปิดบริการของแต่ละธนาคารอย่างละเอียด จะช่วยลดผลกระทบจากการปิดระบบปรับปรุงได้
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