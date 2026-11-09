ธนาคารออมสินเปิดเกณฑ์ชัดรับโซลาร์ภาคประชาชน เน้นใช้ไฟกลางวันเกิน3พันบาทต่อเดือนคุ้มสุด
ธนาคารออมสินชี้เกณฑ์การเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน เหมาะกับบ้านที่ใช้ไฟเกิน3พันบาทต่อเดือนและใช้ช่วงกลางวันมาก เน้นประหยัดค่าไฟและขายไฟคืนรับดอกเบี้ยต่ำจาก3แบงก์รัฐ พร้อมเตือนกลุ่มที่ออกไปทำงานกลางวันหรือใช้ไฟน้อยไม่คุ้มค่าการลงทุน
รัฐบาลไทยได้ประกาศเปิดรับลงทะเบียนเข้าโครงการ โซลาร์ภาคประชาชน อย่างเป็นทางการ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์และการติดตั้งจำนวนหนึ่งล้านบาทสำหรับครัวเรือนละห้าหมื่นบาท ภายใต้วงเงินรวมห้าหมื่นล้านบาท นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน ได้ให้รายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการนี้ โดยระบุว่าประชาชนควรมีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือนไม่น้อยกว่าสามพันบาท หรืออยู่ในช่วงสามพันถึงสี่พันบาทขึ้นไป และต้องมีการใช้ไฟฟ้าเป็นหลักในช่วงเวลากลางวัน บ้านที่มีผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หรือผู้ที่กำลังเตรียมตัวเกษียณอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ควรติดตั้งระบบนี้เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าได้ทันที แทนการจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราหน่วยละสี่เหรียญเก้าสิบสตางค์ นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถขายไฟฟ้าที่เหลือกลับให้การไฟฟ้าในอัตราหน่วยละสองเหรียญยี่สิบสตางค์เป็นเวลาสอง mươiปี นายทรงพลเน้นย้ำว่าการผลิตไฟฟ้าเพื่อขายคืนอย่างเดียวอาจไม่คุ้มค่าหากบ้านมีผู้อยู่อาศัยน้อยเพราะ การประหยัดค่าไฟฟ้า เองได้หน่วยละสี่เหรียญเก้าสิบสตางค์มีมูลค่าสูงกว่าการขายคืนที่ได้เพียงสองเหรียญยี่สิบสตางค์ ดังนั้นบ้านที่ไม่มีคนอยู่ระหว่างวันแล้วเน้นขายไฟร้อยเปอร์เซ็นต์อาจไม่คุ้มค่าเพราะประหยัดเงินในกระเป๋าน้อยกว่า สำหรับการลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทต่อหลังคาเรือน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนห้าหมื่นบาท ส่วนต่างเก้าหมื่นบาทที่เหลือประชาชนสามารถเลือกจ่ายเองหรือขอกู้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาลสามแห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งมีมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่สองเปอร์เซ็นต์ต่อปี รองรับการผ่อนชำระด้วยการหักจากค่าไฟฟ้าที่ผลิตได้แต่ละเดือน ใช้เวลาผ่อนชำระประมาณเจ็ดปี นายทรงพลสรุปว่าแทบไม่มีเงินออกจากกระเป๋าเลยเพราะมีการประหยัดค่าใช้จ่ายหักเงินกู้และรายได้จากการขายไฟฟ้ากลับคืนแล้ว ยกตัวอย่างบ้านที่จ่ายค่าไฟฟ้าเดือนละสี่พันบาทหากติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาดห้ากิโลวัตต์จะช่วยลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนละหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาท และได้รับเงินจากการขายไฟฟ้าคืนเดือนละเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาท ขณะที่ต้องผ่อนค่างวดกับธนาคารเดือนละหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาท ทำให้สุดท้ายจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนละสามพันสองร้อยหนึ่งบาท ประหยัดเดือนละเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาท ในช่วงปีแรกถึงปีที่เจ็ดที่ผ่อนค่างวดจะประหยัดเดือนละเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาท ช่วงปีที่แปดถึงที่ยี่สิบที่ผ่อนค่างวดหมดและยังขายไฟฟ้าได้จะประหยัดเดือนละหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาท และช่วงปีที่สองสิบหนึ่งถึงที่ยี่สิบห้าหลังสัญญาขายไฟสิ้นสุดจะประหยัดเดือนละหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาท หากใช้ไฟฟ้าในปริมาณเท่าเดิมตลอดยี่สิบห้าปีจะประหยัดได้ราวสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาท ทั้งนี้ นายทรงพลชี้แจงว่าการผ่อนค่างวดกับธนาคารเป็นหนี้ระยะเจ็ดปี หากขาดส่งจะเสียประวัติเครดิต และในช่วงเจ็ดปีแรกจะประหยัดค่าไฟได้น้อย นอกจากนี้ยังมีข้อควรระวังคือหากช่วงกลางวันไม่มีการใช้ไฟฟ้าจะไม่คุ้มค่ากับการติดตั้ง และหากใช้ไฟมากขึ้นในแต่ละเดือนก็จะจ่ายมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย ในช่วงปีที่สิบถึงที่ยี่สิบสองจะต้องจ่ายค่าดูแลเพิ่มเติมเช่นการล้างแผงและเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ สามสถาบันการเงินของรัฐได้มีเช็กลิสต์สี่ข้อเพื่อช่วยประชาชนตัดสินใจว่าเหมาะจะเข้าร่วมโครงการ โซลาร์ภาคประชาชน หรือไม่ ได้แก่ ค่าไฟฟ้าเดือนละสามพันบาทขึ้นไป ช่วงกลางวันต้องมีคนอยู่บ้านและใช้ไฟฟ้าเกินครึ่งของไฟฟ้าที่ใช้ทั้งวัน เป็นบ้านของตนเองที่หลังคาแข็งแรงและไม่มีต้นไม้หรือตึกบังแดด และมีรายได้สม่ำเสมอสามารถผ่อนค่างวดทุกเดือนเป็นเวลาเจ็ดปี โครงการนี้เหมาะสำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่บ้านทั้งวัน คนทำงานที่บ้าน บ้านกึ่งร้านค้า ร้านค้าชุมชน เกษตรกรบ้านที่มีโรงเรือนปั๊มน้ำหรือตู้แช่ที่ต้องเดินเครื่องทั้งวัน ขณะที่โครงการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกจากบ้านทั้งวันในช่วงกลางวัน ใช้ไฟน้อยกว่าเดือนละสามพันบาทซึ่งไม่คุ้มค่ากับการเป็นหนี้ บ้านเช่าหรือไม่เป็นเจ้าของหลังคา ผู้ที่มีแผนย้ายบ้านหรือขายบ้านในช่วงห้าถึงเจ็ดปี รวมถึงผู้ที่รายได้ไม่แน่นอนและมีหนี้จำนวนมากอยู่แล้ว สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและเป็นไปตามเงื่อนไขโครงการที่ต้องการเข้าถึงเงินกู้ ทั้งสามธนาคารของรัฐได้เตรียมวงเงินไว้ธนาคารละห้าหมื่นล้านบาท โดยประชาชนสามารถเลือกแบรนด์ของแผงโซลาร์เซลล์ได้ตามความต้องการ และจะอนุมัติเงินกู้ต่างกันไปตามแบรนด์ที่เลือก โดยทั้งสามธนาคารจะใช้เกณฑ์และเงื่อนไขเดียวกัน กรณีผู้รับเหมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่ต้องทำหนังสือค้ำประกันนั้น นายทรงพลกล่าวว่าการทำหนังสือค้ำประกันไม่ได้เป็นการกีดกันรายเล็กเพราะการติดตั้งมีมูลค่าหลักแสน ผู้รับเหมาต้องทำหนังสือค้ำประกันอยู่แล้ว การทำหนังสือค้ำประกันจะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกวงเงินห้าหมื่นบาทสำหรับให้ประชาชนมั่นใจว่าผู้รับเหมาจะรับงานและเสร็จงานภายในเวลาที่กำหนด ป้องกันการทิ้งงานไม่ให้ประชาชนเสียประโยชน์ ทั้งนี้เมื่อผู้รับเหมาติดตั้งเสร็จและประชาชนเริ่มจ่ายไฟฟ้ากลับให้การไฟฟ้าได้จะได้รับวงเงินส่วนนี้คืนเพื่อไปหมุนต่อได้.
รัฐบาลไทยได้ประกาศเปิดรับลงทะเบียนเข้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชนอย่างเป็นทางการ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์และการติดตั้งจำนวนหนึ่งล้านบาทสำหรับครัวเรือนละห้าหมื่นบาท ภายใต้วงเงินรวมห้าหมื่นล้านบาท นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้ให้รายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการนี้ โดยระบุว่าประชาชนควรมีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือนไม่น้อยกว่าสามพันบาท หรืออยู่ในช่วงสามพันถึงสี่พันบาทขึ้นไป และต้องมีการใช้ไฟฟ้าเป็นหลักในช่วงเวลากลางวัน บ้านที่มีผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หรือผู้ที่กำลังเตรียมตัวเกษียณอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ควรติดตั้งระบบนี้เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าได้ทันที แทนการจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราหน่วยละสี่เหรียญเก้าสิบสตางค์ นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถขายไฟฟ้าที่เหลือกลับให้การไฟฟ้าในอัตราหน่วยละสองเหรียญยี่สิบสตางค์เป็นเวลาสอง mươiปี นายทรงพลเน้นย้ำว่าการผลิตไฟฟ้าเพื่อขายคืนอย่างเดียวอาจไม่คุ้มค่าหากบ้านมีผู้อยู่อาศัยน้อยเพราะการประหยัดค่าไฟฟ้าเองได้หน่วยละสี่เหรียญเก้าสิบสตางค์มีมูลค่าสูงกว่าการขายคืนที่ได้เพียงสองเหรียญยี่สิบสตางค์ ดังนั้นบ้านที่ไม่มีคนอยู่ระหว่างวันแล้วเน้นขายไฟร้อยเปอร์เซ็นต์อาจไม่คุ้มค่าเพราะประหยัดเงินในกระเป๋าน้อยกว่า สำหรับการลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทต่อหลังคาเรือน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนห้าหมื่นบาท ส่วนต่างเก้าหมื่นบาทที่เหลือประชาชนสามารถเลือกจ่ายเองหรือขอกู้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาลสามแห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งมีมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่สองเปอร์เซ็นต์ต่อปี รองรับการผ่อนชำระด้วยการหักจากค่าไฟฟ้าที่ผลิตได้แต่ละเดือน ใช้เวลาผ่อนชำระประมาณเจ็ดปี นายทรงพลสรุปว่าแทบไม่มีเงินออกจากกระเป๋าเลยเพราะมีการประหยัดค่าใช้จ่ายหักเงินกู้และรายได้จากการขายไฟฟ้ากลับคืนแล้ว ยกตัวอย่างบ้านที่จ่ายค่าไฟฟ้าเดือนละสี่พันบาทหากติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาดห้ากิโลวัตต์จะช่วยลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนละหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาท และได้รับเงินจากการขายไฟฟ้าคืนเดือนละเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาท ขณะที่ต้องผ่อนค่างวดกับธนาคารเดือนละหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาท ทำให้สุดท้ายจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนละสามพันสองร้อยหนึ่งบาท ประหยัดเดือนละเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาท ในช่วงปีแรกถึงปีที่เจ็ดที่ผ่อนค่างวดจะประหยัดเดือนละเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาท ช่วงปีที่แปดถึงที่ยี่สิบที่ผ่อนค่างวดหมดและยังขายไฟฟ้าได้จะประหยัดเดือนละหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาท และช่วงปีที่สองสิบหนึ่งถึงที่ยี่สิบห้าหลังสัญญาขายไฟสิ้นสุดจะประหยัดเดือนละหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาท หากใช้ไฟฟ้าในปริมาณเท่าเดิมตลอดยี่สิบห้าปีจะประหยัดได้ราวสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาท ทั้งนี้ นายทรงพลชี้แจงว่าการผ่อนค่างวดกับธนาคารเป็นหนี้ระยะเจ็ดปี หากขาดส่งจะเสียประวัติเครดิต และในช่วงเจ็ดปีแรกจะประหยัดค่าไฟได้น้อย นอกจากนี้ยังมีข้อควรระวังคือหากช่วงกลางวันไม่มีการใช้ไฟฟ้าจะไม่คุ้มค่ากับการติดตั้ง และหากใช้ไฟมากขึ้นในแต่ละเดือนก็จะจ่ายมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย ในช่วงปีที่สิบถึงที่ยี่สิบสองจะต้องจ่ายค่าดูแลเพิ่มเติมเช่นการล้างแผงและเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ สามสถาบันการเงินของรัฐได้มีเช็กลิสต์สี่ข้อเพื่อช่วยประชาชนตัดสินใจว่าเหมาะจะเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชนหรือไม่ ได้แก่ ค่าไฟฟ้าเดือนละสามพันบาทขึ้นไป ช่วงกลางวันต้องมีคนอยู่บ้านและใช้ไฟฟ้าเกินครึ่งของไฟฟ้าที่ใช้ทั้งวัน เป็นบ้านของตนเองที่หลังคาแข็งแรงและไม่มีต้นไม้หรือตึกบังแดด และมีรายได้สม่ำเสมอสามารถผ่อนค่างวดทุกเดือนเป็นเวลาเจ็ดปี โครงการนี้เหมาะสำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่บ้านทั้งวัน คนทำงานที่บ้าน บ้านกึ่งร้านค้า ร้านค้าชุมชน เกษตรกรบ้านที่มีโรงเรือนปั๊มน้ำหรือตู้แช่ที่ต้องเดินเครื่องทั้งวัน ขณะที่โครงการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกจากบ้านทั้งวันในช่วงกลางวัน ใช้ไฟน้อยกว่าเดือนละสามพันบาทซึ่งไม่คุ้มค่ากับการเป็นหนี้ บ้านเช่าหรือไม่เป็นเจ้าของหลังคา ผู้ที่มีแผนย้ายบ้านหรือขายบ้านในช่วงห้าถึงเจ็ดปี รวมถึงผู้ที่รายได้ไม่แน่นอนและมีหนี้จำนวนมากอยู่แล้ว สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและเป็นไปตามเงื่อนไขโครงการที่ต้องการเข้าถึงเงินกู้ ทั้งสามธนาคารของรัฐได้เตรียมวงเงินไว้ธนาคารละห้าหมื่นล้านบาท โดยประชาชนสามารถเลือกแบรนด์ของแผงโซลาร์เซลล์ได้ตามความต้องการ และจะอนุมัติเงินกู้ต่างกันไปตามแบรนด์ที่เลือก โดยทั้งสามธนาคารจะใช้เกณฑ์และเงื่อนไขเดียวกัน กรณีผู้รับเหมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่ต้องทำหนังสือค้ำประกันนั้น นายทรงพลกล่าวว่าการทำหนังสือค้ำประกันไม่ได้เป็นการกีดกันรายเล็กเพราะการติดตั้งมีมูลค่าหลักแสน ผู้รับเหมาต้องทำหนังสือค้ำประกันอยู่แล้ว การทำหนังสือค้ำประกันจะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกวงเงินห้าหมื่นบาทสำหรับให้ประชาชนมั่นใจว่าผู้รับเหมาจะรับงานและเสร็จงานภายในเวลาที่กำหนด ป้องกันการทิ้งงานไม่ให้ประชาชนเสียประโยชน์ ทั้งนี้เมื่อผู้รับเหมาติดตั้งเสร็จและประชาชนเริ่มจ่ายไฟฟ้ากลับให้การไฟฟ้าได้จะได้รับวงเงินส่วนนี้คืนเพื่อไปหมุนต่อได้
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