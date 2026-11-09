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Economy

ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกสมเด็จฯ พระชนนีพันปีหลวงและพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

EJanNews#46 in ประเทศไทย
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ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึก 2 แบบ มูลค่า 100 บาท แบบละ 10 ล้านฉบับ เพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เริ่มแจกแลกตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2569 นี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศอย่างเป็นทางการว่าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้จัดพิมพ์ ธนบัตรที่ระลึก ฉบับพิเศษขึ้น โดยธนบัตรทั้งสองแบบนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ในการจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้กำหนดมูลค่าหน้าธนบัตรไว้ที่ 100 บาท โดยจะจัดพิมพ์ออกเป็น 2 แบบหลัก คือ แบบที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 50 พรรษา และแบบที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในปริมาณการพิมพ์แบบละ 10 ล้านฉบับ รวมเป็น 20 ล้านฉบับ

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รายละเอียดธนบัตรที่ระลึกทั้ง 2 แบบ

สำหรับลักษณะของธนบัตรที่ระลึกทั้ง 2 แบบนั้น ด้านหน้ามีลักษณะคล้ายคลึงกับธนบัตร polymer ชนิดราคา 100 บาท แบบที่ 17 ซึ่งเป็นธนบัตรหมุนเวียนที่ใช้ในปัจจุบันทุกประการ แต่ด้านกลับของธนบัตรจะเปลี่ยนจากภาพภูมิทัศน์ธรรมชาติเป็นภาพพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจต่างๆ ที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรและประเทศชาติ ซึ่งล้วนเป็นภาพที่ประทับอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยอย่างลึกซึ้ง

นอกจากการเปลี่ยนแปลงภาพด้านหลังธนบัตรแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยังได้เพิ่มลักษณะพิเศษด้านการเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง (UV) ในโทนสีและรูปแบบที่แตกต่างไปจากธนบัตรหมุนเวียนทั่วไปอย่างชัดเจน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องและแยกแยะธนบัตรที่ระลึกออกจากธนบัตรที่ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดาย

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กำหนดการและสถานที่แลกธนบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดจะเริ่มเปิดให้ประชาชนแลกธนบัตรที่ระลึกทั้ง 2 แบบ ในราคาตามมูลค่าหน้าธนบัตร คือ 100 บาทต่อ 1 ฉบับ เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2569 เป็นต้นไป โดยประชาชนสามารถเข้าทำการแลกได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ทั้งธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารยูโอบี ธนาคารทิสโก้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

นอกจากธนาคารพาณิชย์แล้วยังเปิดให้แลกได้ที่ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่จำกัดจำนวนฉบับต่อผู้มาแลกแต่ละครั้ง แต่อาจมีการจัดระบบคิวหรือจำกัดเวลาให้บริการในบางสาขาเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและสะดวกต่อผู้มาบริการทุกคน

วัตถุประสงค์และผลกระทบต่อบรรดาประชาชน

การจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเท่านั้น แต่ยังถือเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้กับประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ who จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านสื่อที่มีมูลค่าทางสัญลักษณ์และจิตวิญญาณสูง

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่าธนบัตรที่ระลึกนี้จะถูกออกแบบมาให้มีคุณภาพการผลิตสูงที่สุดเท่าเทียมกับธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป ทั้งในด้านความทนทานและลวดลายความปลอดภัย ทำให้สามารถเก็บรักษาไว้เป็นเครื่องระลึกหรือเป็นคอลเลกชันส่วนตัวได้อย่างยั่งยืน ไม่เสื่อมสภาพง่าย และสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์การเงินของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

EJanNews#46 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนบัตรที่ระลึก สมเด็จฯ พระชนนีพันปีหลวง พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ธนบัตร Polymer ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน

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