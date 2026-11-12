ธนาคารออมสินเปิดบูธ SX 2026 โชว์ผลงาน 'ยุวพัฒนาถิ่น' สร้างรายได้ชุมชน
ธนาคารออมสินนำโครงการออมสินยุวพัฒนาถิ่น มาแสดงผลงานในงาน Sustainability Expo 2026 เน้นยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืน
ธนาคารออมสิน นำโครงการ " ออมสินยุวพัฒนาถิ่น" ระดับประเทศประจำปี 2569 มาเปิดตัวภายในงาน Sustainability Expo 2026 หรือ SX 2026 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร งานนี้เป็นเวทีสำคัญในการแสดงผลสำเร็จของการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืน
ยกระดับชุมชนด้วยนวัตกรรมการศึกษา
โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับสถาบันการศึกษานานแห่ง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ ได้นำองค์ความรู้จากในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนจริง การทำเช่นนี้ช่วยต่อยอดศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม สร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้ให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ โดยไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดAlso readพรรคประชาชน ลุยยื่นกฎหมาย 'ภาษีลาภลอย' พยุงราคาน้ำมัน
นอกจากการสร้างรายได้แล้ว โครงการนี้ยังมุ่งส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงินให้สมาชิกชุมชนมีความพร้อมที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ perbankan ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้าง ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างฐานลูกค้าที่มีคุณภาพให้ธนาคารเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับชุมชนที่ได้รับประโยชน์
แสดงผลงานและมอบรางวัล Best of the Best
ไฮไลท์สำคัญของการเข้าร่วมงาน SX 2026 ของธนาคารออมสินในปีนี้ คือการยกเวทีนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของโครงการ "ออมสินยุวพัฒนาถิ่น" มาจัดแสดงภายในงานเป็นครั้งแรก พร้อมกับการประกวดและมอบรางวัล Best of the Best แก่ทีมนักศึกษาที่มีผลงานการพัฒนาชุมชนโดดเด่นที่สุด ผลสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของการส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาต่อยอดจุดแข็งของชุมชน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีเอกลักษณ์นี้ ไม่เพียงแต่เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน แต่ยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารออมสินต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าความร่วมระหว่างภาคการศึกษาและภาคชุมชนสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืนต่อเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแท้จริง
เปิดตลาด SX Marketplace และโซนกิจกรรม
เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ธนาคารออมสินได้เปิดพื้นที่ในโซน SX Marketplace ให้ผู้ประกอบการชุมชนได้นำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาจากโครงการนี้มาจัดแสดงและจำหน่ายเป็นครั้งแรก ซึ่งช่วยให้ประชาชนได้ร่วมสนับสนุนชุมชนโดยตรงผ่านการจับจ่ายใช้สอย นอกจากนี้ บูธของธนาคารออมสินยังนำเสนอแนวคิด "GSB STAGE OF ALL LIVES - ทุกจังหวะชีวิต 'ไปต่อ' ได้" ผ่าน 5 Interactive Experience Zones และกิจกรรม Life Journey Board Game เพื่อชวนผู้เข้าชมเรียนรู้การวางแผนและรับมือกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงชีวิต
นายวชิรา การสุทธิ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มการตลาดเพื่อความยั่งยืน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน SX 2026 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร และเชิญชวนผู้สนใจร่วมฟังฟอรัมพิเศษ titled "Bangkok's Next Chapter: Growing With Water บทต่อไปของกรุงเทพฯ: เติบโตไปกับสายน้ำ" ในงานนี้
กำหนดการเข้าชมงานและรายละเอียดเพิ่มเติม
ธนาคารออมสินขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจไปเยี่ยมชมงาน SX 2026 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผู้เข้าชมสามารถร่วมกิจกรรมที่บูธธนาคารออมสินในโซน Better Community ชั้น G เพื่อชมความสามารถของนักศึกษาบนเวทีนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการระดับประเทศ
โดยเฉพาะในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 จะมีกิจกรรมการประกวดและมอบรางวัล Best of the Best ณ Main Stage Hall 4 สำหรับผู้ที่สนใจสินค้าชุมชนสามารถซื้อสินค้าจากโครงการ "ออมสินยุวพัฒนาถิ่น" ได้ที่โซน SX Marketplace ชั้น LG เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนานวัตกรรมการชุมชนอย่างแท้จริง
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