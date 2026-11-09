ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับระวังภัยไซเบอร์ สางมาตรการรักษาความมั่นคงระบบชำระเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งการเร่งด่วนให้ธนาคารทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงทางไซเบอร์ระดับโลก โดยเน้นการซ้อมแผนฉุกเฉินระบบชำระเงินและประสานงานร่วมกับ TB-CERT เพื่อป้องกันวิกฤตเศรษฐกิจ
สถานการณ์ความผันผวนของระบบสารสนเทศและการโจมตีทางไซเบอร์ที่ส่งผลต่อสถาบันการเงินระหว่างประเทศ กำลังส่งสัญญาณเตือนภัยระดับวิกฤตเข้าสู่ระบบการเงินไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้นตอของปัญหานี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ความขัดข้องทางเทคนิคทั่วไป แต่เป็นการชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงเชิงโครงสร้างของ ระบบชำระเงิน ที่เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนทั่วโลก แรงกดดันดังกล่าวทำให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้องออกคำสั่งให้ระดมพลผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยภาคธนาคารเข้ามารับมืออย่างเร่งด่วน
การเรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสุวรรณี เจษฎาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดเผยแนวทางการรับมือว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ระบบสารสนเทศขัดข้องและการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นกับสถาบันการเงินในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด แม้ว่าผลการประเมินในปัจจุบันจะยังไม่พบผลกระทบที่ส่งผ่านมายังการให้บริการของสถาบันการเงินในประเทศไทย แต่ความเสี่ยงที่แฝงตัวอยู่ในเครือข่ายเชื่อมโยงระดับสากลทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่สามารถวางใจสถานการณ์ได้เลยแม้แต่น้อยAlso readTB-CERT ออกโรงเตือน 2 แอปฯ อันตราย ดูดเงินและสอดแนม บน Google Play Store
ในการยกระดับมาตรการเชิงรุก ธนาคารแห่งประเทศไทยได้นัดประชุมด่วนผู้บริหารสูงสุดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) ของสถาบันการเงินทุกแห่ง พร้อมทั้งร่วมกับศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคธนาคาร (TB-CERT) และสมาคมธนาคารไทย (TBA) เพื่อวางกรอบการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้ครอบคลุมทุกมิติ การดึงกลไกแลกเปลี่ยนข้อมูล ตรวจสอบร่องรอยการโจมตีเชิงเทคนิค และรูปแบบการโจมตีใหม่ๆ ระหว่างสถาบันการเงิน ถือเป็นหัวใจสำคัญในการปรับระดับการป้องกันให้สอดคล้องกับสเกลความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นในต่างประเทศ
จุดยุทธศาสตร์สำคัญระบบชำระเงินและความต่อเนื่องทางธุรกิจ
จุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญสูงสุดคือระบบการชำระเงิน ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของระบบเศรษฐกิจ ภาครัฐบาลกำหนดให้สถาบันการเงินดูแลความต่อเนื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ตามมาตรฐานที่กำหนด ต้องทำควบคู่ไปกับการซ้อมแผนฉุกเฉินสำหรับระบบการชำระเงินสำคัญอย่างต่อเนื่องตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)
การซ้อมซ้อมในสภาวะจำลองสถานการณ์จริงจะช่วยให้ทดสอบว่า ระบบสำรองและกระบวนการกู้คืนระบบสามารถทำงานได้ทันท่วงทีหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะระบบล้มสลายจนกระทบต่อธุรกรรมรายวันของประชาชน การที่ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องลงมากำกับดูแลด้วยตนเองย้ำให้เห็นว่าความพร้อมตามเอกสารไม่สามารถการันตีความปลอดภัยในทางปฏิบัติได้ หากสถาบันการเงินใดปล่อยให้เกิดจุดอ่อนหรือความล่าช้าในการแชร์ข้อมูลภัยคุกคาม ความเสียหายจะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงธนาคารนั้น แต่จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบชำระเงินทั้งประเทศ
การเปลี่ยนแปลงแนวทางการรับมือภัยไซเบอร์ในภาคธนาคาร
การรับมือภัยไซเบอร์ของภาคธนาคารไทยจากนี้ไปจึงไม่ใช่เรื่องของ การทำตามเกณฑ์ขั้นต่ำ แต่เป็นสมรภูมิการบริหารความเสี่ยงเชิงโครงสร้างที่ต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลา การติดตามพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและการเข้มงวดกับมาตรการ BCP จะเป็นผู้ทดสอบสำคัญว่า สถาบันการเงินไทยมีความพร้อมจริงในการปกป้องเงินฝากและระบบชำระเงินของประชาชน หรือเป็นเพียงแค่การกางแผนฉุกเฉินบนหน้ากระดาษที่รอวันถูกทดสอบด้วยวิกฤตจริง
ความท้าทายที่แท้จริงไมได้มีเพียงแค่การป้องกันระบบจากการถูกเจาะข้อมูล แต่คือการรับมือกับสภาวะระบบขัดข้องรุนแรงจากผู้ให้บริการภายนอกและความซับซ้อนของโครงสร้างไอทีในสถาบันการเงิน การที่โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินยุคดิจิทัลพร้อมจะสร้างผลกระทบรุนแรงแบบปฏิกิริยาลูกโซ่หากขาดมาตรการรับมือที่เข้มงวด จึงจำเป็นต้องอาศัยความยืดหยุ่นทางเทคโนโลยีเป็นเดิมพันชี้ชะตาความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาว
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