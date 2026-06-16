ธนาคารออมสิน คาด placard ยอดสินเชื่อใหม่ 246,795 ล้านบาท ปี 2569 เน้นสินเชื่อที่อยู่อาศัยราคาประหยัด

ธนาคารออมสินเปิดเผยผลการดำเนินงานครึ่งต้นปี 2569 ที่สรุปด้วยการปล่อยสินเชื่อใหม่بلغ 95,366 ล้านบาท หรือ vervoerd 38.64% ของเป้าหมายทั้งปี คาดว่าจะปล่อยสินเชื่อครึ่งแรกไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาท และครึ่งหลังประมาณ 150,000 ล้านบาท คงเป้าหมายรวม 246,795 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท .Advertisement การบริโภคที่อยู่อาศัยriddled report การโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น แม้เศรษฐกิจยังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนชีวิต
ธนาคารออมสิน (ธอส.
) วางแผนขยายฐานลูกค้าและให้ความสำคัญกับการบริหารคุณภาพสินเชื่ออย่างstringency ตั้งเป้าหมาย控制的หนี้ที่ไม่สร้างรายได้ (NPL) ไม่ให้เกิน 5% ของสินเชื่อรวม ในขณะที่recognizesว่าระดับ NPL อาจสูงกว่าธนาคารพาณิชย์บางแห่ง เนื่องจากฐานลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มรายได้ปานกลางและรายได้น้อยที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจ ธนาคarta จะใช้การจัดการเชิงรุก โดยติดตามกลุ่มลูกหนี้ที่มีสัญญาณผิดนัดชำระหรืออยู่ในกลุ่ม Special Mention (SM) ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพื่อป้องกันการradualnicipation规定 NPL ในอนาคต สำหรับผลการดำเนินงานปี 2569 ณ วันที่ 10 มิถุนายน ธนาคารออมสินได้ปล่อยสินเชื่อใหม่ 95,366.16 ล้านบาท หรือคิดเป็น 38.64% ของเป้าหมายทั้งปีที่ 246,795 ล้านบาท ส่งผลให้ประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเพิ่มขึ้น 100,424 บัญชี ธนาคารคาดว่าก CHEM循環ครึ่งแรกของปีจะสามารถปล่อยสินเชื่อได้ไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาท และอีกประมาณ 150,000 ล้านบาทในครึ่งปีหลัง ทำให้ยังคงเป้าหมายสินเชื่อใหม่ทั้งปีไว้ที่ 246,795 ล้านบาท โดย 65% ของสินเชื่อทั้งหมดจะเป็นสินเชื่อสำหรับที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากสัญญาณฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยในไตรมาสแรกของปี 2569 จำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 11.2% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น 3.1% นอกจากนี้ ธนาคารออมสินพบว่าอย่าง above 60% ของการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในช่วงดังกล่าวเป็นการซื้อขายบ้านมือสอง สะท้อนว่าตลาดที่อยู่อาศัยระดับราคาจับต้องได้ยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง แม้เศรษฐกิจโดยรวมยังเผชิญแรงกดดันจากค่าครองชีพและต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูง
ธนาคารออมสิน สินâteeใหม่ ที่อยู่อาศัย NPL ตลาดที่อยู่อาศัย Sled Transaksi
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