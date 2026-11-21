ธนาคารไทยเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้นอกระบบด้วย AI และการลดคอร์รัปชันสู่มาตรฐานสากล
ธนาคารพาณิชย์ใช้ AI ประเมินความเสี่ยงแทนข้อมูลบัญชีเพื่อช่วยเหลือ SME และภาคเอกชนดันยุทธศาสตร์ Zero Corruption ดึงดูดการลงทุนพร้อมเป้าหมายเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี 2571
ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินพาณิชย์กำลังปรับกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างของภาคธุรกิจขนาดเล็กและฐานราก โดยการนำเทคโนโลยี Machine Learning และ Artificial Intelligence มาประยุกต์ใช้ในการประเมินความเสี่ยงทางการเงินเพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อ (Financial Inclusion) อย่างครอบคลุมและยั่งยืน
นางสาวขัตติยา ศรีสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้ชี้แจงถึงภาระความรับผิดชอบหลักของสถาบันการเงินในการดูแลรักษาเงินฝากของประชาชน จึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังและรักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด โดยยอมรับว่าปัญหาหลักที่ทำให้ธุรกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ขาดแคลนเงินทุนไม่ใช่เพียงความขาดสภาพคล่อง แต่เกิดจากการขาดข้อมูลทางบัญชีที่โปร่งใสAlso readHuawei Cloud เปิดรายละเอียด Full-Stack AI และ CodeArts
นอกจากนี้ สาเหตุสำคัญที่ยังคงเป็นอุปสรรคคือภาวะหนี้เงินนอกระบบและความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพสร้างเอกสารการเงินปลอมเพื่อหลอกลวงสถาบันการเงิน ดังนั้น ทางออกสำคัญตามที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยากล่าวคือการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้ Machine Learning และ AI ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางเลือก (Alternative Data)
ความร่วมมือนี้จะดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรจากแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์และบริการจัดส่งสินค้า (Delivery Platform) เพื่อรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการดำเนินธุรกิจที่แท้จริงมาประเมินความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถพิสูจน์ความน่าเชื่อถือและถูกดึงเข้าสู่ระบบสินเชื่ออย่างเป็นทางการได้
ทิศทางธุรกิจสีเขียวและมาตรฐานจริยธรรม
นโยบายด้านการปล่อยสินเชื่อและการสนับสนุนทุนยังยึดถือหลักความยั่งยืนเป็นแกนกลาง โดยนางสาวขัตติยาระบุชัดเจนว่า ธนาคารจะไม่สนับสนุนธุรกิจที่ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือดำเนินกิจกรรมที่ผิดต่อจริยธรรมและศีลธรรม ไม่ว่าธุรกิจเหล่านั้นจะสามารถเสนออัตราดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าตลาดเพื่อสร้างกำไรให้ได้มากเพียงใด
เหตุผลของการตัดสินใจดังกล่าวมาจากการวางตำแหน่งองค์กรเป็น Bank of Sustainability ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว การปฏิเสธธุรกิจที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางจริยธรรมจึงเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงทางชื่อเสียงและความไม่แน่นอนในระยะยาวที่สำคัญสำหรับสถาบันการเงิน
ยุทธศาสตร์ Zero Corruption และเป้าหมาย OECD
ในด้านการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันซึ่งเป็นอุปสรรคหลักของการเติบโตทางธุรกิจ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาหอการค้าไทยและคณะทำงานต่อต้านคอร์รัปชัน (Zero Corruption) ของหอการค้านั้นได้เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการกว่า 400 ราย
ผลสำรวจชี้ว่า ร้อยละ 59 ของผู้ประกอบการมองว่าปัญหาคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคระดับมากถึงมากที่สุดในการดำเนินธุรกิจ ทำให้ภาคเอกชนต้องรวมพลังผลักดันยุทธศาสตร์ Zero Corruption เพื่อแก้ไขระบบการทำงาน
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนคือ การทำงานร่วมกับภาครัฐเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ให้ได้ภายในปี 2571 หรือ ค.ศ. 2028
การเป็นสมาชิก OECD จะนำมาซึ่งมาตรฐานสากลและหลักนิติธรรม (Rule of Law) ที่เป็นกรอบบังคับให้กระบวนการภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดช่องว่างของการทุจริต ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
มุมมองภูมิรัฐศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนและการพัฒนากลยุทธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เสนอมุมมองเกี่ยวกับความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) และสงครามการค้าว่า ในทุกวิกฤตการณ์มักมีการเปลี่ยนผ่านตำแหน่งผู้นำทางเศรษฐกิจเสมอ
ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องปรับตัวและเชื่อมโยงตัวเองกลับเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลก (Reconnecting Supply Chain) เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน ไม่ควรมองการเข้ามาของศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพียงในแง่ของการแย่งชิงทรัพยากรน้ำหรือไฟฟ้า
แต่ควรมองเป็นแต้มต่อในการเจรจาเพื่อดึงดูดระบบนิเวศด้านเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ และสตาร์ทอัพ พร้อมเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด
ปฏิรูปชลประทานและความไว้วางใจในระบบเศรษฐกิจ
ในมิติของภาคการเกษตร โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำของไทยปัจจุบันยังมีประสิทธิภาพจำกัด โดยระบบชลประทานสามารถกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรได้เพียงร้อยละ 30 ส่วนร้อยละ 70 ไหลทิ้งลงสู่ทะเล
หากมีการปฏิรูประบบส่งน้ำให้สามารถเข้าถึงแปลงเกษตรได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที เกษตรกรจะสามารถเพาะปลูกได้ปีละ 3 ครั้ง และทำให้ผลผลิตรวมทางการเกษตรของประเทศเพิ่มขึ้นได้ถึง 5 เท่า
สิ่งสำคัญที่สุดที่ ดร.ธีระพล ชี้ให้เห็นคือ ความจำเป็นของธรรมาภิบาลในการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ และการสร้างความไว้วางใจ (Trust) ระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก
หากขาดความไว้วางใจ องค์กรและระบบราชการจะเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบที่ซ้ำซ้อน ซึ่งกลายเป็นต้นทุนสูงและสร้างช่องทางใหม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้น ความไว้วางใจจึงเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ระบบนิเวศธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
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